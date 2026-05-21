Báo Tây Ban Nha đề nghị đổi tên Europa League thành ‘Emery League’

HLV Unai Emery giúp Aston Villa trở lại vinh quang

Các cầu thủ Aston Villa không cho đối thủ SC Freiburg (CLB của nước Đức) bất kỳ cơ hội nào, khi họ giành chiến thắng dễ dàng và thuyết phục, với 3 bàn thắng do công Tielemans, Buendia và Rogers ghi các phút 41, 45+3 và 58. Qua đó, giúp Aston Villa giành được danh hiệu châu lục lần đầu tiên kể từ chức vô địch Cúp C1 năm 1982 (tiền thân của Champions League). Với HLV Unai Emery, nhà cầm quân này cũng đi vào lịch sử với lần thứ 5 vô địch Europa League trong sự nghiệp.

HLV Unai Emery đi vào lịch sử với lần thứ 5 vô địch Europa League trong sự nghiệp Ảnh: Reuters

"Europa League nên đổi tên thành "Emery League" để vinh danh HLV Unai Emery", MARCA chạy tít lớn. Trước đó, HLV Unai Emery cùng CLB Sevilla có đến 3 lần vô địch Europa League liên tiếp các năm 2014, 2015 và 2016. Ông cũng cùng CLB Villarreal vô địch năm 2021.

Và năm nay, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cùng Aston Villa lên ngôi. Mặc dù vậy, HLV Unai Emery cũng lỡ mất một danh hiệu vô địch Europa League khi cùng CLB Arsenal vào chung kết năm 2019 đã để thua kình địch Chelsea tỷ số 1-4.

Thành công cùng Aston Villa, HLV Unai Emery cũng giúp CLB này chính thức giành suất dự Champions League mùa tới, và đội bóng đang xếp thứ 5 tại giải Ngoại hạng Anh. Cũng sẽ mở đường cho giải đấu số 1 nước Anh có thêm suất dự cúp châu Âu mùa tới.

"Tôi rất tham vọng và tất nhiên, tôi cần sự hỗ trợ từ các ông chủ và tất cả những người làm việc trong CLB. Và từ các cầu thủ, họ đang theo dõi chúng tôi. Chúng tôi đang cùng nhau làm điều đó. Nhưng chúng ta phải cố gắng đặt ra những tham vọng rõ ràng và thực tế. Mỗi bước tiến mà chúng ta đang thực hiện đều có ý nghĩa", HLV Unai Emery trả lời kênh TNT về tương lai tại Aston Villa và hành trình sắp tới sẽ ra sao.

Aston Villa giành được danh hiệu châu lục lần đầu tiên kể từ chức vô địch Cúp C1 năm 1982 Ảnh: Reuters

"Mùa tới, chúng tôi sẽ thi đấu tại Champions League và đây là thử thách. Ngoại hạng Anh là giải đấu khó khăn nhất thế giới. Việc cạnh tranh cho tốp 7, tốp 5, tốp 4 là điều rất khó khăn. Hy vọng chúng tôi có thể bám sát các đội như Man City và Arsenal.

Chúc mừng họ (Arsenal) đã giành chức vô địch", HLV Unai Emery chia sẻ thêm và không quên chúc mừng CLB cũ của mình, Arsenal vừa vô địch Ngoại hạng Anh và sắp đấu trận chung kết Champions League với PSG lúc 23 giờ ngày 30.5 tới đây.

Cũng theo HLV Unai Emery: "Vì sao tôi nói đó sẽ là một thử thách rất lớn mà chúng tôi phải đối mặt ở Ngoại hạng Anh. Tại sao? Ban đầu, chúng tôi không phải là ứng cử viên cho tốp 7. Có những đội trong tốp 7. Tốp 6, và Newcastle luôn đứng thứ 7.

Và rồi chúng tôi đang cố gắng để đạt được điều đó. Việc giành được chiếc cúp này giúp chúng tôi tích lũy thêm kinh nghiệm. Và những kinh nghiệm đó rất quan trọng đối với các cầu thủ. Bởi vì chúng tôi có thể tiếp tục thi đấu vào năm sau với mục tiêu cạnh tranh các danh hiệu vô địch".