Philippines đánh bại Uzbekistan ở trận play-off nhờ ‘chiêu’ quen thuộc, giành vé dự World Cup

Dự VCK Asian Cup nữ 2026, đội tuyển nữ Philippines có phong độ không quá tốt. Mang đến đội hình mạnh nhất nhưng các học trò của HLV Mark Torcaso thi đấu thất vọng, thua 3/4 trận đã đấu. Thậm chí, ở vòng tứ kết gặp Nhật Bản, đội tuyển nữ Philippines thi đấu rời rạc một cách khó hiểu, vỡ trận rồi thua đến 0-7.

Dù vậy, Liên đoàn Bóng đá Philippines vẫn cho rằng các cô gái của họ đã có giải đấu thành công và đang đi đúng những kế hoạch đã vạch ra. Trong trận play-off dự World Cup nữ 2027, Philippines chỉ phải gặp Uzbekistan, đội được đánh giá có thực lực ở mức trung bình của châu Á. Vì vậy, mục tiêu của Hali Long cùng các đồng đội không gì khác ngoài chiến thắng để có lần thứ 2 có mặt ở VCK World Cup nữ.

Đội tuyển nữ Philippines (áo trắng) thi đấu không tốt ở Asian Cup nữ 2027 nhưng vẫn dự World Cup 2027 ẢNH: PFF

Hiệp 2 bùng nổ của đội tuyển nữ Philippines

Với dàn cầu thủ chất lượng, đồng đều hơn, đội tuyển nữ Philippines chủ động chơi tấn công, đẩy cao đội hình sau tiếng còi khai cuộc. Ở hiệp 1, đại diện Đông Nam Á cũng kiểm soát tốt khu vực trung tuyến, cầm bóng gần 60%. Dù vậy, các miếng đánh của đội tuyển nữ Philippines tỏ ra rời rạc, thiếu sáng tạo. Dù có đến 9 lần dứt điểm ở hiệp đấu này - gấp 3 lần Uzbekistan nhưng đội tuyển nữ Philippines chỉ có 2 lần sút trúng đích. Cơ hội nguy hiểm nhất mà đội tuyển nữ Philippines có được ở hiệp đấu này là pha đệm bóng cận thành của Angela Beard ở phút 28, nhưng bóng lại đi quá nhẹ và đúng vào vị trí của thủ thành đội tuyển nữ Uzbekistan.

Phía đối diện, đội tuyển nữ Uzbekistan chơi nỗ lực, cũng có một vài tình huống lên bóng. Tuy nhiên, đại diện Trung Á cũng không thể xuyên thủng lưới Philippines, chấp nhận bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

Sau giờ nghỉ, đội tuyển nữ Philippines đẩy cao nhịp độ trận đấu, dùng "vũ khí" quen thuộc của họ là những quả tạt bóng bổng từ hai biên để tiếp cận khung thành Uzbekistan. Chỉ mất 2 phút khi hiệp đấu bắt đầu, các học trò của HLV Mark Torcaso đã mở tỷ số trận đấu. Không ai khác, Angela Beard chính là người lập công với pha di chuyển và đệm bóng cực mạnh, không cho thủ thành Uzbekistan bất kỳ cơ hội nào để cản phá. Chưa dừng lại ở đó, chỉ 5 phút sau, Jaclyn Sawicki đánh đầu hiểm hóc, giúp đội tuyển nữ Philippines dẫn trước 2-0.

Đội tuyển nữ Philippines có liên tiếp 2 bàn thắng vào lưới Uzbekistan ẢNH: PFF

Có liên tiếp 2 bàn, đội tuyển nữ Philippines bắt đầu giảm nhịp độ trận đấu, chủ trương chơi an toàn. Tuy nhiên, trong thế trận này, đội tuyển nữ Philippines vẫn là đội sở hữu nhiều cơ hội ăn bàn hơn với 8 lần dứt điểm. Đáng tiếc, không có bàn thắng nào được ghi thêm và đội tuyển nữ Philippines giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Đánh bại Uzbekistan ở trận play-off, đội tuyển nữ Philippines trở thành đội thứ 5 của châu Á, sau đội tuyển Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc có vé dự VCK World Cup nữ 2027. Đáng chú ý, đây là lần thứ 2 liên tiếp các cô gái Philippines có mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau kỳ World Cup nữ 2023. Trong khi đó, đội tuyển nữ Uzbekistan thua trận nhưng vẫn còn hy vọng dự World Cup khi sẽ tham gia tiếp vòng play-off liên lục địa.