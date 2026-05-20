Hàng trăm triệu CĐV Ấn Độ và Thái Lan nguy cơ không thể xem World Cup: Đàm phán bế tắc!

Trong cuộc họp báo ngày 19.5, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, bà Supamas Isarabhakdi đã thừa nhận những trở ngại trong việc chính phủ nước này thực hiện lời hứa mua bản quyền truyền hình World Cup 2026 để phục vụ người dân.

Lý do là bản quyền phát sóng do FIFA đưa ra cho Thái Lan quá đắt đỏ, trong khi khu vực tư nhân và các nhà tài trợ không mấy mặn mà với việc đấu thầu.

CĐV Thái Lan và Ấn Độ có khả năng không thể xem truyền hình trực tiếp World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Bà Supamas không tiết lộ chi phí của gói bản quyền, vì cơ quan quản lý bóng đá thế giới yêu cầu các cuộc đàm phán phải được giữ bí mật. Năm 2022, bản quyền phát sóng cho Thái Lan có giá 1,4 tỉ baht (khoảng 1.127 tỉ đồng), theo Bangkok Post.

Tuy nhiên, khi đó Thái Lan đã mua bản quyền truyền hình phát sóng World Cup vì có một khoản tiền từ Ủy ban Phát thanh và Truyền thông Quốc gia (NBTC) và một khoản tiền khác từ khu vực tư nhân để hỗ trợ. Nhưng lần này đã không có sự hỗ trợ nào từ khu vực tư nhân, bà Supamas cho biết thêm.

Các báo cáo truyền thông trước đó, không nêu tên nguồn tin, cho biết riêng bản quyền World Cup 2026 ở Thái Lan sẽ có giá 1,3 tỉ baht (tương đương 40 triệu USD mà FIFA đưa ra, khoảng 1.046 tỉ đồng), và giá sẽ còn cao hơn với các chi phí bổ sung.

"Chi phí bản quyền phát sóng cao như vậy là điều chúng tôi không thể giải thích cho mọi người hiểu", bà Supamas nhấn mạnh.

Bà Supamas cũng so sánh, đối với thị trường Trung Quốc với 1,4 tỉ dân, nhưng nước này mua bản quyền truyền hình World Cup 2026 chỉ với giá 60 triệu USD, theo Reuters. Được biết là FIFA đã giảm giá đến 80%, theo báo Trung Quốc, The Paper.

Trong khi với Thái Lan, có dân số chỉ gần 70 triệu người, số tiền mua bản quyền truyền hình dù có thấp hơn đôi chút, nhưng nếu tính trên đầu người thì chênh lệch giá sẽ vào khoảng 10 đến 20 lần. "Như vậy là quá cao", bà Supamas kết luận.

FIFA công bố đã ký kết các thỏa thuận phát sóng World Cup 2026 với các đài truyền hình tại hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, trong đó Trung Quốc là quốc gia mới nhất. Trong khi Thái Lan và Ấn Độ vẫn chưa có Ảnh: Reuters

Bà Supamas cũng giải thích lý do vì sao cho đến nay không có nhà tài trợ nào mặn mà tham gia hỗ trợ chi phí mua bản quyền truyền hình World Cup 2026 để phục vụ người dân Thái Lan, là vì giải đấu diễn ra trong khung thời gian không phù hợp với người xem do chênh lệch múi giờ. Các nhà tài trợ cho rằng, họ không thể bán thêm hàng hóa trong khoảng thời gian đó. Ngoài ra, áp lực kinh tế do cuộc xung đột nghiêm trọng ở Trung Đông cũng làm nản lòng khu vực tư nhân và các nhà tài trợ.

Cũng theo bà Supamas, từ đây đến khi World Cup 2026 khai mạc (ngày 12.6, giờ Việt Nam), nếu tình hình cho phép, với sự giúp sức từ khu vực tư nhân và tài trợ quảng cáo, Thái Lan có thể nối lại đàm phán mua bản quyền truyền hình. Còn không, chắc chắn người dân Thái Lan sẽ không thể xem trực tiếp miễn phí World Cup 2026 như chính phủ nước này đã hứa hẹn.

1,4 tỉ người dân Ấn Độ cũng không thể xem World Cup 2026

Tương tự Thái Lan, tại Ấn Độ các cuộc đàm phán mua bản quyền truyền hình World Cup 2026 vẫn bế tắc. Báo chí nước này đã bày tỏ: "Đây là điều chưa từng có trong tiền lệ". World Cup hiện chỉ còn được tính bằng ngày, nhưng Ấn Độ vẫn chưa có thỏa thuận phát sóng nào.

Theo Reuters, FIFA ban đầu yêu cầu 100 triệu USD cho thị trường Ấn Độ. Sau đó giảm xuống còn 35 triệu USD. Và tập đoàn JioStar đàm phán mua bản quyền ở Ấn Độ vẫn chỉ đề nghị 20 triệu USD.

JioStar cũng lập luận rằng các trận đấu ở World Cup 2026 sẽ được phát sóng từ nửa đêm đến 8 giờ sáng ngày hôm sau, theo giờ Ấn Độ. Hơn nữa, với Trung Quốc, có tin FIFA đã chấp nhận giảm giá 80% và chốt được thỏa thuận. Vì vậy, họ cũng hy vọng FIFA phải thực hiện việc giảm giá này cho Ấn Độ và có thể cho cả Thái Lan, để các quốc gia này được xem World Cup.

Tại Ấn Độ, một luật sư đã khởi kiện đưa vụ việc lên Tòa án tối cao Delhi để buộc phát sóng công cộng World Cup 2026, nhưng đến nay mọi thứ vẫn bế tắc.