Cầu thủ Thái Lan đột ngột qua đời trên sân khiến cộng đồng bàng hoàng, FAT chia buồn sâu sắc

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), nạn nhân là ông Weeranun Thammarak (45 tuổi), người đã bị đau tim trong lúc thi đấu một trận bóng đá phong trào tại khu vực phường Wichit, huyện Mueang. Dù được hỗ trợ khẩn cấp ngay sau đó, ông đã không qua khỏi.

“Sự việc xảy ra vào ngày 17.3 trong một trận đấu thuộc giải địa phương thường lệ. Hình ảnh từ camera an ninh do một trang Facebook địa phương Phuket đăng tải cho thấy ông Weeranun Thammarak đã bất ngờ gục xuống sân mà không có va chạm trước đó. Khoảnh khắc này khiến các cầu thủ trên sân và khán giả xung quanh rơi vào trạng thái hoảng loạn”, kênh Thairath mô tả sự việc.

Ông Weeranun Thammarak (bìa trái) đột ngột qua đời khi đang chơi bóng trên sân ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KHAOSOD

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan cũng chú ý, gửi lời chia buồn

Theo Siamsport, ngay sau khi phát hiện sự cố, các đồng đội và những người có mặt đã lập tức chạy đến sơ cứu, đồng thời trận đấu bị dừng lại để chờ lực lượng y tế. Chính quyền địa phương cũng nhanh chóng được liên hệ nhằm triển khai công tác cấp cứu. Tuy nhiên, theo các báo cáo sau đó, ông Weeranun Thammarak đã tử vong. Nguyên nhân chính đến từ việc ông Weeranun Thammarak bị nhồi máu cơ tim do sốc nhiệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Ngày 18.3, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) cũng phát đi thông cáo chính thức, bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của ông Weeranun Thammarak. Thông điệp nêu rõ: “FAT xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình người đã khuất, đồng thời động viên tất cả những người liên quan sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Vụ việc nhanh chóng gây chấn động cộng đồng bóng đá tại Phuket cũng như trên toàn Thái Lan. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự tiếc thương và gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân. Bên cạnh đó, không ít ý kiến đặt ra câu hỏi về công tác đảm bảo an toàn y tế tại các sân bóng phong trào, đặc biệt là trong bối cảnh thời tiết nắng nóng khắc nghiệt tại miền Nam Thái Lan.

FAT gửi lời chia buồn đến gia đình ông Weeranun Thammarak ẢNH: FAT

Trang Facebook đăng tải đoạn video cũng đã đưa ra cảnh báo, khuyến nghị người dân cần thận trọng khi tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ cao. Đây được xem là yếu tố tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe, nhất là với những người có tiền sử bệnh tim mạch.

Trang Khaosod nhấn mạnh: “Sự ra đi đột ngột của ông Weeranun Thammarak thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề an toàn trong thể thao phong trào. Không chỉ dừng lại ở niềm đam mê, bóng đá – cũng như các môn thể thao khác đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể trạng, cũng như sự hiện diện của các biện pháp hỗ trợ y tế cần thiết để phòng ngừa những tình huống đáng tiếc tương tự”.