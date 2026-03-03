Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Thận trọng nối lại đường bay đưa khách thoát vùng chiến sự Trung Đông

Hà Mai
Hà Mai
03/03/2026 17:38 GMT+7

Các bản tin của Reuters cập nhật sáng nay (3.3) thông tin các hãng hàng không Emirates, Etihad Airways và Flydubai đã bắt đầu nối lại một số chuyến bay hạn chế, chủ yếu đưa hành khách bị mắc kẹt tại Trung Đông hồi hương và vận chuyển hàng hóa thiết yếu.

Theo Reuters, cơ quan Hàng không Dân dụng UAE (GCAA) thông báo sẽ triển khai các “chuyến bay đặc biệt” tại các sân bay trong nước nhằm hỗ trợ hàng chục nghìn hành khách rời khỏi khu vực chiến sự Trung Đông. Nhà chức trách cho phép khôi phục hoạt động có kiểm soát tại sân bay Dubai (DXB) và Al Maktoum (DWC).

Thận trọng nối lại đường bay đưa khách thoát vùng chiến sự Trung Đông- Ảnh 1.

Emirates và Flydubai bắt đầu vận hành lại các chuyến bay đặc biệt để giải tỏa hành khách mắc kẹt trong vùng chiến sự Trung Đông

Hãng Emirates bắt đầu vận hành một số lượng chuyến bay "hạn chế" từ tối 2.3. Reuters dẫn lời hãng cho biết sẽ "ưu tiên những hành khách đã đặt chỗ từ trước". Dữ liệu FlightRadar24 cho thấy sáng nay (3.3), một số chuyến bay của Emirates đã khởi hành từ Dubai (DXB) đi London Heathrow (EK001), Mumbai (EK506) và Frankfurt (EK045).

Flydubai cũng cho biết sẽ tái khai thác một số chuyến bay trong ngày 3.3. Riêng Flydubai dự kiến thực hiện 4 chuyến bay tới Nga, đồng thời nối lại dịch vụ từ 3 sân bay tại Pakistan và từ Hargeisa (Somaliland) về Dubai.

Về phía Etihad Airways, hãng xác nhận một số chuyến bay tái bố trí đội bay, vận chuyển hàng hóa và hồi hương có thể hoạt động dưới sự phối hợp với nhà chức trách UAE và tuân thủ nghiêm ngặt các phê duyệt về an toàn. Tuy nhiên, các chuyến bay thương mại thường lệ đến và đi từ Abu Dhabi vẫn bị hủy cho đến ít nhất là chiều 3.3 (giờ địa phương)”.

Dữ liệu trên website hãng cho thấy một số chuyến bay đã rời sân bay Zayed (AUH) tới các điểm đến như London và Paris. Trước đó, Etihad thông báo tạm dừng toàn bộ chuyến bay đến và đi từ Abu Dhabi đến 17 giờ ngày 3.3 (giờ Việt Nam).

Mới đây, sân bay Ben Gurion (TLV), cửa ngõ hàng không quốc tế chính của Israel, thông báo mở cửa trở lại từ ngày 3.3 theo “hình thức cực kỳ hạn chế”, sau thời gian đóng cửa hoàn toàn vì lý do an ninh. Giai đoạn đầu, chỉ các hãng hàng không Israel được phép khai thác, việc mở rộng hoạt động sẽ được triển khai từng bước tùy thuộc tình hình an ninh.

Trong khi đó, El Al Israel Airlines, hãng hàng không quốc gia Israel đang xin phép khai thác các chuyến bay thuê chuyến từ châu Âu tới các khu vực biên giới như Taba (Ai Cập) và Aqaba (Jordan) nhằm hỗ trợ hồi hương hành khách mắc kẹt.

Tình trạng hỗn loạn hàng không diễn ra sau khi Mỹ và Israel thực hiện các cuộc không kích vào Iran vào ngày 28.2, dẫn đến các đòn đáp trả của Iran vào các mục tiêu tại Israel và các quốc gia vùng Vịnh (UAE, Bahrain, Oman). Reuters ước tính có hơn 1 triệu hành khách bị ảnh hưởng do các lệnh đóng cửa không phận trong khu vực này.

Tin liên quan

Vé máy bay đi châu Âu đắt chưa từng có vì chiến sự Trung Đông, gần 130 triệu/chiều

Vé máy bay đi châu Âu đắt chưa từng có vì chiến sự Trung Đông, gần 130 triệu/chiều

Căng thẳng quân sự tại Trung Đông kéo theo cuộc khủng hoảng chưa từng có tới ngành hàng không toàn cầu. Hành khách buộc phải chuyển hướng 'đi ké' đường bay tới châu Âu khiến giá vé máy bay khan hiếm, giá cao kinh hoàng.

Khám phá thêm chủ đề

Trung Đông chiến sự Trung Đông hàng không
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận