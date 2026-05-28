TV360 phát độc quyền giải U.19 Đông Nam Á: U.19 Việt Nam quyết săn ngôi vương

Toàn bộ các trận đấu diễn ra từ ngày 1.6 - 14.6 tại Indonesia sẽ được phát trực tiếp và trọn vẹn phục vụ người hâm mộ cả nước.



Đồng hành cùng bóng đá trẻ Việt Nam

Nhiều năm qua, việc tiếp cận bản quyền các giải đấu quốc tế tại Việt Nam luôn là bài toán không dễ. Với vai trò doanh nghiệp công nghệ - viễn thông quân đội đồng hành cùng đời sống tinh thần người dân, Viettel đã nỗ lực đưa nhiều giải đấu lớn của thế giới và khu vực đến gần hơn với khán giả Việt Nam.

Giải U.19 Đông Nam Á phát trọn vẹn và độc quyền trên TV360

Việc TV360 độc quyền phát giải U.19 Đông Nam Á 2026 tiếp tục khẳng định định hướng phát triển nội dung thể thao chính thống, chất lượng cao của Viettel. Thông qua hạ tầng mạng siêu băng rộng, TV360 kỳ vọng mang đến trải nghiệm theo dõi ổn định, thuận tiện để người hâm mộ có thể tiếp cận giải đấu một cách dễ dàng và trọn vẹn.

Tìm kiếm thế hệ kế cận cho đội tuyển Việt Nam

Giải U.19 Đông Nam Á từ lâu được xem là sân chơi quan trọng để phát hiện và phát triển các tài năng trẻ trước khi bước lên cấp độ đội tuyển quốc gia. Tại giải đấu năm nay, đội tuyển U.19 Việt Nam góp mặt với lực lượng cầu thủ trẻ giàu tiềm năng và nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ.

Nhiều cầu thủ từng trưởng thành từ giải đấu này hiện đã trở thành trụ cột ở các cấp độ đội tuyển quốc gia. Vì vậy, hành trình của đội tuyển U.19 Việt Nam tại Indonesia lần này cũng được kỳ vọng sẽ mở ra thêm những nhân tố mới cho bóng đá nước nhà trong những năm tới.

Ở trận ra quân, đội tuyển U.19 Việt Nam sẽ gặp U.19 Timor Leste, mở màn cho hành trình cạnh tranh tại giải đấu khu vực.

Lịch thi đấu của U.19 Việt Nam ở vòng bảng ẢNH: VFF

Không chỉ phát sóng trực tiếp toàn bộ các trận đấu, TV360 còn triển khai các chương trình đồng hành như nhận định trước trận, bình luận chuyên môn, highlight và phân tích sau trận nhằm mang đến trải nghiệm thể thao đa dạng hơn cho khán giả.

Bà Hồ Thị Thu Hà, Giám đốc TV360, cho biết: “Việc phát độc quyền giải U.19 Đông Nam Á 2026 là một phần trong chiến lược phát triển hệ sinh thái thể thao của TV360. Chúng tôi mong muốn mang tới cho khán giả những trận đấu chất lượng, đồng thời đồng hành cùng sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam và khu vực”.

Khán giả có thể theo dõi toàn bộ các trận đấu của giải U.19 Đông Nam Á 2026 trên nền tảng TV360.