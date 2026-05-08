Theo AFC, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam đã cho thấy sự lì lợm và khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn để giành kết quả quan trọng trước Myanmar. Chiến thắng này giúp thầy trò ban huấn luyện đội tuyển U.17 nữ Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng A, qua đó giành vé vào tứ kết.

Trang chủ AFC đánh giá Myanmar nhập cuộc khá tự tin và tạo ra sức ép đáng kể trong những phút đầu trận. Tuy nhiên, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam vẫn giữ được sự tập trung cần thiết để đứng vững trước sức ép của đối thủ.

AFC khen ngợi bản lĩnh của đội tuyển U.17 nữ Việt Nam, đối thủ tứ kết là Úc

Bước ngoặt trận đấu đến từ các tình huống cố định - điểm mạnh nổi bật của đội tuyển U.17 nữ Việt Nam ở trận này. AFC đặc biệt nhắc đến 2 bàn thắng đẹp mắt từ những cú đá phạt của Nguyễn Thị Linh Chi và Nguyễn Thị Ngọc Anh, giúp đội bóng áo đỏ tạo lợi thế quan trọng trước Myanmar.

Dù để đối thủ rút ngắn tỷ số trong hiệp 2, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam vẫn bảo toàn được chiến thắng nhờ sự chắc chắn trong khâu phòng ngự cũng như tinh thần thi đấu kiên cường ở những phút cuối trận.

AFC cho rằng việc vượt qua vòng bảng là tín hiệu tích cực với bóng đá nữ trẻ Việt Nam, nhất là trong bối cảnh đội tuyển U.17 nữ Việt Nam phải cạnh tranh với những đối thủ giàu thể lực và tốc độ trong khu vực.

Đội tuyển U.17 nữ Việt Nam đã xác định được đối thủ tại vòng tứ kết là đội tuyển U.17 nữ Úc. Trận đấu sẽ diễn ra ngày 11.5 tới và được dự báo là thử thách rất lớn với thầy trò HLV Okiyama Masahiko.