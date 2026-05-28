CLB Trường Tươi Đồng Nai còn cách mặt bằng V-League cả chặng đường dài

Cuộc đua thăng hạng V-League chuẩn bị ngã ngũ khi CLB Trường Tươi Đồng Nai đang hơn đội xếp nhì là Bắc Ninh 5 điểm, trong khi mùa giải còn 2 vòng. Nếu thắng Long An trên sân Bình Phước ở vòng 21, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng sẽ lần đầu trong lịch sử bước lên hạng đấu cao nhất bóng đá chuyên nghiệp VN. Đó là thành quả xứng đáng cho nỗ lực đầu tư xây dựng đội bóng nghiêm túc, bài bản của CLB Trường Tươi Đồng Nai.

Đại diện Đông Nam bộ đã bền bỉ tạo nên nền tảng trong suốt 3 năm, từ chiêu mộ lực lượng giàu kinh nghiệm, với những tuyển thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia hoặc đội trẻ để tăng "chất" như Công Phượng, Xuân Trường, Tấn Trường, Minh Vương… kết hợp cải tổ đội ngũ chuyên gia huấn luyện, xây dựng lại cơ sở vật chất tập luyện, thi đấu và tính toán làm bóng đá trẻ. CLB không "lột xác" chỉ sau một đêm, mà tịnh tiến dần dần: về thứ 3 ở mùa 2023 - 2024, xếp hạng nhì mùa 2024 - 2025, để đến hôm nay thẳng tiến ngôi vô địch với chỉ 1 trận thua sau 20 vòng. Sự trỗi dậy của đội diễn ra bài bản, lớp lang qua từng trận đấu.

Đơn cử ở mùa trước, Công Phượng là linh hồn của CLB với khả năng sáng tạo, đá phạt, nhiều lần "giải cứu" đội nhà khỏi cửa ải khó. Song mùa này, dù Công Phượng ra sân rất ít, Đồng Nai vẫn thắng đều đặn. So với mặt bằng hạng nhất, đội bóng Đông Nam bộ là gương mặt hiếm hoi kiên trì xây dựng nền tảng với định hướng dài hạn, giữ được đội hình ổn định và thực sự "máu" thăng hạng.

Tuy nhiên, khi vé thăng hạng đã rất gần, mục tiêu của thầy trò HLV Việt Thắng là phải tiếp tục mạnh mẽ để trụ lại ở V-League. Khoảng cách lớn giữa mặt bằng V-League và hạng nhất từng (hoặc suýt) "nuốt chửng" nhiều đội. Bởi khác với hạng nhất, nơi mỗi đội chỉ có tối đa 1 ngoại binh (trước đây giải không cho sử dụng ngoại binh), chủ yếu sử dụng cầu thủ trẻ và không nhiều đội có tham vọng lên hạng, V-League đòi hỏi rất nhiều. Chi phí nuôi đội không dưới 50 tỉ đồng/mùa, cuộc chạy đua lực lượng khắc nghiệt (trả lương và phí hợp đồng cho thêm tối thiểu 2, 3 ngoại binh giỏi) và việc phải đấu hằng tuần với các đội bóng mạnh hoặc ngang tầm… là những gì CLB Đồng Nai phải đối mặt khi bước lên V-League. CLB Đà Nẵng vô địch hạng nhất 2023 - 2024, nhưng sau đó chôn chân ở cuối bảng và suýt nữa xuống hạng chỉ sau đó 1 năm. Quảng Nam vô địch hạng nhất 2023, sau đó lên V-League chỉ loanh quanh đua trụ hạng trước khi giải thể. Các đội như Nam Định, Hà Tĩnh, Bình Định (nay là Quy Nhơn United) cũng từng trải qua cảm giác khó thở khi lên V-League. Nhiều đội đón chuyến tàu ngược về lại hạng nhất, hoặc không còn tồn tại trên bản đồ.

CLB Trường Tươi Đồng Nai mạnh vượt trội ở hạng nhất, nhưng so với V-League, đội chưa có nhiều điều đặc biệt. Lực lượng trong tay HLV Việt Thắng chủ yếu gồm những hảo thủ đã qua thời đỉnh cao, lối chơi chưa nhuyễn, đôi lúc đá rời rạc và phụ thuộc nhiều vào bóng dài (như trận thua Bắc Ninh ở lượt về). Những chiến thắng trước Becamex TP.HCM hay Hà Tĩnh ở Cúp quốc gia mang lại sự tự tin, nhưng đó chỉ là từng trận đấu đơn lẻ. Đủ tốt để vô địch giải đấu không quá cạnh tranh, còn muốn vượt qua áp lực dồn dập hằng tuần, CLB Trường Tươi Đồng Nai phải nỗ lực, từ gia cố lực lượng, tổ chức đội bóng quy củ đến "xay nhuyễn" lối chơi.