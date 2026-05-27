Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Văn Sỹ Sơn và Hữu Tuấn cùng mắc lỗi nặng: Bị VFF đình chỉ đến hết mùa

Hồng Nam
Hồng Nam
27/05/2026 15:31 GMT+7

Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra án phạt cho cả HLV Văn Sỹ Sơn (SLNA) và trung vệ Hữu Tuấn (Đồng Nai) sau những hành vi vi phạm kỷ luật giải nghiêm trọng cuối tuần qua.

Trung vệ Hữu Tuấn bị treo giò vì vào bóng thô bạo

Trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn (CLB Đồng Nai) là tâm điểm chú ý ở vòng 20 giải hạng nhất quốc gia, khi có pha vào bóng bằng gầm giày thô bạo với cầu thủ CLB TP.HCM, trong cuộc thư hùng giữa hai đội trên sân Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Trong tình huống tranh chấp diễn ra ở phút 16, Hữu Tuấn đã có pha xoạc bóng tranh cãi, khi mũi giày của anh không hướng vào bóng, mà lao thẳng vào chân đối thủ. 

Trọng tài Nguyễn Văn Phúc chỉ rút ra thẻ vàng cảnh cáo, mà không truất quyền thi đấu của Hữu Tuấn. Anh tiếp tục được thi đấu, rồi cùng đội nhà thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Nguyễn Công Phượng để tiến sát chức vô địch.

HLV Văn Sỹ Sơn và Hữu Tuấn cùng mắc lỗi nặng: Bị VFF đình chỉ đến hết mùa- Ảnh 1.

Hữu Tuấn (phải) bị treo giò vì vào bóng nguy hiểm với đối phương

ẢNH: CLB TP.HCM

Dù không bị trọng tài Văn Phúc truất quyền thi đấu, nhưng Hữu Tuấn đã phải nhận án phạt nguội của Ban kỷ luật VFF. Cụ thể, sau khi xem lại băng hình, tại buổi họp kỷ luật ngày 26.5, VFF quyết định phạt Hữu Tuấn 10 triệu đồng, treo giò 2 trận kế tiếp do "có hành vi phạm lỗi nghiêm trọng với cầu thủ đối phương". Hạng nhất chỉ còn 2 trận, đồng nghĩa mùa giải 2025 - 2026 đã khép lại với Hữu Tuấn, trong trường hợp Đồng Nai vô địch. Còn nếu Đồng Nai đứng nhì và phải đá play-off, trung vệ này sẽ kịp trở lại thi đấu.

Hữu Tuấn từng được gọi lên đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Park Hang-seo, nhưng không có cơ hội ra sân. Đỉnh cao của Hữu Tuấn là ngôi á quân V-League 2019 cùng CLB TP.HCM dưới thời HLV Chung Hae-seong. Anh sau đó chơi cho HAGL, rồi về Đồng Nai đá hạng nhất.

Án phạt cho HLV Văn Sỹ Sơn 

Bên cạnh Hữu Tuấn, HLV Văn Sỹ Sơn (SLNA) cũng bị đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận do có hành vi phản ứng với trọng tài, ban tổ chức giải trong trận đấu giữa Becamex TP.HCM và SLNA trên sân vận động Bình Dương. 

Cụ thể, ông Văn Sỹ Sơn đã phản ứng quyết liệt khi trọng tài thổi phạt đền cho Becamex TP.HCM đầu hiệp 2. Sau khi thủ môn Cao Văn Bình đẩy được quả 11 m của Nguyễn Trần Việt Cường, ông Sơn và trợ lý cũng ăn mừng ở ngoài đường biên và dường như có phản ứng với ban tổ chức.

Ngoài án cấm chỉ đạo 2 trận, ông Văn Sỹ Sơn cũng bị phạt 10 triệu đồng. Mùa giải V-League đã sớm khép lại với cựu HLV Quảng Nam. Dù vậy, SLNA đã trụ hạng thành công sớm 2 vòng (hơn vị trí play-off của Đà Nẵng 7 điểm), nên đây không phải thiệt thòi lớn cho đại diện miền Trung.

Ngoài ra, Ban kỷ luật VFF cũng phạt ban tổ chức sân Chi Lăng 20 triệu đồng do vi phạm về quy chế bóng đá Việt Nam trong trận đấu giữa CLB Đà Nẵng và CLB Hải Phòng (chủ nhà Đà Nẵng thắng 2-0) ở vòng 24 V-League. 

Tin liên quan

VFF xác nhận: Trọng tài Trần Ngọc Nhớ thổi phạt đền sai trận Thể Công Viettel hòa PVF-CAND

VFF xác nhận: Trọng tài Trần Ngọc Nhớ thổi phạt đền sai trận Thể Công Viettel hòa PVF-CAND

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), quyết định thổi phạt đền quả 11 m ở trận Thể Công Viettel gặp PVF-CAND của trọng tài Trần Ngọc Nhớ là không chính xác.

CLB Ninh Bình sẽ đẳng cấp hơn với HLV Chu Đình Nghiêm?

U.19 Việt Nam chưa đủ lực lượng do cầu thủ bận thi tốt nghiệp THPT

Khám phá thêm chủ đề

Hữu Tuấn Văn Sỹ Sơn V-League VFF
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận