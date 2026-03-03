Thận trọng nối lại đường bay đưa khách thoát vùng chiến sự Trung Đông

Theo Reuters, cơ quan Hàng không Dân dụng UAE (GCAA) thông báo sẽ triển khai các “chuyến bay đặc biệt” tại các sân bay trong nước nhằm hỗ trợ hàng chục nghìn hành khách rời khỏi khu vực chiến sự Trung Đông. Nhà chức trách cho phép khôi phục hoạt động có kiểm soát tại sân bay Dubai (DXB) và Al Maktoum (DWC).

Emirates và Flydubai bắt đầu vận hành lại các chuyến bay đặc biệt để giải tỏa hành khách mắc kẹt trong vùng chiến sự Trung Đông

Hãng Emirates bắt đầu vận hành một số lượng chuyến bay "hạn chế" từ tối 2.3. Reuters dẫn lời hãng cho biết sẽ "ưu tiên những hành khách đã đặt chỗ từ trước". Dữ liệu FlightRadar24 cho thấy sáng nay (3.3), một số chuyến bay của Emirates đã khởi hành từ Dubai (DXB) đi London Heathrow (EK001), Mumbai (EK506) và Frankfurt (EK045).

Flydubai cũng cho biết sẽ tái khai thác một số chuyến bay trong ngày 3.3. Riêng Flydubai dự kiến thực hiện 4 chuyến bay tới Nga, đồng thời nối lại dịch vụ từ 3 sân bay tại Pakistan và từ Hargeisa (Somaliland) về Dubai.

Về phía Etihad Airways, hãng xác nhận một số chuyến bay tái bố trí đội bay, vận chuyển hàng hóa và hồi hương có thể hoạt động dưới sự phối hợp với nhà chức trách UAE và tuân thủ nghiêm ngặt các phê duyệt về an toàn. Tuy nhiên, các chuyến bay thương mại thường lệ đến và đi từ Abu Dhabi vẫn bị hủy cho đến ít nhất là chiều 3.3 (giờ địa phương)”.

Dữ liệu trên website hãng cho thấy một số chuyến bay đã rời sân bay Zayed (AUH) tới các điểm đến như London và Paris. Trước đó, Etihad thông báo tạm dừng toàn bộ chuyến bay đến và đi từ Abu Dhabi đến 17 giờ ngày 3.3 (giờ Việt Nam).

Mới đây, sân bay Ben Gurion (TLV), cửa ngõ hàng không quốc tế chính của Israel, thông báo mở cửa trở lại từ ngày 3.3 theo “hình thức cực kỳ hạn chế”, sau thời gian đóng cửa hoàn toàn vì lý do an ninh. Giai đoạn đầu, chỉ các hãng hàng không Israel được phép khai thác, việc mở rộng hoạt động sẽ được triển khai từng bước tùy thuộc tình hình an ninh.

Trong khi đó, El Al Israel Airlines, hãng hàng không quốc gia Israel đang xin phép khai thác các chuyến bay thuê chuyến từ châu Âu tới các khu vực biên giới như Taba (Ai Cập) và Aqaba (Jordan) nhằm hỗ trợ hồi hương hành khách mắc kẹt.

Tình trạng hỗn loạn hàng không diễn ra sau khi Mỹ và Israel thực hiện các cuộc không kích vào Iran vào ngày 28.2, dẫn đến các đòn đáp trả của Iran vào các mục tiêu tại Israel và các quốc gia vùng Vịnh (UAE, Bahrain, Oman). Reuters ước tính có hơn 1 triệu hành khách bị ảnh hưởng do các lệnh đóng cửa không phận trong khu vực này.