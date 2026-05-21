Nóng: TV360 hợp tác cùng VTV, phát trọn vẹn 104 trận World Cup 2026 trên đa nền tảng





Thêm lựa chọn nền tảng theo dõi World Cup cho khán giả Việt Nam

Nền tảng truyền hình số TV360 của Viettel Telecom vừa công bố hợp tác chiến lược cùng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) để tiếp sóng trọn vẹn FIFA World Cup 2026.

Theo thỏa thuận giữa 2 bên, TV360 sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ 104 trận đấu của World Cup 2026, bắt đầu từ ngày 12.6. Khán giả Việt Nam có thể theo dõi đầy đủ các trận đấu trên nhiều thiết bị như điện thoại thông minh, Smart TV và máy tính bảng.

Đại diện TV360 cho biết việc hợp tác tiếp sóng World Cup 2026 là bước đi chiến lược nhằm mở rộng hệ sinh thái nội dung thể thao chất lượng cao trên nền tảng số.

Khán giả có thể theo dõi các trận đấu World Cup trên TV360

Bà Hồ Thị Thu Hà - Giám đốc TV360 - chia sẻ: “FIFA World Cup 2026 là trọng tâm chiến lược phát triển dài hạn của TV360 với các nội dung thể thao đỉnh cao. Qua việc hợp tác tiếp sóng giải đấu này, chúng tôi mong muốn thực hiện sứ mệnh đồng hành cùng hàng triệu người yêu bóng đá nước nhà, kết nối người xem vào một không gian văn hóa thể thao sôi động và giàu cảm xúc”.

Việc tiếp sóng FIFA World Cup 2026 tiếp tục củng cố vị thế của TV360 trên thị trường truyền hình số tại Việt Nam. Trước đó, nền tảng này đã sở hữu bản quyền và phát sóng nhiều giải đấu lớn như UEFA Champions League, Bundesliga, các giải đấu thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), giải đua xe công thức 1 (F1) hay quần vợt Úc mở rộng.

Ngoài các nội dung thể thao quốc tế, TV360 cũng đầu tư phát triển nhiều chương trình thể thao số trong nước nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu giải trí của người dùng.

Theo đại diện đơn vị, thời gian tới TV360 sẽ triển khai thêm nhiều chương trình ưu đãi và gói trải nghiệm dành riêng cho khán giả theo dõi World Cup 2026.

Hướng tới trải nghiệm xem bóng đá trên không gian số

TV360 hiện là một trong những nền tảng truyền hình số và giải trí trực tuyến lớn tại Việt Nam với hệ thống kênh truyền hình đa dạng, kho phim trực tuyến cùng nhiều nội dung thể thao trực tiếp chất lượng cao.

Đáng chú ý, nền tảng này cho phép người dùng sử dụng miễn phí data 4G/5G khi xem nội dung trên hệ thống.

Chỉ còn ít ngày nữa World Cup sẽ khởi tranh ẢNH: REUTERS

Với thông điệp “Lan tỏa từng khoảnh khắc - Kết nối triệu trái tim Việt Nam”, TV360 cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng người hâm mộ trong suốt hành trình World Cup 2026 - giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

MyTV tiếp sóng toàn bộ World Cup 2026 cùng VTV

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa xác nhận dịch vụ MyTV đã đạt thỏa thuận với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) để tiếp phát sóng FIFA World Cup 2026.

Theo thỏa thuận, khán giả có thể theo dõi trực tiếp toàn bộ các trận đấu của World Cup 2026 trên các kênh VTV thông qua hạ tầng MyTV.

Đại diện VNPT cho biết việc trở thành đơn vị đầu tiên đạt thỏa thuận tiếp phát sóng World Cup 2026 cùng VTV thể hiện quyết tâm chiến lược của doanh nghiệp trong lĩnh vực truyền hình số và nội dung thể thao.

World Cup 2026 nhằm phục vụ khán giả trên hệ sinh thái truyền hình, Internet và di động. Người dùng MyTV sẽ có cơ hội theo dõi trọn vẹn 104 trận đấu của World Cup 2026 cùng nhiều trải nghiệm mở rộng trên nền tảng số. Đại diện đơn vị cho biết việc đầu tư vào World Cup nằm trong định hướng phát triển dài hạn nhằm mở rộng hệ sinh thái nội dung thể thao chất lượng cao trên MyTV.