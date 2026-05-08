Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vào tứ kết châu Á, HLV U.17 nữ Việt Nam chưa muốn học trò ‘hài lòng quá sớm’
Video Thể thao

Vào tứ kết châu Á, HLV U.17 nữ Việt Nam chưa muốn học trò ‘hài lòng quá sớm’

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
08/05/2026 18:24 GMT+7

Dù giúp U.17 nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết giải U.17 nữ châu Á 2026, HLV Okiyama Masahiko vẫn yêu cầu các học trò phải tập trung và nỗ lực nhiều hơn cho chặng đường phía trước.

Đội tuyển U.17 nữ Việt Nam đã giành vé vào tứ kết VCK giải U.17 nữ châu Á 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước U.17 nữ Myanmar ở lượt trận cuối vòng bảng vào tối 7.5.2026.

Kết quả này giúp thầy trò HLV Okiyama Masahiko kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng A, xếp sau chủ nhà U.17 nữ Trung Quốc nhưng đứng trên U.17 nữ Thái Lan.

Dù hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng, HLV Okiyama Masahiko vẫn tỏ ra khá thận trọng khi đánh giá về màn trình diễn của các học trò.

Vào tứ kết châu Á, HLV U.17 nữ Việt Nam chưa muốn học trò ‘hài lòng quá sớm’

Phát biểu sau trận đấu, nhà cầm quân người Nhật Bản cho rằng U.17 nữ Myanmar đã tiến bộ rất nhiều so với lần gặp trước đây. Ông chia sẻ: "So với 1 năm trước tại giải vô địch Đông Nam Á, U.17 nữ Myanmar đã tiến bộ hơn rất nhiều. Họ chứng tỏ mình là đối thủ rất khó chơi".

Dù giành chiến thắng, HLV Okiyama Masahiko cho rằng các cầu thủ U.17 nữ Việt Nam vẫn cần nỗ lực hơn nữa nếu muốn tiến sâu tại giải đấu.

Ông nói: "Có lẽ 2 trận đấu trước quá căng thẳng nên các cầu thủ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, toàn đội đã đoàn kết và động viên nhau để giành chiến thắng. Kết quả cuối cùng rất quan trọng".

HLV người Nhật Bản cũng đặc biệt nhấn mạnh tới sự tập trung - yếu tố mà ông cho rằng U.17 nữ Việt Nam vẫn còn thiếu ở một số thời điểm của trận đấu.

"Chúng tôi ghi thêm 1 bàn nhưng sau đó chưa giữ được sự tập trung và để đối thủ có bàn gỡ. Toàn đội cần cải thiện điều này ở các trận tiếp theo", ông chia sẻ.

Giải vô địch U17 nữ châu Á, từ 1.5 đến 17.5 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin liên quan

Trước trận gặp Hàn Quốc, HLV Cristiano Roland tự tin: ‘U.17 Việt Nam có thể làm tốt hơn nữa’

Trước trận gặp Hàn Quốc, HLV Cristiano Roland tự tin: ‘U.17 Việt Nam có thể làm tốt hơn nữa’

Sau chiến thắng trước U.17 Yemen ở trận ra quân, đội tuyển U.17 Việt Nam nhanh chóng trở lại sân tập tại Jeddah để chuẩn bị cho màn đối đầu quan trọng với U.17 Hàn Quốc tại VCK U.17 châu Á 2026.

FIFA ASEAN Cup thưởng tới 1 triệu USD, Trung Quốc và Ấn Độ sắp tranh tài?

Trước vòng 22 V-League: CLB CAHN chỉ còn chờ ngày đăng quang?

Khám phá thêm chủ đề

U.17 nữ Việt Nam U.17 nữ Châu Á 2026 Tứ kết HLV Okiyama Masahiko
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận