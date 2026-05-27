VFF xác nhận: Trọng tài Trần Ngọc Nhớ thổi phạt đền sai trận Thể Công Viettel hòa PVF-CAND

VFF kết luận trọng tài Trần Ngọc Nhớ thổi phạt đền sai

Sáng 27.5, VFF có văn bản phản hồi gửi CLB Thể Công - Viettel liên quan đến tình huống gây tranh cãi trong trận đấu gặp PVF-CAND tại vòng 24 V-League. Qua quá trình đánh giá chuyên môn, VFF kết luận quyết định thổi phạt đền của trọng tài chính Trần Ngọc Nhớ là chưa chính xác, đồng thời đưa ra hình thức xử lý cụ thể.

Chi tiết tình huống dẫn đến sai sót của trọng tài được VFF làm rõ trong văn bản. Tình huống diễn ra vào phút 20 trận Thể Công Viettel gặp PVF-CAND.

Trọng tài Trần Ngọc Nhớ thổi phạt đền Thể Công Viettel ở trận gặp PVF-CAND ẢNH: MINH TÚ

Khi đó, Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND) thực hiện pha đi bóng vào vòng cấm Thể Công Viettel (tại vị trí sát đường biên ngang bên phía trợ lý trọng tài 2), sau đó chuyền bóng ngược lại cho Hà Văn Việt đang ở trong khu vực phạt đền. Sau một nhịp khống chế bóng và chuẩn bị thực hiện động tác đá bóng, Văn Việt đã ngã trong khu vực phạt đền của Thể Công Viettel.

Trọng tài Trần Ngọc Nhớ xác định cầu thủ phòng ngự của đội Thể Công Viettel phạm lỗi và cho đội PVF-CAND được hưởng phạt đền. Theo VFF, qua đánh giá chuyên môn, đây là quyết định chưa chính xác của trọng tài. VFF cho biết sẽ thực hiện việc tạm dừng phân công nhiệm vụ đối với trọng tài này theo đúng quy định, hướng dẫn của các tổ chức bóng đá quốc tế cũng như các quy chế hiện hành.

Cơ quan này cũng nhấn mạnh cam kết sẽ tiếp tục theo sát công tác trọng tài nhằm bảo đảm tính trung thực, khách quan và chất lượng chuyên môn của giải đấu.

Thể Công Viettel đang đứng nhì V-League với 50 điểm sau 24 trận, hơn đội xếp sau Hà Nội 5 điểm. PVF-CAND đứng cuối bảng với 18 điểm, kém vị trí play-off của Đà Nẵng 2 điểm.