Hồi sinh hay 'sập nguồn': Hai vòng đấu sinh tử của Becamex TP.HCM

Becamex TP.HCM đang đứng trước nguy cơ xuống chơi hạng nhất mùa tới ảnh: Khả Hòa

Becamex TP.HCM quen đua trụ hạng

Suốt nhiều năm trời kể từ khi lên chơi V-League mùa 2000 - 2001, Becamex TP.HCM luôn là lá cờ đầu của bóng đá miền Nam, thậm chí thống trị V-League khi giữ kỷ lục 4 lần vô địch, vào đến bán kết AFC Cup cùng rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác.

Ở giai đoạn hoàng kim, Becamex TP.HCM chính là điểm đến trong mơ với mọi cầu thủ, không chỉ bởi nguồn lực tài chính mạnh của "Chelsea Việt Nam" mà còn ở cách xây dựng dải ngân hà, với văn hóa quản trị ngôi sao ấn tượng.

Nhưng quy luật cuộc sống có thịnh ắt có suy, sau đỉnh cao với cú đúp vô địch V-League 2 mùa bóng 2014 và 2015 (năm 2015 giành cú ăn 3 danh hiệu V-League, Cúp quốc gia, Siêu cúp quốc gia) đội bóng có biệt danh Cơn lốc miền Đông đã sa sút thấy rõ.

Năm 2021, Becamex TP.HCM ra mắt linh vật là chú đại bàng kiêu hãnh ảnh: Becamex TP.HCM

Trong 2 năm 2016 và 2017, Becamex TP.HCM rơi xuống hạng 10 và 11 và sau đó quanh quẩn ở các vị trí tầm trung giữa bảng. Mùa 2023, Becamex TP.HCM thậm chí đối diện nguy cơ trụ hạng và may mắn thoát được cảnh rơi xuống hạng nhất.

Sau mùa 2023, Becamex TP.HCM - trước đó cho ra mắt linh vật là chú đại bàng - quyết đầu tư để đua vô địch nhưng gặp nhiều vấn đề, dẫn đến không thể tạo ra được sức bật cần thiết để trở lại tầm vóc của một đội bóng hàng đầu, chỉ xếp hạng 9 và 7 ở các mùa 2023 - 2024 và 2024 - 2025.

Khi sự kỳ vọng không còn, những ngôi sao lần lượt rời đi trong khi lớp trẻ do chính mình đào tạo không nhận được sự tin tưởng, dễ hiểu khi Becamex TP.HCM chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Becamex TP.HCM sẽ không có Hồ Tấn Tài trong những trận cuối mùa ảnh: Khả Hòa

Mùa bóng này, ám ảnh về cuộc đua trụ hạng đã trở lại, khi sau rất nhiều lần thay tướng Becamex TP.HCM đã bị kéo vào tâm bão của vòng xoay đua trụ hạng, chỉ còn hơn CLB Đà Nẵng vỏn vẹn 1 điểm khi giải chỉ còn 2 vòng đấu.

Sự thất vọng của đông đảo CĐV hiện rõ ở các diễn đàn, có người nhắc fanpage CLB phủ nhận việc đội bóng ngưng đầu tư để ám ý thuyết âm mưu về việc tập đoàn "chán bóng đá" và muốn buông đội bóng.

Nhiều người hâm mộ khác "không đau vì quá đau" lại nghiêm túc cho rằng thay vì sống mòn và cầu mong trụ hạng may mắn, Becamex TP.HCM nếu xuống hạng sẽ là cơ hội để tiến hành cuộc đại cải tổ để có thể trở lại mạnh mẽ hơn.

Sân Bình Dương bất ngờ bị "sập" nguồn điện trong trận thua SLNA 0-1 ảnh: Khả Hòa

Cuộc đua ở V-League 2025 - 2026 vẫn chưa khép lại, phía trước Becamex TP.HCM vẫn còn 2 vòng đấu nữa, đầu tiên là chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy trong ngày CLB CAHN muốn tri ân chức vô địch với người hâm mộ, trước khi tiếp HAGL trên sân nhà.

Trong thời gian ngắn nhất tân HLV Hứa Hiền Vinh sẽ phải vực dậy tinh thần, kéo niềm tin trở lại với đội bóng để cùng nhau vượt qua khó khăn, nhất là khi sẽ không có sự phục vụ của Hồ Tấn Tài trong 2 vòng cuối sau tấm thẻ đỏ ở vòng 24.

Cơ hội vẫn còn và quyền tự quyết vẫn nằm trong tay Becamex TP.HCM nếu họ tìm được sự đồng lòng, nhất trí như mùa 2023. Nhưng sau đó Cơn lốc miền Đông sẽ hồi sinh mạnh mẽ hay "sập nguồn" như dàn đèn sân Bình Dương trận thua SLNA 0-1, sẽ là câu hỏi chờ lời giải rõ ràng...



