Shakira thoát tội gian lận thuế, được trả lại hơn 1.800 tỉ đồng

Theo Reuters ngày 18.5, sau khi xem xét đơn kháng cáo của giọng ca Hips don’t lie, tòa án cũng yêu cầu Bộ Tài chính Tây Ban Nha hoàn trả cho Shakira hơn 60 triệu euro (khoảng 1.800 tỉ đồng), bao gồm cả tiền lãi phát sinh. Thông tin này được phía luật sư của nữ ca sĩ xác nhận.

Tâm điểm của vụ tranh chấp pháp lý kéo dài nhiều năm này xoay quanh việc xác định tư cách cư trú để chịu thuế của Shakira. Theo luật hiện hành của Tây Ban Nha, một cá nhân phải lưu trú tại đây trên 183 ngày trong một năm mới bị đánh thuế thu nhập toàn cầu.

Tuy nhiên, các bằng chứng và tài liệu lưu trú được hội đồng thẩm phán xem xét lại chỉ ra rằng, cơ quan thuế nước này chỉ có thể chứng minh nữ ca sĩ có mặt tại Tây Ban Nha tổng cộng 163 ngày trong năm 2011. Đại diện pháp lý của siêu sao người Colombia nhấn mạnh, thời điểm đó cô đang bận rộn với chuyến lưu diễn toàn cầu, đặt chân qua 37 quốc gia và hoàn toàn không có nhà riêng tại xứ sở bò tót.

Tòa án cũng thẳng thừng bác bỏ lập luận của phía công tố khi cố tình đánh đồng mối quan hệ tình cảm giữa Shakira và cựu trung vệ Barca là Gerard Piqué thành một mối quan hệ hôn nhân hợp pháp nhằm ràng buộc nghĩa vụ thuế của cô tại quốc gia này.

Ngay sau khi phán quyết được công bố, Shakira đã có những chia sẻ đầy cay đắng về chuỗi ngày đối mặt với áp lực dư luận thông qua luật sư của mình: "Chưa từng có bất kỳ hành vi gian lận nào, và chính cơ quan quản lý thuế cũng không thể chứng minh điều ngược lại, đơn giản là vì nó không có thật. Vậy mà, tôi đã bị đối xử như một kẻ có tội".

Dù vậy, cuộc chiến này có thể vẫn chưa dừng lại hoàn toàn khi cơ quan thuế Tây Ban Nha cho biết họ đang lên kế hoạch kháng cáo. Khoản tiền hoàn trả hơn 60 triệu euro tạm thời sẽ bị đóng băng cho đến khi có phán quyết cuối cùng.

Được biết, vụ án năm 2011 này hoàn toàn độc lập với cáo buộc trốn thuế giai đoạn 2012-2014 từng khiến Shakira phải chấp nhận nộp phạt 7,3 triệu euro vào năm 2023. Nữ ca sĩ khẳng định mình vô tội và thỏa thuận lúc đó là quyết định bắt buộc để cô kết thúc chuỗi ngày kiện tụng mệt mỏi, nhằm bảo vệ tâm lý cho các con của mình.