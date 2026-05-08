Bắc Ninh thắng nghẹt thở Trường Tươi Đồng Nai, cuộc đua vô địch giải hạng nhất nóng trở lại
Video Thể thao

Quỳnh Phương
08/05/2026 19:53 GMT+7

Đánh bại Trường Tươi Đồng Nai 2-1 bằng bàn thắng ở phút 90+2, CLB Bắc Ninh rút ngắn khoảng cách với ngôi đầu xuống còn 3 điểm, khiến cuộc đua vô địch giải hạng nhất 2025-2026 trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Chiều 8.5, CLB Bắc Ninh thắng nghẹt thở Trường Tươi Đồng Nai 2-1 ở vòng 18 giải hạng nhất 2025-2026, qua đó rút ngắn khoảng cách với ngôi đầu xuống còn 3 điểm.

Được chơi trên sân nhà, Bắc Ninh chủ động đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép bằng những pha tấn công biên hướng đến ngoại binh Bruno Cunha. Trong khi đó, Trường Tươi Đồng Nai với những cái tên như Xuân Trường hay Minh Vương lại chơi khá bế tắc và thiếu đột biến ở các tình huống quyết định.

Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Bắc Ninh khai thông thế bế tắc ở phút 70 khi Hồng Quân bật cao đánh đầu ghi bàn từ quả treo bóng của Văn Trường.

Kịch tính được đẩy lên ở cuối trận khi Trường Tươi Đồng Nai được hưởng phạt đền sau khi trọng tài tham khảo VAR và xác định Văn Hà để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Alex Sandro ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 88.

Tuy nhiên, đúng vào thời điểm trận đấu tưởng như khép lại với kết quả hòa, Bruno Cunha đã bật cao đánh đầu dũng mãnh ở phút 90+2 để mang về chiến thắng 2-1 cho Bắc Ninh.

Chiến thắng quan trọng này giúp đội bóng xứ Kinh Bắc có 38 điểm và tiếp tục gây áp lực lớn lên Trường Tươi Đồng Nai trong cuộc đua vô địch cũng như tấm vé lên chơi V-League mùa sau.

