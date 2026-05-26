Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.19 Việt Nam chưa đủ lực lượng do cầu thủ bận thi tốt nghiệp THPT

Hồng Nam
26/05/2026 15:12 GMT+7

U.19 Việt Nam chưa thể có đầy đủ lực lượng dự giải U.19 Đông Nam Á 2026 vì nhiều lý do khác nhau.

Một số cầu thủ U.19 Việt Nam bận thi tốt nghiệp THPT

U.19 Việt Nam vừa trở về sau chuyến tập huấn tại Nhật Bản kéo dài từ ngày 14.5 đến 24.5. Trong thời gian này, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đã thi đấu 4 trận giao hữu với các "quân xanh" gồm U20 và U22 của Đại học Shizuoka Sangyo, Đại học Tokai Gakuen cùng đội B của CLB Shimizu S-Pulse.

Các trận đấu tập này được đánh giá mang ý nghĩa chuyên môn quan trọng trong quá trình rà soát lực lượng, hoàn thiện lối chơi và nâng cao khả năng thích nghi cường độ thi đấu quốc tế.

Bên cạnh đó, việc cọ xát với các đội bóng giàu thể lực, tốc độ và tổ chức chiến thuật tốt giúp các cầu thủ trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm, đồng thời tạo cơ sở để BHL đánh giá, lựa chọn đội hình tối ưu.

U.19 Việt Nam chưa đủ lực lượng do một số cầu thủ bận ôn thi

Chia sẻ tại buổi gặp, HLV Yutaka Ikeuchi cho biết toàn đội đã có sự chuẩn bị nghiêm túc cả về chuyên môn lẫn tinh thần cho giải đấu sắp tới. Nhà cầm quân người Nhật Bản cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng như sự phối hợp từ các CLB trong quá trình tập trung lực lượng cho U.19 Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị của đội cũng gặp không ít khó khăn khi nhiều cầu thủ có chất lượng chuyên môn tốt chưa thể hội quân do đang thi đấu cho CLB chủ quản tại các giải chuyên nghiệp quốc gia và giải hạng nhì quốc gia. 

Một số cầu thủ sinh năm 2008 phải song song đảm bảo việc học văn hóa, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. 

Trở lại sân chơi Đông Nam Á 

Hôm nay (26.5), U.19 Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi ban huấn luyện rút gọn danh sách từ 29 xuống còn 25 cầu thủ. Toàn đội sau đó di chuyển vào TP.HCM và lên đường sang Indonesia vào ngày 28.5.

VFF động viên ban huấn luyện U.19 Việt Nam

Giải vô địch U.19 Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1.6 đến 14.6 tại Indonesia. Theo kết quả bốc thăm, U.19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà U.19 Indonesia, U.19 Timor Leste và U.19 Myanmar. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng đối với U.19 Việt Nam trong hành trình hướng tới vòng loại U.20 châu Á 2027.

Lãnh đạo VFF kỳ vọng U.19 Việt Nam sẽ tiếp nối thành công của các đội tuyển trẻ Việt Nam từ U.17, U.23 cho đến đội tuyển quốc gia trong hai năm vừa qua, tiếp tục khẳng định hình ảnh và vị thế của bóng đá Việt Nam ở đấu trường khu vực và châu lục.

Tại giải U.19 Đông Nam Á cách đây 2 năm, U.19 Việt Nam dừng bước ở vòng bảng. Đội sau đó dưới quyền HLV Hứa Hiền Vinh cũng không đoạt được vé dự VCK U.20 châu Á. 

Lịch thi đấu U.19 Việt Nam tại giải U.19 Đông Nam Á 2026

