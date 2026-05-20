Man City tự ‘bắn vào chân’, Arsenal được dâng sớm chức vô địch Ngoại hạng Anh

Trận hòa 1-1 trên sân Vitality trở thành dấu chấm hết cho hy vọng bảo vệ ngai vàng của Man City. Đội bóng của HLV Pep Guardiola bước vào trận với áp lực buộc phải thắng để tiếp tục bám đuổi Arsenal, nhưng chính họ lại tự “bắn vào chân” bằng màn trình diễn thiếu sắc bén và đầy bế tắc.

Bournemouth (giữa) khiến Man City gặp quá nhiều khó khăn ẢNH: REUTERS

Ngay từ đầu trận, Man City chủ động dâng cao đội hình, tấn công. Jeremy Doku liên tục khuấy đảo hàng thủ Bournemouth bằng tốc độ và kỹ thuật, còn Erling Haaland cũng có cơ hội mở tỷ số nhưng không thể thắng được sự lăn xả của hàng phòng ngự đội chủ nhà. Đáng tiếc, dù cầm bóng gần 60% nhưng nửa xanh thành Manchester không thể tận dụng được cơ hội để mở tỷ số.

Giữa lúc đang bế tắc, Man City bất ngờ phải nhận bàn thua từ Bournemouth. Phút 39, hậu vệ trái Adrien Truffert thực hiện đường căng ngang thuận lợi để tài năng trẻ Eli Junior Kroupi xoay người dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Gianluigi Donnarumma.

Bàn thua khiến Pep Guardiola chết lặng bên ngoài đường biên. Trong khi đó, tại London, hàng nghìn CĐV Arsenal tập trung tại các quán rượu quanh sân Emirates đồng loạt vỡ òa. Họ hiểu rằng chức vô địch đang ở rất gần.

Sang hiệp hai, Man City dồn toàn lực tấn công nhưng vấp phải hàng phòng ngự kiên cường của Bournemouth cùng phong độ xuất sắc của thủ môn Dorde Petrovic. Đội chủ nhà thậm chí còn tạo ra nhiều pha phản công nguy hiểm khiến hàng thủ Man City chao đảo. Mãi đến phút 90+4, Erling Haaland mới ghi bàn, giúp Man City có trận hòa 1-1.

Man City chính thức trở thành cựu vương ẢNH: REUTERS

Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm ẢNH: FACEBOOK EPL

Kết quả 1-1 khiến Man City chỉ có 78 điểm sau 37 trận, bị Arsenal bỏ xa 4 điểm khi mùa giải chỉ còn đúng một vòng đấu. Điều đó đồng nghĩa với việc “Pháo thủ” chính thức đăng quang Ngoại hạng Anh 2025 - 2026 mà không cần chờ đến vòng cuối.

Đây là chức vô địch nước Anh thứ 14 trong lịch sử Arsenal. Lần gần nhất đội bóng thành London vô địch giải đấu đã cách đây 22 năm, khi HLV huyền thoại Arsene Wenger vẫn còn dẫn dắt.

Đáng chú ý, truyền thông Anh đánh giá, danh hiệu lần này mang dấu ấn đậm nét của HLV Arteta. Kể từ khi tiếp quản đội bóng vào cuối năm 2019 thay HLV Unai Emery, chiến lược gia người Tây Ban Nha từng bước biến Arsenal thành ứng viên vô địch thực thụ. Sau 3 mùa liên tiếp về nhì đầy tiếc nuối, “Pháo thủ” cuối cùng cũng vượt qua ám ảnh để chạm tới vinh quang.

Không chỉ vô địch Ngoại hạng Anh, Arsenal còn đứng trước cơ hội hoàn tất mùa giải lịch sử khi chuẩn bị bước vào chung kết Champions League gặp PSG ngày 30.5. Nếu đăng quang châu Âu, HLV Arteta sẽ tái hiện kỳ tích “cú đúp” mà chính người thầy Guardiola từng làm được với Man City năm 2023.

Ở chiều ngược lại, Bournemouth cũng viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình. Chuỗi 17 trận bất bại giúp đội bóng của HLV Andoni Iraola hiện có 56 điểm, xếp thứ 6 và ngày càng gần với chiếc vé dự cúp châu Âu.