V-League 2025 - 2026: Vì sao bóng đá phía nam chưa khởi sắc?

Thiếu nền tài chính dài hơi và đào tạo trẻ yếu

Nhìn vào số đội xuất hiện trên bản đồ V-League hiện nay, bóng đá phía nam chỉ có vỏn vẹn 2 đội là CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) và Becamex TP.HCM (trước đây khi chưa sáp nhập tỉnh, mang tên Becamex Bình Dương), trong khi khu vực phía bắc có đến 7 đội, còn lại là miền Trung. Sự phân bố về số đội ở V-League đã cho thấy rõ mức chênh lệch về lực lượng của các đội bóng đá ở phía nam. Ở mùa giải này, nếu CLB CA TP.HCM ổn định được ở tốp 5 thì Becamex TP.HCM đang ở nhóm cuối bảng khi chỉ hơn đội rớt hạng là PVF-CAND 3 điểm và đội xếp kế (vị trí tranh play-off) là Đà Nẵng 1 điểm, trong khi giải vẫn còn 2 vòng đấu. Nếu không nỗ lực đến phút cuối, Becamex TP.HCM có thể phải nhận một suất xuống hạng mùa sau.

CLB Becamex TP.HCM (phải) đang chật vật tranh suất trụ hạng V-League mùa này ẢNH: KHẢ HÒA

Có một nghịch lý là so với nhiều đội bóng khác ở miền Trung, Becamex TP.HCM vẫn có nguồn tài chính mạnh và tuyển mộ được nhiều cầu thủ giỏi. Trong đội có các tuyển thủ VN như Việt Cường, Minh Khoa, Vĩ Hào… thế nhưng vẫn không bật lên được. Đây cũng là một trong những đội được mệnh danh "lò xay" HLV khi từ đầu mùa tới giờ đã thay HLV đến lần thứ 4. Nhìn vào việc thay HLV như thay áo của CLB này cũng đủ thấy đội thiếu ổn định về nội tầng như thế nào, và việc họ thi đấu sa sút cũng là điều dễ hiểu. Nhưng yếu tố then chốt nhất hiện nay vẫn là nhiều CLB phía nam phụ thuộc lớn vào một ông bầu hoặc doanh nghiệp tài trợ. Khi kinh tế khó khăn hoặc nhà tài trợ rút lui, đội bóng lập tức sa sút. Trong khi các đội phía bắc được hậu thuẫn bởi tập đoàn lớn hoặc địa phương đầu tư ổn định hơn, như Hà Nội FC, Thép Xanh Nam Định hay Ninh Bình. Ngoài ra, các đội phía nam thường thay đổi định hướng liên tục, thiếu phát triển bền vững.

Một yếu tố nữa khiến bóng đá phía nam thua sút, đó là công tác đào tạo trẻ quá yếu. Nhìn vào các giải U trong nước diễn ra hằng năm, không một đội trẻ nào của phía nam giành được chức vô địch. Ngay như danh sách đội U.17 VN vừa dự giải U.17 châu Á vừa rồi cũng chỉ có đúng một cầu thủ của TP.HCM là Đậu Quang Hưng, còn lại đều từ các lò PVF, Thể Công Viettel hoặc Hà Nội FC. TP.HCM từng có những lò đào tạo trẻ hợp tác với các CLB hàng đầu châu Âu như Juventus (Ý), Lyon (Pháp) nhưng chỉ sau một thời gian không thể duy trì tiếp, công tác đào tạo trẻ ngày càng suy yếu.

Điều đáng tiếc nhất là những nơi từng được xem là cái nôi của đào tạo trẻ phía nam như Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang… giờ chỉ còn là dĩ vãng. Đa số các tỉnh miền Tây giờ lâm vào cảnh thiếu thốn về kinh phí, yếu về cơ sở vật chất, dù không thiếu về con người và khát vọng.

Những tín hiệu tích cực

Ở mùa bóng này, CLB CA TP.HCM dù có những lúc phong độ không được ổn định nhưng vẫn trụ ở tốp 5 ngay mùa đầu tiên chuyển giao từ CLB TP.HCM. Đây rõ ràng là tín hiệu tích cực vì CLB CA TP.HCM là đội bóng có hướng đi bài bản và bộ máy quản trị tốt. Cái thiếu hiện nay của họ là sự ổn định, mà điều này cần phải có thời gian. Với tiềm lực mạnh, đội có thể thu hút được cầu thủ giỏi cả trong và ngoài nước. Nhưng điểm mấu chốt là đội cần một HLV đủ tầm, như kiểu Polking của CLB Công an Hà Nội hoặc Popov của Thể Công Viettel, để bật lên và tạo được dấu ấn riêng.

Ngoài ra, một cái tên khác đang nổi lên ở phía nam, dù chỉ đang chơi ở giải hạng nhất, đó là Trường Tươi Đồng Nai. Đây là đội bóng có tham vọng và định hướng làm bóng đá chuyên nghiệp rõ ràng, từ việc chiêu mộ các cầu thủ cũ của HAGL để làm nòng cốt cho chiến dịch thăng hạng cho đến việc tuyển sinh các lứa trẻ cho tương lai. Với việc đang dẫn đầu giải hạng nhất, Trường Tươi Đồng Nai đã gần như nắm một suất thăng hạng V-League mùa sau và trở thành đội bóng đáng xem ở khu vực phía nam.