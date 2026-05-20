Chung kết Europa League: Cơ hội lớn để HLV Emery đi vào huyền thoại

Hơn cả Mourinho và Trapattoni

Ngày xưa, bóng đá đỉnh cao có Giovanni Trapattoni. Gần đây có Jose Mourinho. Cùng với Unai Emery, họ đều chia sẻ kỷ lục vô địch cúp UEFA/Europa League với 2 CLB khác nhau. Mourinho từng có 2 chức vô địch, với Porto và M.U. Trapattoni nhỉnh hơn: vô địch 2 lần với Juventus và 1 lần với Inter. Nhưng Emery đứng ở vị trí cao nhất: vô địch 3 lần với Sevilla và 1 lần với Villarreal.

Bây giờ, khi đang chuẩn bị dẫn dắt Aston Villa ở trận chung kết Europa League (2 giờ ngày 21.5), Emery đứng trước cột mốc khó tưởng tượng nổi: vô địch tổng cộng 5 lần, với 3 CLB khác nhau! Đấy sẽ là những kỷ lục riêng, không ai có thể chia sẻ, cũng ít ai dám nghĩ đến.

Đây sẽ là lần thứ 6 HLV Emery - mà nhiều người gọi là "Mr. Europa League" cầm quân trong trận chung kết ở đấu trường này. Ngoài những lần đăng quang với Sevilla (2014, 2015, 2016) và Villarreal (2021), ông còn dẫn dắt Arsenal trong trận chung kết Europa League (thua Chelsea, năm 2019). Xin nhắc lại: 6 lần xuất hiện ở một trận chung kết quan trọng tầm châu lục, chỉ trong 13 năm.

HLV Unai Emery đang rất thành công với Aston Villa Ảnh: AFP

Emery và Aston Villa đã có một sự chuẩn bị không thể hoàn hảo hơn trước khi bước vào trận đấu "để đời" sắp tới: thắng Liverpool 4-2 ở giải Ngoại hạng Anh, để khẳng định suất dự Champions League mùa tới, bất kể mọi kết quả còn lại trong mùa bóng này. Đấy là trận đấu HLV Arne Slot của Liverpool đành phải mượn sự hài hước để xoa dịu thất bại: "Ghi được 2 bàn trên sân Villa thì đấy đã là một thành tựu rồi". Trận thắng Liverpool còn là một cột mốc riêng, khiến thiên hạ phải nói thêm về khả năng cầm quân của nhân vật này. Đấy là chiến thắng thứ 600 trong sự nghiệp huấn luyện đáng nể của ông.

Hy vọng nào cho Freiburg ?

Đây là mùa bóng thứ 4 HLV Emery dẫn dắt Aston Villa. Từ chỗ đối diện nguy cơ rớt hạng, Aston Villa đã có được giai đoạn thành công nhất trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại, dưới tay Emery. Bây giờ, họ đang bước vào trận chung kết châu Âu thứ hai trong lịch sử tồn tại của CLB, và đang tràn đầy hy vọng có được danh hiệu vô địch thứ hai tầm châu lục (lần đầu là cúp C1 châu Âu năm 1982, thắng Bayern Munich).

Đối thủ cuối cùng của thầy trò Emery tại Europa League mùa này chỉ là một Freiburg nhỏ bé ngay trong đấu trường quốc nội của họ. Nói gọn: Freiburg chưa bao giờ có danh hiệu đáng kể nào. Họ mới xuất hiện lần đầu tiên ở giải Bundesliga của Đức trong mùa bóng 1993 - 1994. Cách đây 4 năm, Freiburg lần đầu tiên được đá một trận chung kết: thua RB Leipzig ở chung kết cúp quốc gia Đức mùa bóng 2021 - 2022. Ở giải Bundesliga vừa kết thúc cuối tuần qua, Freiburg đứng ở vị trí số 7, có suất tham dự UEFA Conference League mùa tới.

Nếu Freiburg thắng Aston Villa trong trận chung kết Europa League đêm nay, thì sẽ xuất hiện phần thưởng mà xưa nay họ chưa bao giờ dám mơ: vé dự Champions League mùa tới. Tuy cả đôi bên đều đang đứng trước cơ hội vô địch Europa League lần đầu tiên, nhưng rõ ràng Aston Villa là đội "chiếu trên".

Trung vệ Matthias Ginter và các tiền vệ Johan Manzambi, Vincenzo Grifo là những niềm hy vọng đáng kể nhất trong đội hình Freiburg. Ginter từng có tên trong danh sách đội Đức vô địch World Cup 2014 (nhưng không thi đấu phút nào). 3 năm nay, anh chưa hề xuất hiện trở lại trong hàng ngũ Mannschaft.

Manzambi, mới 20 tuổi, là tuyển thủ Thụy Sĩ đang hy vọng được dự World Cup 2026. Tiền đạo Grifo thì đã ở tuổi 33 nhưng số lần khoác áo đội Ý chỉ mới đếm được trên đầu ngón tay. Trong 5 trận gần đây nhất ở Europa League, anh luôn ghi bàn hoặc kiến tạo thành công.

Freiburg thắng Basel, Utrecht, Nice, Salzburg, Maccabi Tel Aviv; hòa Bologna, Viktoria Plzen; và thua Lille ở vòng đấu bảng Europa League mùa này. Họ vượt qua Genk, Celta Vigo, Braga ở giai đoạn knock-out.

Aston Villa thắng Bologna, Feyenoord, Maccabi Tel Aviv, Young Boys, Basel, Fenerbahce, RB Salzburg; thua Go Ahead Eagles ở vòng bảng. Họ vượt qua Lille, Bologna, Nottingham Forest ở giai đoạn knock-out.