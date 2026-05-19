Gây tranh cãi: HLV Ancelotti loại ngôi sao của Chelsea, chọn Neymar dự World Cup 2026

Đây được xem là canh bạc lớn nhất của vị thuyền trưởng người Ý, kể từ khi tiếp quản "chiếc ghế nóng" của đội tuyển Brazil. Bởi từ năm 2023 đến nay, đây mới là lần đầu tiên Neymar được trở lại một giải đấu chính thức cùng đội bóng xứ sở samba. Trong khi đó, Joao Pedro đã có một mùa giải gây ấn tượng tại Ngoại hạng Anh. Chân sút sinh năm 2001 ghi đến 15 bàn, đóng góp 5 kiến tạo cho Chelsea tính đến thời điểm hiện tại.

Tầm ảnh hưởng trong "phòng thay đồ"

Ngay từ khi nhận lời lèo lái con thuyền "selecao" (biệt danh của đội tuyển Brazil) vào năm 2025, HLV Carlo Ancelotti đã nhấn mạnh rằng ngoài yếu tố tài năng, Neymar sẽ chỉ có cơ hội dự World Cup 2026 nếu có thể trạng sung mãn nhất. Để đáp ứng yêu cầu này, tiền đạo sinh năm 1992 đã phải trải qua một lộ trình hồi phục nghiêm ngặt. Bất chấp việc phải trải qua ca phẫu thuật đầu gối vào tháng 12 năm ngoái cùng hàng loạt chấn thương cơ bắp, Neymar đã nỗ lực để lấy lại phong độ. Các bài kiểm tra thể trạng trước thềm công bố danh sách đội tuyển Brazil đã xác nhận ngôi sao 34 tuổi đủ điều kiện ra sân thi đấu đỉnh cao.

HLV Ancelotti đánh giá cao kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng của Neymar đối với tập thể đội tuyển Brazil ẢNH: REUTERS

Bên cạnh các chỉ số hồi phục thể chất vào phút chót, yếu tố quan trọng giúp Neymar "đánh bại" người đàn em Joao Pedro chính là tầm ảnh hưởng trong "phòng thay đồ" của đội tuyển Brazil. Dù chưa từng làm việc chung với Neymar ở cả cấp đội tuyển hay CLB nào trước đây, nhưng HLV Ancelotti có lẽ bị thuyết phục bởi những lời tham vấn từ những người trong cuộc.

Kinh nghiệm trận mạc dày dạn qua 3 kỳ World Cup trước đó, kết hợp với khả năng kết nối và tạo ra bầu không khí tích cực cho toàn đội là những giá trị vô hình mà một ngôi sao đang lên như Joao Pedro chưa thể tích lũy được.

Neymar được xem là "sự lựa chọn thứ 9" trong hàng tấn công của đội tuyển Brazil ẢNH: REUTERS

"Việc đánh giá trường hợp của Neymar chủ yếu dựa trên tình trạng sức khỏe. Cậu ấy có thể tiếp tục cải thiện thể lực trước khi World Cup khởi tranh. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã tính đến kinh nghiệm của Neymar ở một giải đấu lớn như thế này. Tình cảm mà toàn đội dành cho cậu ấy, bầu không khí mà cậu ấy có thể tạo ra sẽ giúp đội tuyển Brazil phát huy tốt khả năng", HLV Ancelotti phân tích.

