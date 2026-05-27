Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

VFF xác nhận: Trọng tài Trần Ngọc Nhớ thổi phạt đền sai trận Thể Công Viettel hòa PVF-CAND

Hồng Nam
Hồng Nam
27/05/2026 12:32 GMT+7

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), quyết định thổi phạt đền quả 11 m ở trận Thể Công Viettel gặp PVF-CAND của trọng tài Trần Ngọc Nhớ là không chính xác.

VFF kết luận trọng tài Trần Ngọc Nhớ thổi phạt đền sai

Sáng 27.5, VFF có văn bản phản hồi gửi CLB Thể Công - Viettel liên quan đến tình huống gây tranh cãi trong trận đấu gặp PVF-CAND tại vòng 24 V-League. Qua quá trình đánh giá chuyên môn, VFF kết luận quyết định thổi phạt đền của trọng tài chính Trần Ngọc Nhớ là chưa chính xác, đồng thời đưa ra hình thức xử lý cụ thể.

Chi tiết tình huống dẫn đến sai sót của trọng tài được VFF làm rõ trong văn bản. Tình huống diễn ra vào phút 20 trận Thể Công Viettel gặp PVF-CAND.

VFF xác nhận: Trọng tài Trần Ngọc Nhớ thổi phạt đền sai trận Thể Công Viettel hòa PVF-CAND- Ảnh 1.

Trọng tài Trần Ngọc Nhớ thổi phạt đền Thể Công Viettel ở trận gặp PVF-CAND

ẢNH: MINH TÚ

Khi đó, Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND) thực hiện pha đi bóng vào vòng cấm Thể Công Viettel (tại vị trí sát đường biên ngang bên phía trợ lý trọng tài 2), sau đó chuyền bóng ngược lại cho Hà Văn Việt đang ở trong khu vực phạt đền. Sau một nhịp khống chế bóng và chuẩn bị thực hiện động tác đá bóng, Văn Việt đã ngã trong khu vực phạt đền của Thể Công Viettel.

Trọng tài Trần Ngọc Nhớ xác định cầu thủ phòng ngự của đội Thể Công Viettel phạm lỗi và cho đội PVF-CAND được hưởng phạt đền. Theo VFF, qua đánh giá chuyên môn, đây là quyết định chưa chính xác của trọng tài. VFF cho biết sẽ thực hiện việc tạm dừng phân công nhiệm vụ đối với trọng tài này theo đúng quy định, hướng dẫn của các tổ chức bóng đá quốc tế cũng như các quy chế hiện hành.

Cơ quan này cũng nhấn mạnh cam kết sẽ tiếp tục theo sát công tác trọng tài nhằm bảo đảm tính trung thực, khách quan và chất lượng chuyên môn của giải đấu.

Thể Công Viettel đang đứng nhì V-League với 50 điểm sau 24 trận, hơn đội xếp sau Hà Nội 5 điểm. PVF-CAND đứng cuối bảng với 18 điểm, kém vị trí play-off của Đà Nẵng 2 điểm. 

Tin liên quan

CLB Ninh Bình sẽ đẳng cấp hơn với HLV Chu Đình Nghiêm?

CLB Ninh Bình sẽ đẳng cấp hơn với HLV Chu Đình Nghiêm?

Sau 3 lần thay tướng trong một mùa giải, CLB Ninh Bình có lẽ đã tìm được chiến lược gia phù hợp để nâng tầm.

Trận cuối của HLV Park Hang-seo ở Việt Nam: Có thể đối đầu... HAGL của bầu Đức

U.19 Việt Nam chưa đủ lực lượng do cầu thủ bận thi tốt nghiệp THPT

Khám phá thêm chủ đề

trọng tài Trần Ngọc Nhớ VFF PVF-CAND
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận