Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao World Cup 2026

Đội tuyển Bồ Đào Nha chốt danh sách World Cup 2026: Bất ngờ với Ronaldo?

Văn Trình
Văn Trình
19/05/2026 16:42 GMT+7

Đội tuyển Bồ Đào Nha dự kiến sẽ chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026 trong hôm nay (19.5), và dù HLV Roberto Martínez được cho là không tạo ra quá nhiều xáo trộn, giới truyền thông nước này vẫn tin rằng sẽ có ít nhất một ‘quân bài bất ngờ’ xuất hiện ở giờ chót.

Theo Correio da ManhãObservador, cái tên chắc chắn nhất trong danh sách vẫn là Cristiano Ronaldo. Ở tuổi 41, siêu sao đang khoác áo Al Nassr sẽ bước vào kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp, cũng được xem là giải đấu lớn cuối cùng của anh cùng đội tuyển quốc gia.

Correio da Manhã bình luận: "Không có dấu hiệu nào cho thấy HLV Martínez muốn gạch tên Ronaldo, bất chấp những tranh luận về tuổi tác và thể trạng. Ngược lại, chiến lược gia người Tây Ban Nha xem CR7 là thủ lĩnh tinh thần trong hành trình chinh phục chức vô địch World Cup đầu tiên của bóng đá Bồ Đào Nha".

Nếu không có biến cố phút chót, Ronaldo sẽ dẫn dắt một tập thể được đánh giá là thuộc nhóm mạnh nhất thế giới hiện nay, với dàn ngôi sao trải đều ở mọi tuyến như Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves, Rafael Leão hay Rúben Dias”.

Đội tuyển Bồ Đào Nha chốt danh sách World Cup hôm nay: Sẽ có bất ngờ lớn? - Ảnh 1.

Ronaldo là một trong những cầu thủ chắc suất dự World Cup 2026

ẢNH: REUTERS

3 tuyến đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ có thay đổi

Tuy nhiên, điều khiến dư luận chú ý nhất lúc này lại nằm ở những suất cuối cùng trong đội hình 26 người.

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, HLV Roberto Martínez vẫn còn cân nhắc khoảng 3 vị trí ở hàng thủ, tuyến giữa và hàng công. Những cái tên như Ricardo Horta, Samu Costa, Matheus Nunes hay Gonçalo Guedes có thể trở thành “ẩn số” lớn nhất trong bản danh sách cuối cùng.

Đặc biệt, trường hợp của Matheus Nunes đang gây tò mò lớn. Cầu thủ thuộc biên chế Manchester City vốn là tiền vệ trung tâm, nhưng mùa vừa qua lại được HLV Pep Guardiola kéo xuống đá hậu vệ phải và chơi cực kỳ hiệu quả. Sự đa năng này giúp Matheus trở thành quân bài chiến thuật đặc biệt trong mắt HLV Roberto Martínez.

Nếu được triệu tập, Matheus Nunes có thể giải quyết đồng thời hai bài toán của tuyển Bồ Đào Nha: chiều sâu tuyến giữa và khả năng xoay tua ở hai cánh hàng thủ.

Ngoài ra, tuyến giữa cũng là khu vực hiếm hoi mà HLV Roberto Martínez chưa hoàn toàn “đóng khung”. Bộ ba Vitinha - João Neves - Bruno Fernandes gần như chắc suất đá chính, trong khi Rúben Neves và Bernardo Silva vẫn giữ vai trò quan trọng. Nhưng suất còn lại đang là cuộc cạnh tranh gay gắt giữa Samu Costa, João Palhinha và Mateus Fernandes.

Ở hàng công, ngoài Ronaldo và Gonçalo Ramos, đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn cần thêm một trung phong phù hợp để thay thế khoảng trống mà cố tiền đạo Diogo Jota để lại sau tai nạn giao thông bi thảm hồi năm ngoái.

Trong bối cảnh đó, Gonçalo Guedes nổi lên như ứng viên đáng chú ý nhờ màn hồi sinh mạnh mẽ tại Real Sociedad. Ngoài ra, tài năng trẻ Eli Junior Kroupi cũng được xem là “canh bạc” thú vị nếu HLV Roberto Martínez muốn tạo bất ngờ lớn trước World Cup 2026.

Đội tuyển Bồ Đào Nha chốt danh sách World Cup hôm nay: Sẽ có bất ngờ lớn? - Ảnh 2.

HLV Roberto Martínez sẽ công bố danh sách hôm nay

ẢNH: REUTERS

Điểm đáng chú ý là HLV Roberto Martínez được dự đoán vẫn trung thành với bộ khung quen thuộc từng dự EURO 2024 và Nations League 2025. Điều đó đồng nghĩa nhiều ngôi sao trẻ đang nổi như Geovany Quenda hay Rodrigo Mora có thể phải chờ thêm cơ hội.

Sau khi công bố danh sách, tuyển Bồ Đào Nha sẽ đá giao hữu với đội tuyển Chile và Nigeria trước khi sang Mỹ đóng quân tại Palm Beach, Florida.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Bồ Đào Nha nằm ở bảng K cùng đội tuyển CH Dân chủ Congo, Uzbekistan và Colombia. Đây được xem là bảng đấu tương đối dễ thở với Ronaldo cùng đồng đội.

Tin liên quan

Neymar vẫn dự World Cup 2026, HLV Ancelotti giải thích lý do bất ngờ

Neymar vẫn dự World Cup 2026, HLV Ancelotti giải thích lý do bất ngờ

Sáng 19.5, HLV Ancelotti công bố danh sách 26 cầu thủ của đội tuyển Brazil dự World Cup 2026, trong đó có Neymar, đã gây không ít ngạc nhiên dù cầu thủ này đang ở tình trạng bị nghi ngờ về thể chất và thể lực.

Thái Lan sẵn sàng bỏ xem World Cup 2026 vì giá quá ‘chát’, FIFA sẽ giải quyết khẩn cấp?

Giá vé World Cup 2026 'hạ nhiệt': Vẫn choáng cho chỗ ngồi VIP

Khám phá thêm chủ đề

bồ đào nha World Cup 2026 euro Ronaldo châu Âu danh sách Roberto Martínez
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận