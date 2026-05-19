Đội tuyển Bồ Đào Nha chốt danh sách dự World Cup: Chờ Ronaldo đi vào lịch sử!

HLV Roberto Martínez đã công bố danh sách 27 cầu thủ của đội tuyển Bồ Đào Nha vào chiều 19.5, với khẩu hiệu đầy tham vọng: “Bồ Đào Nha sẽ chiến thắng”. Không có bất ngờ quá lớn trong lựa chọn cuối cùng, nhưng vẫn xuất hiện vài quyết định gây tranh cãi khi những cái tên như João Palhinha, António Silva hay Ricardo Horta bị gạch tên vào phút chót.

Trong số này, trường hợp của António Silva tạo nhiều tiếc nuối nhất. Trung vệ của Benfica từng được xem là nhân tố quen thuộc dưới thời Martínez, nhưng cuối cùng chiến lược gia người Tây Ban Nha lại chọn Tomás Araújo nhờ khả năng xử lý bóng và triển khai lối chơi tốt hơn.

Đội tuyển Bồ Đào Nha có đội hình cực mạnh ẢNH: FACEBOOK PFA

Ronaldo đi vào lịch sử của đội tuyển Bồ Đào Nha

Dù vậy, tâm điểm của đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn là Ronaldo. Sau lần đầu dự World Cup năm 2006, chân sút huyền thoại này đã trải qua gần hai thập kỷ chinh chiến đỉnh cao và giờ chuẩn bị bước vào kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Nếu ra sân tại Mỹ, Canada và Mexico hè này, Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử tham dự 6 kỳ World Cup khác nhau.

Đó là phần thưởng xứng đáng cho một sự nghiệp phi thường. Từ Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus cho tới Al Nassr, Ronaldo đã chinh phục gần như mọi danh hiệu cao quý cấp CLB lẫn cá nhân. Tuy nhiên, World Cup vẫn là mảnh ghép còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của chủ nhân 5 Quả bóng vàng.

Trong 5 lần dự World Cup trước đây, thành tích tốt nhất của Ronaldo cùng Bồ Đào Nha chỉ là vị trí hạng 4 tại FIFA World Cup 2006. Kể từ đó, “Selecao châu Âu” chưa từng vượt qua vòng tứ kết. Chính vì vậy, World Cup 2026 được xem là cơ hội cuối cùng để Ronaldo hoàn tất di sản vĩ đại của mình.

Dẫu vậy, Bồ Đào Nha hiện tại không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Ronaldo. Đội bóng của HLV Martínez sở hữu thế hệ tài năng trải đều cả 3 tuyến, đặc biệt là hàng tiền vệ với Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha và João Neves. Trong đó, Bruno Fernandes được đánh giá là thủ lĩnh chuyên môn thực sự nhờ phong độ bùng nổ suốt mùa giải vừa qua.

Bên cạnh đó, những cầu thủ thuộc biên chế PSG như Vitinha, João Neves hay Nuno Mendes đang tạo nên bộ khung cực kỳ giàu năng lượng và kỹ thuật. Đây là lý do khiến nhiều chuyên gia xem Bồ Đào Nha là một trong các ứng viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2026.

Ở hàng công, ngoài Ronaldo còn có hàng loạt ngôi sao như Rafael Leão, Pedro Neto, Gonçalo Ramos hay João Félix. Tuy nhiên, sự ổn định vẫn là dấu hỏi lớn, đặc biệt với Leão và João Félix khi cả hai chưa duy trì được phong độ đúng kỳ vọng ở cấp CLB lẫn đội tuyển.

Ronaldo tiếp tục lĩnh xướng hành công đội tuyển Bồ Đào Nha ẢNH: REUTERS

Bồ Đào Nha giành vé trực tiếp tới World Cup 2026 sau khi đứng đầu bảng F vòng loại khu vực châu Âu. Đội bóng của Martínez cũng đang có tinh thần rất cao sau chức vô địch UEFA Nations League 2024–2025, nơi họ lần lượt vượt qua Đan Mạch, Đức rồi Tây Ban Nha.

Tại World Cup 2026, Bồ Đào Nha nằm cùng bảng với CHDC Congo, Uzbekistan và Colombia. Với chiều sâu đội hình cùng kinh nghiệm dày dạn, “Selecao châu Âu” được kỳ vọng sẽ tiến sâu. Nhưng trên tất cả, mọi ánh nhìn vẫn sẽ đổ dồn về Ronaldo — người đang đứng trước chương cuối cùng của một huyền thoại sống và cơ hội cuối để chạm tay vào chiếc cúp vàng World Cup danh giá.