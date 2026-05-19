Thể thao Bóng đá Quốc tế

Manchester City chọn xong truyền nhân của Pep Guardiola cho 'ghế nóng' Etihad?

Quỳnh Phương
19/05/2026 16:49 GMT+7

Manchester City được cho là đã đạt thỏa thuận với HLV Enzo Maresca trong kế hoạch chuẩn bị cho thời hậu Pep Guardiola tại sân Etihad.

Ngày 19.5, theo xác nhận từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Enzo Maresca đã đạt thỏa thuận miệng toàn diện để trở thành HLV trưởng mới của Manchester City thay thế Pep Guardiola.

Nhà cầm quân người Ý dự kiến ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với Manchester City, mở ra chương mới cho đội bóng đã thống trị bóng đá Anh trong nhiều năm qua.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh HLV Pep Guardiola được cho là sẽ chia tay Manchester City ngay sau trận đấu cuối cùng mùa giải gặp Aston Villa cuối tuần này.

HLV Enzo Maresca chuẩn bị thay Pep Guardiola dẫn dắt Manchester City?

Truyền thông Anh như The Sun, Daily Mail, talkSPORT đều đưa tin rằng HLV Guardiola có điều khoản cho phép rời Manchester City sớm hơn 1 năm dù hợp đồng hiện tại vẫn còn thời hạn tới năm 2027. Nhiều cầu thủ và nhân viên đội bóng được cho là tin rằng chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ sớm công bố quyết định chia tay.

Manchester City chọn người có phong cách như Pep Guardiola

HLV Enzo Maresca từ lâu đã được xem là ứng viên số 1 cho chiếc ghế nóng tại Etihad khi Guardiola quyết định ra đi.

Chiến lược gia 46 tuổi không phải gương mặt xa lạ với Manchester City. Ông từng dẫn dắt đội U.21 của CLB trước khi trở thành trợ lý thân cận của Guardiola ở đội 1, đặc biệt trong mùa giải đội bóng giành cú ăn 3 lịch sử năm 2023.

HLV Enzo Maresca đã có nhiều năm làm việc dưới trướng HLV Pep Guardiola

Sự am hiểu triết lý kiểm soát bóng, khả năng triển khai pressing cùng phong cách chiến thuật tương đồng giúp Maresca được ban lãnh đạo Manchester City đánh giá là người phù hợp nhất để tiếp nối di sản của Guardiola.

Sau khi rời Etihad, Maresca chuyển sang dẫn dắt Leicester City trước khi tới Chelsea. Tại đội bóng thành London, ông gây ấn tượng khi giúp Chelsea giành vé dự Champions League, đồng thời vô địch Conference League và FIFA Club World Cup.

Theo The Sun, Manchester City đã theo dõi sát Maresca trong thời gian dài. Ngay cả khi còn làm việc tại Chelsea, chiến lược gia người Ý cũng nhiều lần được nhắc tới như “truyền nhân” của Guardiola tại Etihad.

Ngoài Maresca, một số cái tên khác cũng từng được truyền thông Anh nhắc tới như Vincent Kompany, Oliver Glasner hay Roberto De Zerbi. Tuy nhiên, Maresca vẫn là lựa chọn được đánh giá cao nhất.

Khép lại 1 kỷ nguyên vĩ đại tại Etihad

HLV Pep Guardiola gia nhập Manchester City từ năm 2016 sau khi rời Bayern Munich và nhanh chóng biến đội bóng thành thế lực thống trị bóng đá Anh.

Trong gần 10 năm, chiến lược gia người Tây Ban Nha giúp Manchester City giành hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ, nổi bật là 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng cú ăn 3 lịch sử mùa giải 2022-2023 gồm Ngoại hạng Anh, Champions League và FA Cup.

HLV Pep Guardiola được cho là sẽ sớm công bố tin chia tay

Không chỉ mang về danh hiệu, HLV Guardiola còn thay đổi hoàn toàn vị thế Manchester City bằng lối chơi kiểm soát bóng và pressing đặc trưng, biến đội chủ sân Etihad thành hình mẫu chiến thuật của bóng đá hiện đại.

Nếu tiếp quản Manchester City, nhiệm vụ của Maresca sẽ không hề dễ dàng. Ngoài áp lực kế thừa thành công từ Guardiola, ông còn phải dẫn dắt đội bóng trong giai đoạn chuyển giao lực lượng khi nhiều trụ cột như Bernardo Silva hay John Stones có khả năng rời Etihad trong mùa hè này.

Một kỷ nguyên huy hoàng có thể sắp khép lại tại nửa xanh thành Manchester. Và Manchester City cũng đang chuẩn bị bước vào chương mới dưới thời Enzo Maresca.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
