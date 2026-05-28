CLB CAHN lên ngôi thuyết phục: Sự định hình mới của bản đồ V-League

Hành trình chinh phục ngôi vương của CLB CAHN

Ngay từ những vòng đấu đầu tiên, CLB CAHN đã thể hiện rõ tham vọng và đẳng cấp của một ứng cử viên sáng giá nhất. Không chỉ sở hữu dàn nhân sự chất lượng với những ngôi sao hàng đầu, đội bóng ngành công an còn cho thấy sự cải thiện vượt bậc về tính kỷ luật và chiến thuật dưới thời HLV Mano Polking.

Bước ngoặt của mùa giải diễn ra vào ngày 17.5.2026, trong khuôn khổ vòng 23, khi CLB CAHN tiếp đón CLB Thanh Hóa trên sân nhà Hàng Đẫy. Với quyết tâm cao độ, đội bóng thủ đô đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 nhờ quả phạt đền thành công của Alan và pha lập công ấn định tỷ số của Rogerio Alves. Chiến thắng này không chỉ mang về trọn vẹn 3 điểm mà còn chính thức giúp đội bóng ngành công an nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi, qua đó chạm tay vào chiếc cúp vô địch sớm 3 vòng đấu.

CLB CAHN lên ngôi thuyết phục ở V-League 2025 - 2026 ẢNH: MINH TÚ

Dấu ấn của sự chuyên nghiệp

Chức vô địch V-League 2025 - 2026 là lần thứ ba trong lịch sử, đội bóng ngành công an bước lên bục cao nhất của bóng đá quốc nội (sau các năm 1984 và 2023). Thành quả này là sự kết hợp hoàn hảo giữa tiềm lực tài chính, chính sách chuyển nhượng hiệu quả và tinh thần đoàn kết của tập thể khi sự chỉ huy điềm tĩnh từ thủ môn Nguyễn Fillip cùng sự bọc lót ăn ý của bộ 3 trung vệ Adou Minh - Việt Anh - Đình Trọng cùng cặp cánh Văn Hậu và Cao Pendant Quang Vinh đã tạo ra tuyến thủ vững chắc. Không chỉ có vậy, đội bóng đã xây dựng một "cỗ máy quét" đầy năng lượng mang tên Lê Phạm Thành Long và Stefan Mauk giàu sức tấn công nhiệt huyết.

Bên cạnh đó là những chân chuyền sáng tạo như Nguyễn Quang Hải đã giúp đội bóng kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu. Không còn phụ thuộc quá nhiều vào những pha xử lý cá nhân, lối chơi của CLB CAHN trở nên biến ảo và khó lường hơn bao giờ hết và sự xuất sắc của các ngoại binh cũng đóng vai trò then chốt. Họ không chỉ là những "sát thủ" săn bàn trên hàng công với cặp tiền đạo Alan và Leo Artur mà còn là những người truyền lửa, hỗ trợ tích cực cho các cầu thủ trẻ

HLV Polking tiếp tục cho thấy dấu ấn đậm nét trong thành công của CLB CAHN ẢNH: MINH TÚ

Sự thành công của CLB CAHN trong mùa giải này còn được ghi dấu bởi sự kết nối bền chặt với người hâm mộ. Để ăn mừng chức vô địch, ban lãnh đạo CLB đã triển khai kế hoạch tặng vé miễn phí và tổ chức các chương trình tri ân khán giả tại trận đấu áp chót của mùa giải trên sân Hàng Đẫy. Đây không chỉ là món quà dành cho các CĐV trung thành mà còn là hình ảnh đẹp, lan tỏa tinh thần bóng đá văn minh, chuyên nghiệp.

Hướng tới tương lai

Nhìn lại chặng đường đã qua, chức vô địch của đội bóng ngành công an là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ. Việc sớm định đoạt ngôi vương cho thấy sự vượt trội của họ so với phần còn lại của giải đấu. Đối với thầy trò HLV Mano Polking, thành công tại V-League 2025 - 2026 mới chỉ là bước khởi đầu. Với nền tảng hiện có, đội bóng hứa hẹn sẽ còn tạo nên nhiều cột mốc ấn tượng hơn nữa, không chỉ trong nước mà còn ở đấu trường châu lục trong tương lai gần. Chức vô địch của CLB CAHN mùa giải này đã khép lại một mùa bóng đầy cảm xúc, nơi bản lĩnh đã chiến thắng áp lực, và nơi màu cờ sắc áo một lần nữa được tôn vinh trên đỉnh cao bóng đá Việt Nam.