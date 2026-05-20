Báo Nhật Bản sung sướng vì U.17 vào chung kết ngoạn mục, đòi có VAR ngay lập tức

Tối 19.5 tại Ả Rập Xê Út, U.17 Nhật Bản đánh bại nhà đương kim vô địch Uzbekistan trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 90 phút. Đây được xem là một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất của đội bóng trẻ Nhật Bản tại giải năm nay, đặc biệt khi họ ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ cuối cùng trước khi hoàn tất màn ngược dòng tinh thần trong loạt sút luân lưu.

“DNA không bỏ cuộc” của bóng đá Nhật Bản lên tiếng đúng lúc

Ngay sau trận đấu, nhiều tờ báo lớn của Nhật Bản đã đồng loạt đăng tải các bài viết ca ngợi bản lĩnh và tinh thần chiến đấu của thầy trò HLV Nobuyoshi Ono. Tờ Soccer Digest dùng cụm từ “chiến thắng đầy cam go” để nói về màn trình diễn của U.17 Nhật Bản trước đối thủ được đánh giá rất cao là U.17 Uzbekistan.

Theo đánh giá của tờ báo này, U.17 Nhật Bản đã trải qua một trận đấu cực kỳ khó khăn khi bị đối thủ áp đảo về thể lực và tốc độ trong phần lớn thời gian. Dù vậy, đội bóng trẻ xứ mặt trời mọc vẫn cho thấy bản lĩnh đáng nể khi không bỏ cuộc cho đến những giây cuối cùng.

Trong khi đó, Nikkan Sports nhấn mạnh tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Nhật Bản bằng dòng tít: “U.17 Nhật Bản giành chiến thắng trong trận đấu đầy cam go để tiến vào chung kết”. Tờ báo này đặc biệt ca ngợi bàn thắng gỡ hòa ở phút 90+7 là khoảnh khắc mang tính bước ngoặt, giúp đội bóng trẻ Nhật Bản sống lại hy vọng trước khi giành chiến thắng trên chấm luân lưu.

Không chỉ truyền thông, người hâm mộ Nhật Bản cũng dành nhiều lời khen cho tinh thần thi đấu kiên cường của đội nhà. Trên các diễn đàn bóng đá và mạng xã hội, nhiều CĐV cho rằng đây là hình ảnh tiêu biểu cho “DNA không bỏ cuộc” của bóng đá Nhật Bản.

Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng vẫn đi kèm với sự bất bình liên quan đến công tác điều hành trận đấu. Chủ đề gây tranh cãi lớn nhất chính là tình huống bàn thắng của U.17 Nhật Bản bị từ chối ở hiệp 2 vì lỗi việt vị.

Theo Yahoo Japan, quyết định này đã tạo ra làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng xã hội, đặc biệt khi giải U.17 châu Á không sử dụng công nghệ VAR. Nhiều CĐV Nhật Bản cho rằng tình huống việt vị là không rõ ràng và đội nhà đã chịu bất lợi từ quyết định của trọng tài biên.

Yahoo Japan bình luận: “Hàng loạt người hâm mộ Nhật Bản bày tỏ sự bất bình trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng tình huống việt vị là không rõ ràng và U.17 Nhật Bản đã bị tước mất một bàn thắng hợp lệ. “Đó không phải việt vị”, “Thật đáng tiếc khi không có VAR”, hay “U.17 Nhật Bản suýt bị loại oan” là những bình luận được lan truyền mạnh mẽ trên các diễn đàn bóng đá Nhật Bản sau trận đấu”.

Yahoo Japan nhận định, sự thiếu vắng VAR khiến cảm giác bất công lan rộng trong cộng đồng người hâm mộ Nhật Bản. Nhiều ý kiến cho rằng nếu U.17 Nhật Bản không ghi được bàn gỡ hòa ở phút bù giờ cuối cùng, quyết định này có thể đã trở thành một trong những tranh cãi lớn nhất giải đấu.

Bên cạnh đó, báo Soccer King Japan đánh giá chiến thắng trước U.17 Uzbekistan mang ý nghĩa đặc biệt với U.17 Nhật Bản bởi họ đã vượt qua nhà đương kim vô địch bằng bản lĩnh và sự lì lợm. Tờ báo này cho rằng màn trình diễn ở bán kết cho thấy Nhật Bản vẫn là nền bóng đá hàng đầu châu Á ở cấp độ trẻ.

Soccer King Japan đánh giá: “Chiến thắng này không chỉ thể hiện bản lĩnh của một ứng viên vô địch mà còn cho thấy tinh thần không bỏ cuộc đặc trưng của bóng đá Nhật Bản. Ở trận chung kết diễn ra ngày 22.5, U.17 Nhật Bản sẽ hướng tới mục tiêu chinh phục chức vô địch châu Á lần thứ 5 trong lịch sử. Nếu có VAR ở chung kết, giải đấu sẽ tránh được những tình huống sai xót, dẫn đến tranh cãi”.