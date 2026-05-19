Đội tuyển Bồ Đào Nha chốt danh sách World Cup 2026: Bất ngờ với Ronaldo?

Theo Correio da Manhã và Observador, cái tên chắc chắn nhất trong danh sách vẫn là Cristiano Ronaldo. Ở tuổi 41, siêu sao đang khoác áo Al Nassr sẽ bước vào kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp, cũng được xem là giải đấu lớn cuối cùng của anh cùng đội tuyển quốc gia.

Correio da Manhã bình luận: "Không có dấu hiệu nào cho thấy HLV Martínez muốn gạch tên Ronaldo, bất chấp những tranh luận về tuổi tác và thể trạng. Ngược lại, chiến lược gia người Tây Ban Nha xem CR7 là thủ lĩnh tinh thần trong hành trình chinh phục chức vô địch World Cup đầu tiên của bóng đá Bồ Đào Nha".

Nếu không có biến cố phút chót, Ronaldo sẽ dẫn dắt một tập thể được đánh giá là thuộc nhóm mạnh nhất thế giới hiện nay, với dàn ngôi sao trải đều ở mọi tuyến như Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves, Rafael Leão hay Rúben Dias”.

Ronaldo là một trong những cầu thủ chắc suất dự World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

3 tuyến đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ có thay đổi

Tuy nhiên, điều khiến dư luận chú ý nhất lúc này lại nằm ở những suất cuối cùng trong đội hình 26 người.

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, HLV Roberto Martínez vẫn còn cân nhắc khoảng 3 vị trí ở hàng thủ, tuyến giữa và hàng công. Những cái tên như Ricardo Horta, Samu Costa, Matheus Nunes hay Gonçalo Guedes có thể trở thành “ẩn số” lớn nhất trong bản danh sách cuối cùng.

Đặc biệt, trường hợp của Matheus Nunes đang gây tò mò lớn. Cầu thủ thuộc biên chế Manchester City vốn là tiền vệ trung tâm, nhưng mùa vừa qua lại được HLV Pep Guardiola kéo xuống đá hậu vệ phải và chơi cực kỳ hiệu quả. Sự đa năng này giúp Matheus trở thành quân bài chiến thuật đặc biệt trong mắt HLV Roberto Martínez.

Nếu được triệu tập, Matheus Nunes có thể giải quyết đồng thời hai bài toán của tuyển Bồ Đào Nha: chiều sâu tuyến giữa và khả năng xoay tua ở hai cánh hàng thủ.

Ngoài ra, tuyến giữa cũng là khu vực hiếm hoi mà HLV Roberto Martínez chưa hoàn toàn “đóng khung”. Bộ ba Vitinha - João Neves - Bruno Fernandes gần như chắc suất đá chính, trong khi Rúben Neves và Bernardo Silva vẫn giữ vai trò quan trọng. Nhưng suất còn lại đang là cuộc cạnh tranh gay gắt giữa Samu Costa, João Palhinha và Mateus Fernandes.

Ở hàng công, ngoài Ronaldo và Gonçalo Ramos, đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn cần thêm một trung phong phù hợp để thay thế khoảng trống mà cố tiền đạo Diogo Jota để lại sau tai nạn giao thông bi thảm hồi năm ngoái.

Trong bối cảnh đó, Gonçalo Guedes nổi lên như ứng viên đáng chú ý nhờ màn hồi sinh mạnh mẽ tại Real Sociedad. Ngoài ra, tài năng trẻ Eli Junior Kroupi cũng được xem là “canh bạc” thú vị nếu HLV Roberto Martínez muốn tạo bất ngờ lớn trước World Cup 2026.

HLV Roberto Martínez sẽ công bố danh sách hôm nay ẢNH: REUTERS

Điểm đáng chú ý là HLV Roberto Martínez được dự đoán vẫn trung thành với bộ khung quen thuộc từng dự EURO 2024 và Nations League 2025. Điều đó đồng nghĩa nhiều ngôi sao trẻ đang nổi như Geovany Quenda hay Rodrigo Mora có thể phải chờ thêm cơ hội.

Sau khi công bố danh sách, tuyển Bồ Đào Nha sẽ đá giao hữu với đội tuyển Chile và Nigeria trước khi sang Mỹ đóng quân tại Palm Beach, Florida.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Bồ Đào Nha nằm ở bảng K cùng đội tuyển CH Dân chủ Congo, Uzbekistan và Colombia. Đây được xem là bảng đấu tương đối dễ thở với Ronaldo cùng đồng đội.