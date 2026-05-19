Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao World Cup 2026

Gây tranh cãi: HLV Ancelotti loại ngôi sao của Chelsea, chọn Neymar dự World Cup 2026

Nghi Thạo
Nghi Thạo
19/05/2026 16:25 GMT+7

Danh sách chính thức 26 tuyển thủ Brazil dự World Cup 2026 đã tạo nên một làn sóng tranh luận dữ dội, khi HLV Carlo Ancelotti quyết định đặt niềm tin vào Neymar thay vì tiền đạo đang có phong độ cao trong màu áo Chelsea là Joao Pedro.

Đây được xem là canh bạc lớn nhất của vị thuyền trưởng người Ý, kể từ khi tiếp quản "chiếc ghế nóng" của đội tuyển Brazil. Bởi từ năm 2023 đến nay, đây mới là lần đầu tiên Neymar được trở lại một giải đấu chính thức cùng đội bóng xứ sở samba. Trong khi đó, Joao Pedro đã có một mùa giải gây ấn tượng tại Ngoại hạng Anh. Chân sút sinh năm 2001 ghi đến 15 bàn, đóng góp 5 kiến tạo cho Chelsea tính đến thời điểm hiện tại.

Tầm ảnh hưởng trong "phòng thay đồ"

Ngay từ khi nhận lời lèo lái con thuyền "selecao" (biệt danh của đội tuyển Brazil) vào năm 2025, HLV Carlo Ancelotti đã nhấn mạnh rằng ngoài yếu tố tài năng, Neymar sẽ chỉ có cơ hội dự World Cup 2026 nếu có thể trạng sung mãn nhất. Để đáp ứng yêu cầu này, tiền đạo sinh năm 1992 đã phải trải qua một lộ trình hồi phục nghiêm ngặt. Bất chấp việc phải trải qua ca phẫu thuật đầu gối vào tháng 12 năm ngoái cùng hàng loạt chấn thương cơ bắp, Neymar đã nỗ lực để lấy lại phong độ. Các bài kiểm tra thể trạng trước thềm công bố danh sách đội tuyển Brazil đã xác nhận ngôi sao 34 tuổi đủ điều kiện ra sân thi đấu đỉnh cao.

Gây tranh cãi: Vì sao HLV Ancelotti chọn Neymar dự World Cup 2026, loại sao Chelsea? - Ảnh 1.

HLV Ancelotti đánh giá cao kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng của Neymar đối với tập thể đội tuyển Brazil

ẢNH: REUTERS

Bên cạnh các chỉ số hồi phục thể chất vào phút chót, yếu tố quan trọng giúp Neymar "đánh bại" người đàn em Joao Pedro chính là tầm ảnh hưởng trong "phòng thay đồ" của đội tuyển Brazil. Dù chưa từng làm việc chung với Neymar ở cả cấp đội tuyển hay CLB nào trước đây, nhưng HLV Ancelotti có lẽ bị thuyết phục bởi những lời tham vấn từ những người trong cuộc.

Kinh nghiệm trận mạc dày dạn qua 3 kỳ World Cup trước đó, kết hợp với khả năng kết nối và tạo ra bầu không khí tích cực cho toàn đội là những giá trị vô hình mà một ngôi sao đang lên như Joao Pedro chưa thể tích lũy được.

Gây tranh cãi: Vì sao HLV Ancelotti chọn Neymar dự World Cup 2026, loại sao Chelsea? - Ảnh 2.

Neymar được xem là "sự lựa chọn thứ 9" trong hàng tấn công của đội tuyển Brazil

ẢNH: REUTERS

"Việc đánh giá trường hợp của Neymar chủ yếu dựa trên tình trạng sức khỏe. Cậu ấy có thể tiếp tục cải thiện thể lực trước khi World Cup khởi tranh. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã tính đến kinh nghiệm của Neymar ở một giải đấu lớn như thế này. Tình cảm mà toàn đội dành cho cậu ấy, bầu không khí mà cậu ấy có thể tạo ra sẽ giúp đội tuyển Brazil phát huy tốt khả năng", HLV Ancelotti phân tích.

FIFA hét giá quá cao, Thái Lan tính từ bỏ bản quyền World Cup 2026

Gây tranh cãi: Vì sao HLV Ancelotti chọn Neymar dự World Cup 2026, loại sao Chelsea? - Ảnh 3.

Danh sách đội tuyển Brazil dự World Cup 2026

ẢNH: LĐBĐ BRAZIL

Tin liên quan

Giá vé World Cup 2026 'hạ nhiệt': Vẫn choáng cho chỗ ngồi VIP

Giá vé World Cup 2026 'hạ nhiệt': Vẫn choáng cho chỗ ngồi VIP

Giá vé xem các trận đấu tại World Cup 2026 đang có xu hướng 'hạ nhiệt' khi vấp phải làn sóng phẫn nộ từ đông đảo người hâm mộ.

Thủ môn Neuer bất ngờ trở lại đội tuyển Đức: HLV Nagelsmann từ chối tiết lộ

Đội tuyển Iran sang Thổ Nhĩ Kỳ tập huấn: Chưa có visa đến Mỹ dự World Cup?

Khám phá thêm chủ đề

World Cup World Cup 2026 Neymar Ancelotti
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận