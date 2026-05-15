Đình Bắc quyết đi vào lịch sử, làm được điều mà… Tiến Linh ao ước bấy lâu

Số ít chân sút nội giành danh hiệu vua phá lưới

Kể từ khi giải vô địch bóng đá quốc gia đổi tên thành V-League năm 2000, tiến lên chuyên nghiệp và có sự tham gia của các ngoại binh, chỉ mới có 3 cầu thủ được đào tạo ở trong nước giành danh hiệu vua phá lưới. Đó là Đặng Đạo (CLB Khánh Hòa, mùa giải 2000-2001, 11 bàn thắng/18 vòng đấu), Hồ Văn Lợi (CLB Cảng Sài Gòn, mùa giải 2001-2002, 9 bàn thắng/18 vòng đấu) và Nguyễn Anh Đức (Becamex TP.HCM mùa giải 2017, 17 bàn thắng/26 vòng đấu).

Đình Bắc hiện có hiệu suất ghi bàn rất cao Ảnh: VPF

Lần gần nhất mà 1 cầu thủ xuất thân từ bóng đá trong nước giành danh hiệu vua phá lưới V-League cũng đã cách đây 9 năm, đó là Anh Đức năm 2017. Mùa giải trước, ngỡ như Nguyễn Tiến Linh (khi đó khoác áo CLB Becamex TP.HCM) đã gia nhập nhóm các chân sút được đào tạo ở trong nước có danh hiệu vua phá lưới trong lịch sử V-League.

Ban đầu, Tiến Linh có cùng 14 bàn thắng với 2 đồng vua phá lưới của mùa giải 2024-2025 là Lucao (Brazil, thời điểm đó khoác áo CLB Hải Phòng) và Alan Grafite (Brazil, CLB Công an Hà Nội). Tuy nhiên, sau khi giải đấu kết thúc, Tiến Linh bị tước 1 bàn thắng, do Ban tổ chức giải xác định bàn thắng đấy là pha đá phản lưới nhà của đối phương, chứ không phải là pha dứt điểm ghi bàn của Tiến Linh. Cầu thủ nội này vì thế mất danh hiệu vua phá lưới V-League 2024-2025.

Kỳ vọng vào Đình Bắc

Những điều mà Tiến Linh chưa làm được ở mùa giải trước, Đình Bắc đang tiếp nối trong mùa giải này. Ngôi sao của CLB Công an Hà Nội (CAHN) hiện có 10 bàn thắng tại V-League 2025-2026, xếp thứ 3 trong danh sách các chân sút tốt nhất, chỉ sau Alan Alexandre (CLB CAHN, 14 bàn) và Lucao (Thể Công Viettel, 11 bàn).

Tiền đạo của CLB CAHN đang nỗ lực ghi nhiều bàn thắng hơn nữa tại V-League Ảnh: VPF

Nhưng điều đáng nói hơn, toàn bộ 10 bàn thắng của Đình Bắc được ghi trong 6 vòng đấu gần nhất, với hiệu suất ghi bàn cao khủng khiếp: khoảng 1,67 bàn/trận. V-League còn 4 vòng đấu nữa, với hiệu suất ghi bàn vừa nêu, cộng với phong độ đang lên rất cao, Đình Bắc được kỳ vọng sẽ bắt kịp và vượt qua các chân sút đang xếp trên mình.

Lợi thế rất lớn của Đình Bắc còn nằm ở chỗ, ngoài tài năng cá nhân, anh được thi đấu trong 1 tập thể CLB CAHN quá mạnh và đồng đều. Chưa hết, thời gian gần đây các cầu thủ CLB CAHN có xu hướng dồn bóng cho Đình Bắc, giúp cho anh có nhiều cơ hội hơn trước khung thành đối phương. Và khi có cơ hội, Đình Bắc rất ít khi bỏ lỡ.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang khát khao được nhìn thấy 1 chân sút được đào tạo ở môi trường trong nước, vượt qua các ngoại binh và những cầu thủ được đào tạo ở nước ngoài, trở thành chân sút tốt nhất của bóng đá nội trong 1 mùa giải. Đó sẽ là lời khẳng định hùng hồn nhất cho chất lượng của các lò đào tạo bóng đá trẻ trong nước, cũng là lời khẳng định của các cầu thủ nội, rằng họ luôn khát khao vươn lên, khát khao thể hiện, giữa áp lực cạnh tranh cực lớn với các ngoại binh và những cầu thủ trưởng thành ở nước ngoài.