Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chủ tịch CLB Thái Lan Kanchanaburi Power tiết lộ ‘động trời’: Tân HLV Park Hang-seo rất sợ 'nóc nhà'

Đồng Nguyên Khang
26/05/2026 11:44 GMT+7

Thông tin HLV Park Hang-seo nhận lời dẫn dắt Kanchanaburi Power FC tiếp tục gây chú ý tại Thái Lan không chỉ bởi danh tiếng của nhà cầm quân người Hàn Quốc, mà còn bởi những chi tiết thú vị phía sau thương vụ được xem là "bom tấn" của bóng đá xứ chùa vàng.

'HLV Park Hang-seo sợ vợ'

Mới đây, Chủ tịch Kanchanaburi Power FC, ông Prawat Kithammakunnit đã chia sẻ câu chuyện hậu trường đầy bất ngờ trên mạng xã hội. Trên trang cá nhân, ông cho biết việc thuyết phục HLV Park Hang-seo không hề dễ dàng, và người khó tính nhất lại chính là vợ của nhà cầm quân sinh năm 1957, bà Choi Sang-a.

Ông Prawat hài hước chia sẻ: "Thuyết phục HLV Park thật không dễ dàng. Người khó tính nhất là vợ của thầy. Bà ấy lo nhiều thứ. Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu cho đến khi thuyết phục được bà ấy. Cầu thủ sợ ông Park, ông Park sợ vợ". Ông Prawat cũng tiết lộ vợ của HLV Park cũng sẽ sang Kanchanaburi sinh sống cùng chồng trong thời gian tới.

Ông Prawat (giữa) nỗ lực thuyết phục vợ chồng HLV Park Hang-seo

Khối lượng công việc khổng lồ của HLV Park

Đằng sau những phát biểu vui vẻ ấy là cả một kế hoạch dài hơi và tham vọng lớn của đội bóng sẽ chơi ở Thai League 2 mùa tới. Ông Prawat Kithammakunnit không phải một doanh nhân đầu tư vào bóng đá thông thường. Ông là bác sĩ, đồng thời là chính trị gia có tầm ảnh hưởng lớn tại tỉnh Kanchanaburi. Với vị thế và tiềm lực tài chính đáng kể, ông được xem là nhân vật quyền lực ở địa phương.

Dù bận rộn với công việc chính trị và y tế, ông Prawat lại là một CĐV cuồng nhiệt của Liverpool. Niềm đam mê bóng đá khiến ông quyết tâm đầu tư nghiêm túc cho đội bóng quê hương thay vì chỉ xây dựng một dự án ngắn hạn.

Bởi vậy, việc mời HLV Park không đơn thuần nhằm cải thiện thành tích đội một. Theo truyền thông Thái Lan, lãnh đạo Kanchanaburi Power FC muốn chiến lược gia từng làm nên lịch sử với bóng đá Việt Nam tham gia tái cấu trúc toàn diện CLB, từ hệ thống vận hành, đào tạo trẻ cho đến định hướng phát triển lâu dài.

Ông Prawat tham quan sân Anfield, sân nhà của Liverpool, đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh

HLV Park được kỳ vọng sẽ mang đến kinh nghiệm xây dựng nền tảng bóng đá hiện đại kiểu Hàn Quốc, điều mà nhiều CLB Đông Nam Á đang theo đuổi. Thành công của ông với bóng đá Việt Nam trong giai đoạn 2018-2023 khiến ông chủ người Thái Lan tin rằng đây là cái tên đủ sức tạo ra thay đổi mang tính hệ thống.

Đáng chú ý, thương vụ này còn có sự góp sức đặc biệt từ con gái của Chủ tịch Prawat. Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, cô từng du học tại Hàn Quốc và được cho là đóng vai trò cầu nối quan trọng trong quá trình đàm phán. Không chỉ hỗ trợ giao tiếp, cô còn trực tiếp làm việc với công ty quản lý của HLV Park để thuyết phục chiến lược gia người Hàn Quốc sang Thái Lan làm việc. Nhiều nguồn tin Thái Lan tiết lộ Kanchanaburi Power FC đã phải chi khoản tiền rất lớn để có được cái gật đầu của HLV Park Hang-seo.

Điều đó cho thấy ông Prawat không chỉ đặt vào dự án này rất nhiều tiền bạc, mà còn là tâm huyết cá nhân. Với ông, việc đưa HLV Park về Kanchanaburi là bước đi chiến lược nhằm nâng tầm hình ảnh đội bóng quê nhà trên bản đồ bóng đá Thái Lan.


