HLV Văn Sỹ Sơn và Hữu Tuấn cùng mắc lỗi nặng: Bị VFF đình chỉ đến hết mùa

Trung vệ Hữu Tuấn bị treo giò vì vào bóng thô bạo

Trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn (CLB Đồng Nai) là tâm điểm chú ý ở vòng 20 giải hạng nhất quốc gia, khi có pha vào bóng bằng gầm giày thô bạo với cầu thủ CLB TP.HCM, trong cuộc thư hùng giữa hai đội trên sân Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong tình huống tranh chấp diễn ra ở phút 16, Hữu Tuấn đã có pha xoạc bóng tranh cãi, khi mũi giày của anh không hướng vào bóng, mà lao thẳng vào chân đối thủ.

Trọng tài Nguyễn Văn Phúc chỉ rút ra thẻ vàng cảnh cáo, mà không truất quyền thi đấu của Hữu Tuấn. Anh tiếp tục được thi đấu, rồi cùng đội nhà thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Nguyễn Công Phượng để tiến sát chức vô địch.

Hữu Tuấn (phải) bị treo giò vì vào bóng nguy hiểm với đối phương

Dù không bị trọng tài Văn Phúc truất quyền thi đấu, nhưng Hữu Tuấn đã phải nhận án phạt nguội của Ban kỷ luật VFF. Cụ thể, sau khi xem lại băng hình, tại buổi họp kỷ luật ngày 26.5, VFF quyết định phạt Hữu Tuấn 10 triệu đồng, treo giò 2 trận kế tiếp do "có hành vi phạm lỗi nghiêm trọng với cầu thủ đối phương". Hạng nhất chỉ còn 2 trận, đồng nghĩa mùa giải 2025 - 2026 đã khép lại với Hữu Tuấn, trong trường hợp Đồng Nai vô địch. Còn nếu Đồng Nai đứng nhì và phải đá play-off, trung vệ này sẽ kịp trở lại thi đấu.

Hữu Tuấn từng được gọi lên đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Park Hang-seo, nhưng không có cơ hội ra sân. Đỉnh cao của Hữu Tuấn là ngôi á quân V-League 2019 cùng CLB TP.HCM dưới thời HLV Chung Hae-seong. Anh sau đó chơi cho HAGL, rồi về Đồng Nai đá hạng nhất.

Án phạt cho HLV Văn Sỹ Sơn

Bên cạnh Hữu Tuấn, HLV Văn Sỹ Sơn (SLNA) cũng bị đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận do có hành vi phản ứng với trọng tài, ban tổ chức giải trong trận đấu giữa Becamex TP.HCM và SLNA trên sân vận động Bình Dương.

Cụ thể, ông Văn Sỹ Sơn đã phản ứng quyết liệt khi trọng tài thổi phạt đền cho Becamex TP.HCM đầu hiệp 2. Sau khi thủ môn Cao Văn Bình đẩy được quả 11 m của Nguyễn Trần Việt Cường, ông Sơn và trợ lý cũng ăn mừng ở ngoài đường biên và dường như có phản ứng với ban tổ chức.

Ngoài án cấm chỉ đạo 2 trận, ông Văn Sỹ Sơn cũng bị phạt 10 triệu đồng. Mùa giải V-League đã sớm khép lại với cựu HLV Quảng Nam. Dù vậy, SLNA đã trụ hạng thành công sớm 2 vòng (hơn vị trí play-off của Đà Nẵng 7 điểm), nên đây không phải thiệt thòi lớn cho đại diện miền Trung.

Ngoài ra, Ban kỷ luật VFF cũng phạt ban tổ chức sân Chi Lăng 20 triệu đồng do vi phạm về quy chế bóng đá Việt Nam trong trận đấu giữa CLB Đà Nẵng và CLB Hải Phòng (chủ nhà Đà Nẵng thắng 2-0) ở vòng 24 V-League.