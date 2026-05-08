Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AFC khen ngợi bản lĩnh của đội tuyển U.17 nữ Việt Nam, đối thủ tứ kết là Úc
Video Thể thao

AFC khen ngợi bản lĩnh của đội tuyển U.17 nữ Việt Nam, đối thủ tứ kết là Úc

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
08/05/2026 21:47 GMT+7

Trang chủ AFC cho rằng đội tuyển U.17 nữ Việt Nam đã thể hiện sự chắc chắn và bản lĩnh để đánh bại Myanmar 2-1, qua đó giành quyền vào tứ kết AFC U.17 nữ châu Á 2026.

Theo AFC, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam đã cho thấy sự lì lợm và khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn để giành kết quả quan trọng trước Myanmar. Chiến thắng này giúp thầy trò ban huấn luyện đội tuyển U.17 nữ Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng A, qua đó giành vé vào tứ kết.

Trang chủ AFC đánh giá Myanmar nhập cuộc khá tự tin và tạo ra sức ép đáng kể trong những phút đầu trận. Tuy nhiên, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam vẫn giữ được sự tập trung cần thiết để đứng vững trước sức ép của đối thủ.

AFC khen ngợi bản lĩnh của đội tuyển U.17 nữ Việt Nam, đối thủ tứ kết là Úc

Bước ngoặt trận đấu đến từ các tình huống cố định - điểm mạnh nổi bật của đội tuyển U.17 nữ Việt Nam ở trận này. AFC đặc biệt nhắc đến 2 bàn thắng đẹp mắt từ những cú đá phạt của Nguyễn Thị Linh Chi và Nguyễn Thị Ngọc Anh, giúp đội bóng áo đỏ tạo lợi thế quan trọng trước Myanmar.

Dù để đối thủ rút ngắn tỷ số trong hiệp 2, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam vẫn bảo toàn được chiến thắng nhờ sự chắc chắn trong khâu phòng ngự cũng như tinh thần thi đấu kiên cường ở những phút cuối trận.

AFC cho rằng việc vượt qua vòng bảng là tín hiệu tích cực với bóng đá nữ trẻ Việt Nam, nhất là trong bối cảnh đội tuyển U.17 nữ Việt Nam phải cạnh tranh với những đối thủ giàu thể lực và tốc độ trong khu vực.

Đội tuyển U.17 nữ Việt Nam đã xác định được đối thủ tại vòng tứ kết là đội tuyển U.17 nữ Úc. Trận đấu sẽ diễn ra ngày 11.5 tới và được dự báo là thử thách rất lớn với thầy trò HLV Okiyama Masahiko.

Giải vô địch U17 nữ châu Á, từ 1.5 đến 17.5 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin liên quan

Đánh bại Becamex TP.HCM, SHB Đà Nẵng tạm thoát đáy V-League

Đánh bại Becamex TP.HCM, SHB Đà Nẵng tạm thoát đáy V-League

Tối 8.5, CLB Đà Nẵng giành chiến thắng quan trọng 2-0 trước CLB Becamex TP.HCM ở vòng 22 V-League 2025-2026. Kết quả này giúp đội bóng sông Hàn tạm thời thoát khỏi vị trí cuối bảng trong cuộc đua trụ hạng đang ngày càng căng thẳng.

Highlight CLB Đà Nẵng 2-0 Becamex TP.HCM: Chiến thắng vang dội

Highlight CLB Thanh niên TP.HCM 2-3 Quy Nhơn United: Vô cùng kịch tính

Khám phá thêm chủ đề

U.17 nữ Việt Nam U.17 nữ Châu Á 2026 U.17 nữ Úc AFC
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận