Đội tuyển U.17 nữ Việt Nam đã giành vé vào tứ kết VCK giải U.17 nữ châu Á 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước U.17 nữ Myanmar ở lượt trận cuối vòng bảng vào tối 7.5.2026.

Kết quả này giúp thầy trò HLV Okiyama Masahiko kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng A, xếp sau chủ nhà U.17 nữ Trung Quốc nhưng đứng trên U.17 nữ Thái Lan.

Dù hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng, HLV Okiyama Masahiko vẫn tỏ ra khá thận trọng khi đánh giá về màn trình diễn của các học trò.

Vào tứ kết châu Á, HLV U.17 nữ Việt Nam chưa muốn học trò ‘hài lòng quá sớm’

Phát biểu sau trận đấu, nhà cầm quân người Nhật Bản cho rằng U.17 nữ Myanmar đã tiến bộ rất nhiều so với lần gặp trước đây. Ông chia sẻ: "So với 1 năm trước tại giải vô địch Đông Nam Á, U.17 nữ Myanmar đã tiến bộ hơn rất nhiều. Họ chứng tỏ mình là đối thủ rất khó chơi".

Dù giành chiến thắng, HLV Okiyama Masahiko cho rằng các cầu thủ U.17 nữ Việt Nam vẫn cần nỗ lực hơn nữa nếu muốn tiến sâu tại giải đấu.

Ông nói: "Có lẽ 2 trận đấu trước quá căng thẳng nên các cầu thủ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, toàn đội đã đoàn kết và động viên nhau để giành chiến thắng. Kết quả cuối cùng rất quan trọng".

HLV người Nhật Bản cũng đặc biệt nhấn mạnh tới sự tập trung - yếu tố mà ông cho rằng U.17 nữ Việt Nam vẫn còn thiếu ở một số thời điểm của trận đấu.

"Chúng tôi ghi thêm 1 bàn nhưng sau đó chưa giữ được sự tập trung và để đối thủ có bàn gỡ. Toàn đội cần cải thiện điều này ở các trận tiếp theo", ông chia sẻ.