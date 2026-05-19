Giá vé World Cup 2026 'hạ nhiệt': Vẫn choáng cho chỗ ngồi VIP

Theo những dữ liệu mới nhất từ hệ thống TicketData (đơn vị đang theo dõi biến động giá vé của 91/104 trận đấu), giá vé xem World Cup 2026 tại ba nước Mỹ, Canada và Mexico đã giảm 22% trong vòng một tháng qua. Nguyên nhân của sự "hạ nhiệt" này bắt nguồn từ chính sách linh hoạt đầy tranh cãi của FIFA – nơi giá vé biến động liên tục dựa trên nhu cầu thực tế của thị trường.

Rẻ nhất 120 USD

Vào lúc này, màn so tài giữa Jordan và Algeria diễn ra vào ngày 22.6 tại SVĐ Levi's - San Francisco đang là trận đấu có giá vé rẻ nhất giải. Theo đó, khán giả có thể mua vé với giá 120 USD (3,16 triệu đồng). Thậm chí trong thời gian gần đây, nhiều ảnh chụp màn hình lan truyền trên mạng xã hội còn cho thấy người hâm mộ mua được vé với giá chỉ 98 USD.

Bên cạnh đó, một số trận đấu khác như cuộc đối đầu giữa Cape Verde và Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Iran cũng đang có mức giá khá mềm, khoảng 165 USD (4,35 triệu đồng).

SVĐ BC Place tại Vancouver - Canada, một trong những SVĐ tổ chức trận đấu World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Giá vé VIP vẫn trên trời

Mặc dù thị trường vé phổ thông đang có xu hướng giảm nhiệt để tiếp cận số đông khán giả, nhưng phân khúc vé cao cấp tại kỳ World Cup 2026 này vẫn vấp phải những ý kiến trái chiều vì mức giá không tưởng.

Tại SVĐ Levi's ở trận Jordan gặp Algeria, một số vị trí ngồi VIP vẫn được niêm yết ở mức giá đắt đỏ: 19.550 USD (khoảng 515 triệu đồng). Chưa dừng lại ở đó, truyền thông quốc tế cho biết FIFA mới đây còn tăng giá đối với hạng vé hạng 1 cho trận chung kết tại sân MetLife, đẩy lên mức 32.970 USD (tương đương 868 triệu đồng). Kinh khủng hơn, có những tấm vé xem trận chung kết World Cup 2026 vào ngày 19.7 đã được rao bán với giá 2,3 triệu USD/vé (60,6 tỉ đồng).

Trước giá vé cao ngất ngưởng để xem World Cup 2026, làn sóng chỉ trích từ công chúng bùng lên mạnh mẽ. Hội CĐV bóng đá châu Âu không ngần ngại gọi mức giá mà FIFA đưa ra là một "sự phản bội" đối với những người hâm mộ bóng đá đích thực. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ sự kinh ngạc khi biết giá vé xem trận mở màn của đội tuyển Mỹ gặp Paraguay vượt ngưỡng 1.000 USD (26,3 triệu đồng). "Là tôi thì tôi cũng sẽ không bỏ ra số tiền đó", người đứng đầu Nhà Trắng từng nói với trang New York Post hồi đầu tháng 5.

Trước sức ép từ dư luận, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng bảo vệ chính sách thương mại của tổ chức. Ông khẳng định: "Nhiều người than phiền rằng giá vé của chúng tôi quá cao. Thế nhưng trên thực tế, khi vào thị trường chợ đen, chúng ngay lập tức bị đẩy giá lên cao gấp đôi so với giá gốc mà FIFA niêm yết".

Người đứng đầu FIFA thậm chí còn đưa ra một lời tuyên bố khá hóm hỉnh rằng: "Nếu thực sự có người sẵn sàng chi tới 2 triệu USD để mua một tấm vé xem trận chung kết, đích thân tôi sẽ mang một chiếc xúc xích và chai nước ngọt đến tận chỗ ngồi, để đảm bảo họ sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời nhất".

Được biết, FIFA đã phát hành tổng cộng 7 triệu vé cho toàn bộ 104 trận đấu của giải năm nay. Sức hút của giải đấu lớn nhất hành tinh là cực lớn, khi ban tổ chức công bố đã nhận được tới hơn 500 triệu lượt đăng ký mua vé từ khắp nơi trên thế giới.