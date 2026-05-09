Real Madrid đang chuẩn bị cho cuộc thay đổi lớn trên băng ghế huấn luyện sau mùa giải thất vọng năm nay. Theo Marca và Sky Sports, Jose Mourinho hiện là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí HLV trưởng tại Bernabeu.

Ban lãnh đạo Real Madrid được cho là chỉ chờ đội bóng chính thức hết cơ hội vô địch La Liga để kích hoạt quá trình bổ nhiệm HLV mới. Kế hoạch này đã được chuẩn bị từ nhiều tuần trước, đặc biệt sau thất bại trước Bayern Munich ở đấu trường châu Âu.

Real Madrid tiến sát quyết định gây chấn động Mourinho trở lại Bernabeu

Dù Alvaro Arbeloa vẫn nhận được sự ủng hộ trong nội bộ CLB, kết quả sa sút cùng bầu không khí căng thẳng trong phòng thay đồ khiến khả năng thay HLV ngày càng rõ ràng hơn.

Theo Sky Sports, Real Madrid đã gặp đại diện của Mourinho để thúc đẩy đàm phán. Trong khi đó, The Athletic cho biết HLV người Bồ Đào Nha nhận được sự ủng hộ lớn từ chủ tịch Florentino Perez.

Vụ xô xát giữa Federico Valverde và Aurelien Tchouameni gần đây càng khiến Real Madrid nghiêng về Mourinho - mẫu HLV nổi tiếng với cá tính mạnh và khả năng kiểm soát phòng thay đồ.

Didier Deschamps cũng là cái tên được nhắc đến nhiều bên cạnh Mourinho cho vị trí HLV trưởng của Real Madrid

Tuy nhiên, Mourinho cũng đưa ra 2 yêu cầu quan trọng trước khi đồng ý trở lại Bernabeu, gồm quyền kiểm soát lớn hơn với đội bóng và tiếng nói mạnh mẽ trong hoạt động chuyển nhượng.

Theo The Athletic, Mourinho hiện có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 3 triệu euro với Benfica - mức phí được xem nằm hoàn toàn trong khả năng chi trả của Real Madrid.

Ngoài Mourinho, Real Madrid cũng cân nhắc các phương án khác như Mauricio Pochettino, Didier Deschamps hay Lionel Scaloni. Dù vậy, Mourinho vẫn đang là cái tên tiến gần nhất tới màn tái hợp với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.