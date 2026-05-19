Ngoại hạng Anh:

Tottenham tiếp tục mạch thần kỳ?

Kinh Thi
19/05/2026 08:59 GMT+7

Tại sân Stamford Bridge rạng sáng mai (2 giờ 15 ngày 20.5), chỉ cần tránh khỏi thất bại là HLV Roberto De Zerbi hoàn thành nhiệm vụ một cách ngoạn mục khi cứu Tottenham thoát khỏi cú rớt hạng lịch sử.

Khả năng trụ hạng của Tottenham, theo hãng thống kê Opta, hiện đã lên đến 93%, sau khi đối thủ của họ là West Ham thất thủ 1-3 trước Newcastle. Chỉ cần hòa Chelsea là Tottenham tạo được khoảng cách thật sự an toàn trước West Ham: hơn 3 điểm và vượt rất xa về chỉ số phụ (13 bàn). Đấy sẽ là khoảng cách không thể đảo ngược ở vòng đấu cuối cùng. Tinh thần đang lên đã đành, nhưng Tottenham còn có lợi thế quan trọng là biết rõ nhiệm vụ cụ thể trước khi ra sân trong trận đấu này. Ông De Zerbi hẳn đã chuẩn bị chiến thuật phù hợp.

Tottenham tiếp tục mạch thần kỳ?- Ảnh 1.

Tottenham (trái) cần có điểm tại sân Stamford Bridge để yên tâm trụ hạng

ẢNH: AFP

Trận derby London này sẽ rất khốc liệt, bởi trong khi Tottenham cần có điểm để yên tâm trụ hạng thì Chelsea lại phải quyết thắng để vươn lên nhóm có vé tham dự đấu trường châu Âu mùa tới. Chưa biết kết quả ra sao nhưng thế trận thì không khó đoán. Chelsea buộc phải dồn sức tấn công trước một Tottenham tử thủ. Ưu thế sân nhà thuộc về Chelsea, nhưng cần lưu ý Tottenham mùa này chỉ tỏ ra xem được mỗi khi phải đá trên sân đối phương.

Đôi bên đều không có đủ lực lượng tốt nhất do vấn nạn chấn thương. Nhưng xét cụ thể trong thời điểm này thì Tottenham vừa có được sự trở lại quan trọng của James Maddison. Trong khi đó, Joao Pedro bên phía Chelsea vừa chấn thương trong trận chung kết Cúp FA. Tottenham cũng tỏ ra nhỉnh hơn khi so sánh phong độ trong vài tuần lễ gần đây. Họ đang có chuỗi 4 trận liên tiếp bất bại (thắng 2, hòa 2). Chỉ bấy nhiêu thôi đã đáng gọi là thần kỳ, xét trong bối cảnh Tottenham trước đó không hề chiến thắng suốt từ đầu năm 2026.

Ở trận còn lại, Antoine Semenyo vừa ghi bàn tuyệt vời, đem về cho Man.City chiến thắng 1-0 trước Chelsea trong trận chung kết Cúp FA cuối tuần qua. Cú đánh gót đầy ngẫu hứng của Semenyo khẳng định anh chính là bản hợp đồng mới thành công nhất của Man.City trong mùa bóng này. Và bây giờ Semenyo sẽ trở lại đối đầu đội bóng cũ Bournemouth (1 giờ 30 ngày 20.5), nơi anh đã tỏa sáng trong nửa đầu mùa bóng (Semenyo chuyển nhượng vào giữa mùa). Đội bóng mới của anh phải quyết thắng để duy trì hy vọng trong cuộc đua giành chức vô địch với Arsenal. Đội bóng cũ của anh cũng phải quyết thắng để giành quyền tham dự các cúp châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử CLB.

Bournemouth có thể sẽ trở thành hiện tượng lớn nhất ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Họ đang có chuỗi 16 trận liên tiếp bất bại. Trên sân nhà, họ chỉ mới thua 2 trận ở mùa bóng này, một trong số đó là trận thua đội đầu bảng Arsenal. Thật khó hình dung khi trong trận đấu áp chót của mùa bóng, tham vọng giành ngôi vô địch của gã khổng lồ Man.City lại có thể bị đe dọa bởi một đối thủ ít tên tuổi như Bournemouth.

Nhìn lại 1 thập niên huy hoàng của Pep Guardiola tại Manchester City trước ngày chia tay

Dù đang là đội có lịch thi đấu dày đặc nhất nước Anh trong những ngày này, Man.City vẫn sẽ có đủ đội hình mạnh nhất. Ngược lại Ryan Christie bên phía Bournemouth sẽ bị treo giò vì lãnh thẻ đỏ ở vòng đấu vừa qua. Dù sao đi nữa, đấy không phải là bất lợi lớn, vì Bournemouth thành công bằng lối chơi đồng đội và tinh thần thi đấu hơn là đẳng cấp cá nhân. Khả năng Man.City mất điểm là khá cao.

