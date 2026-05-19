Thái Lan sẵn sàng bỏ xem World Cup 2026 vì giá quá ‘chát’, FIFA sẽ giải quyết khẩn cấp?

Chính phủ Thái Lan chưa quyết định mua bản quyền World Cup 2026 hay không

Theo The Nation và Siamsport, nhiều khả năng trong cuộc họp Nội các Chính phủ Thái Lan ngày 19.5, sẽ có quyết định cuối cùng về việc nước này có mua bản quyền truyền hình World Cup 2026 hay không.

Trước đó, Thủ tướng Thái Lan, ông Anutin Charnvirakul vào ngày 12.5 khẳng định lại cam kết, rằng "mọi người dân Thái Lan sẽ được xem miễn phí tất cả các trận đấu World Cup, sau khi nội các cho phép các cơ quan chính phủ tiến hành đàm phán bản quyền phát sóng".

FIFA công bố đã ký kết các thỏa thuận phát sóng World Cup 2026 với các đài truyền hình tại hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, trong đó Trung Quốc là quốc gia mới nhất. Nhưng tại Thái Lan và Ấn Độ vẫn chưa có Ảnh: Reuters

"Phải là miễn phí", Thủ tướng Anutin Charnvirakul nhấn mạnh khi được hỏi về việc phát sóng World Cup, và nhắc lại lời hứa ông đã đưa ra trước đó, rằng chính phủ nước này đang phối hợp với các cơ quan quản lý và khu vực tư nhân, nhằm đảm bảo việc mua được bản quyền phát sóng World Cup cho người dân Thái Lan, theo Bangkok Post.

Mặc dù vậy, cho đến nay, việc đàm phán mua bản quyền truyền hình World Cup 2026 của Thái Lan với FIFA bế tắc. Số kinh phí 1,3 tỉ baht, tương đương khoảng 40 triệu USD, được báo chí Thái Lan công bố trước đó, trên thực tế chưa được chính phủ nước này phê duyệt.

Ủy ban Phát thanh và Truyền thông Quốc gia (NBTC) và Cục Quan hệ Công chúng là những đầu mối được ủy quyền đàm phán mua bản quyền truyền hình World Cup 2026 cho Thái Lan.

Tuy nhiên, theo tin mới nhất, các cơ quan này chỉ đề nghị mua bản quyền với mức giá khoảng 600 triệu baht mà Thái Lan từng sở hữu tại World Cup 2022. Mức giá này không đáp ứng theo đòi hỏi của FIFA, theo The Nation.

Cũng theo The Nation: "Các cuộc đàm phán gặp khó khăn vì đại diện của đơn vị nắm giữ bản quyền cho biết mức phí không được thấp hơn 1,3 tỉ baht. Phía Thái Lan vẫn giữ đề xuất mức giá chỉ trong khuôn khổ đó (khoảng 600 triệu baht). Trong trường hợp các bên không thể thỏa thuận, Thái Lan sẵn sàng từ bỏ ý định mua bản quyền truyền hình World Cup 2026".

Sân BMO Field ở Toronto đã sẵn sàng cho trận mở màn World Cup 2026 tại Canada vào ngày 13.6, sau trận khai mạc ở Mexico ngày 12.6 Ảnh: Reuters

Báo này cũng cho rằng, với chi phí quá lớn chỉ cho một giải đấu kéo dài hơn một tháng, liệu có xứng đáng với chi phí mà người dân Thái Lan phải gánh chịu hay không. Hơn nữa, World Cup 2026 diễn ra trong các khung giờ không phù hợp với người dân Thái Lan thưởng thức, bao gồm từ nửa đêm, rạng sáng và sáng sớm ngày hôm sau. Điều này cũng dẫn đến việc giảm lượng khán giả và doanh thu quảng cáo.

Báo chí Thái Lan cũng ủng hộ chính phủ và các cơ quan nước này trong việc đàm phán mua bản quyền truyền hình World Cup 2026, họ đưa ví dụ điển hình là Trung Quốc từng bị FIFA đề nghị mua bản quyền với giá lên tới 250 triệu USD đến 300 triệu USD.

Nhưng gần đây, FIFA đã phải chấp nhận bán bản quyền cho Trung Quốc đến hai kỳ World Cup 2026 và 2030, cũng như cả World Cup nữ 2027 và 2031, với mức giá được tiết lộ chỉ vào khoảng 60 triệu USD, theo báo Trung Quốc The Paper, dựa trên các nguồn tin thân cận với vấn đề này.

"Thị trường Trung Quốc có tới 1,4 tỉ người dân, trong khi Thái Lan chỉ khoảng hơn 60 triệu người. Do đó, đòi hỏi chi phí từ FIFA là không phù hợp. Các quan chức vẫn đang xem xét giá cả, điều kiện phát sóng, sự sẵn sàng của khu vực tư nhân và lợi ích công cộng trước khi quyết định, liệu Thái Lan có nên tiếp tục tham gia cuộc đua mua bản quyền truyền hình World Cup 2026 hay không", The Nation nhấn mạnh.