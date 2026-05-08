Đánh bại Becamex TP.HCM, SHB Đà Nẵng tạm thoát đáy V-League

Quỳnh Phương
08/05/2026 20:43 GMT+7

Tối 8.5, CLB Đà Nẵng giành chiến thắng quan trọng 2-0 trước CLB Becamex TP.HCM ở vòng 22 V-League 2025-2026. Kết quả này giúp đội bóng sông Hàn tạm thời thoát khỏi vị trí cuối bảng trong cuộc đua trụ hạng đang ngày càng căng thẳng.

Bước vào trận đấu trên sân Chi Lăng với áp lực lớn khi đứng chót bảng cùng 13 điểm, đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn thể hiện quyết tâm rất cao. Đội chủ nhà chủ động đẩy nhanh nhịp độ, chơi pressing quyết liệt và liên tục gây khó khăn cho hàng thủ đội khách ngay từ đầu trận.

Sau nhiều pha hãm thành, CLB Đà Nẵng có bàn mở tỷ số ở phút 27. Từ tình huống ném biên nhanh bên cánh trái, Nguyễn Đình Duy căng ngang khó chịu để Võ Nguyên Hoàng băng vào dứt điểm. Dù cú sút đầu tiên chưa thể đánh bại thủ môn đối phương, tiền đạo của đội chủ sân Chi Lăng vẫn kịp đá bồi thành công để đưa Đà Nẵng vượt lên dẫn trước.

Có bàn thắng giải tỏa tâm lý, đội bóng miền Trung chơi càng hưng phấn hơn. Trong khi đó, Becamex TP.HCM lại gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng và gần như không tạo được sức ép đáng kể lên khung thành đội chủ nhà.

Đúng vào thời điểm cuối hiệp 1, CLB Đà Nẵng tiếp tục khiến khán giả sân Chi Lăng bùng nổ. Phút 45+2, từ đường chọc khe thuận lợi của Quế Ngọc Hải, ngoại binh Makaric thoát xuống đối mặt rồi xử lý đầy bình tĩnh với 2 nhịp ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ trước khi dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp 2, CLB Đà Nẵng vẫn duy trì thế trận lấn lướt và tạo thêm nhiều cơ hội nguy hiểm. Dù vậy, các chân sút của đội chủ nhà không thể tận dụng để ghi thêm bàn thắng. Ở chiều ngược lại, Becamex TP.HCM thi đấu thiếu sắc bén và không thể tìm được bàn gỡ.

Chiến thắng 2-0 giúp CLB Đà Nẵng có 16 điểm để tạm vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Becamex TP.HCM tiếp tục đối mặt áp lực lớn khi vẫn nằm trong nhóm cuối với 21 điểm.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

