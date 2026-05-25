Đối thủ của U.17 Việt Nam biến động lớn trước World Cup, 'tức tốc' sa thải HLV trưởng

Chưa đầy 24 giờ sau thất bại sốc ở tứ kết HLV U.17 Mali bị sa thải

Đáng chú ý, theo thông cáo chính thức từ FEMAFOOT tối 25.5 (giờ Việt Nam), Chủ tịch Mahazou dit Baba Cisset đã trực tiếp gọi điện cho ông Demba Mamadou Traoré để thông báo quyết định sa thải. Sau đó, FEMAFOOT mới gửi văn bản chính thức nhằm xác nhận việc chấm dứt nhiệm vụ của chiến lược gia này ở đội U.17 Mali

Trong thông báo, FEMAFOOT vẫn dành lời cảm ơn cho HLV Demba Mamadou Traoré vì “sự tận tâm và những nỗ lực trong thời gian dẫn dắt đội tuyển”. Tuy nhiên, lãnh đạo bóng đá Mali cũng khẳng định quyết định được đưa ra dựa trên yêu cầu về thành tích và trách nhiệm chuyên môn.

Thông báo được FEMAFOOT đăng trên trang Facebook chính thức ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ MALI

Tờ L'Essor đánh giá: "Động thái cứng rắn này phần nào cho thấy áp lực lớn tại nền bóng đá được xem là một trong những “mỏ vàng” của bóng đá trẻ châu Phi hiện tại. Việc bị loại sớm không chỉ là thất bại về mặt kết quả, mà còn khiến người hâm mộ Mali cảm thấy thất vọng vì đội bóng không thể duy trì vị thế vốn có ở sân chơi trẻ châu lục".

Thực tế, trước giải đấu tại Ma Rốc, U.17 Mali được đánh giá rất cao nhờ sở hữu dàn cầu thủ có nền tảng thể chất, kỹ thuật rất tốt. Không ít chuyên gia nhận định đội bóng Tây Phi đủ khả năng để lần thứ 2 liên tiếp tiến đến trận chung kết của giải. Thế nhưng, những gì diễn ra trên sân lại hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng.

Theo truyền thông Mali, ban lãnh đạo FEMAFOOT đặc biệt không hài lòng với cách đội nhà xử lý trận đấu ở vòng tứ kết, gặp U.17 Senegal. Dù nắm nhiều lợi thế về thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu, U.17 Mali vẫn bộc lộ sự thiếu ổn định trong tâm lý và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu. Đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến U.17 Mali đánh mất lợi thế ở thời điểm quyết định, dẫn đến việc bị cầm chân 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức và sau đó thất bại 2-4 ở loạt “đấu súng”, bị loại khỏi giải.

Sau khi thông tin sa thải HLV Demba Mamadou Traoré được công bố, nhiều CĐV Mali tiếp tục tranh luận dữ dội trên mạng xã hội. Một bộ phận cho rằng liên đoàn đã phản ứng quá nhanh và biến HLV trở thành “người chịu trách nhiệm duy nhất” cho thất bại của cả tập thể.

Tờ Mali Actu đánh giá: “Trong bối cảnh giải đấu thế giới chỉ còn vài tháng nữa sẽ khởi tranh, việc thay HLV chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch chuẩn bị của U.17 Mali. Đội bóng trẻ nước ta nhiều khả năng phải xây dựng lại hệ thống chiến thuật cũng như điều chỉnh cách vận hành lối chơi dưới triều đại mới”.

Trong khi đó, Malijet nhấn mạnh: “Đây là điều khá nhạy cảm ở cấp độ trẻ, nơi tâm lý cầu thủ thường bị tác động mạnh bởi những thay đổi liên tục từ ban huấn luyện. Việc chuyển giao gấp gáp có thể tạo ra sự mới mẻ, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ khiến đội bóng mất đi tính ổn định vốn có”.

U.17 Mali được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho World Cup ẢNH: FACEBOOK LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ MALI

Dẫu vậy, giới chuyên môn vẫn đánh giá U.17 Mali là đối thủ cực kỳ khó chịu ở U.17 World Cup 2026. Các cầu thủ trẻ của đội bóng Tây Phi nổi bật nhờ khả năng tranh chấp mạnh mẽ, tốc độ cao và lối chơi giàu năng lượng. Với những đại diện châu Á như U.17 Việt Nam, đây luôn là kiểu đối thủ mang đến áp lực rất lớn về cường độ thi đấu.

Từ góc nhìn khác, biến động nội bộ của U.17 Mali có thể mở ra thêm cơ hội cho U.17 Việt Nam tại vòng bảng FIFA U.17 World Cup 2026. Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ theo dõi sát tình hình nhân sự cũng như sự thay đổi chiến thuật của đối thủ trong thời gian tới.