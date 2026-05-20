Nếu vô địch Champions League, Arsenal sẽ có mùa giải vĩ đại nhất lịch sử

Người hâm mộ Arsenal đã ăn mừng nguyên ngày hôm nay và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Khoảnh khắc Manchester City bị Bournemouth cầm hòa 1-1 ở vòng áp chót đã chính thức khép lại cuộc đua vô địch. Arsenal lên ngôi sớm mà không cần chờ tới vòng đấu cuối cùng.

CĐV Arsenal ăn mừng bên ngoài sân Emirates, đây là chức vô địch Ngoại hạng Anh mà họ đã chờ đợi 22 năm trời ẢNH: REUTERS

Bên ngoài sân Emirates, hàng ngàn CĐV Arsenal tràn xuống đường, hát vang những bài ca quen thuộc sau nhiều năm chờ đợi. Trên mạng xã hội, các cầu thủ Arsenal cũng liên tục chia sẻ hình ảnh ăn mừng. Đây là chức vô địch quốc gia Anh thứ 14 trong lịch sử Arsenal, đồng thời là lần đầu tiên kể từ mùa giải bất bại 2003-2004 dưới thời HLV Arsene Wenger.

Arsenal trở lại từ những lần gục ngã

Theo ESPN, điều khiến chức vô địch này đặc biệt hơn nằm ở hành trình mà Arsenal đã trải qua.

Trong suốt nhiều năm, Arsenal luôn bị xem là đội bóng thiếu bản lĩnh ở giai đoạn quyết định. Họ nhiều lần tiến rất gần chức vô địch rồi lại hụt hơi ở chặng cuối. Hai mùa giải gần nhất, đội bóng của Mikel Arteta đều dẫn đầu bảng xếp hạng trong phần lớn thời gian trước khi bị Manchester City vượt lên.

Đã có lúc người ta nghĩ Arsenal sẽ mãi là đội “về nhì vĩ đại”. Nhưng mùa này, Arsenal đã thay đổi. Họ không còn là đội bóng chơi quá cảm xúc hay dễ sụp đổ khi chịu áp lực. Arsenal của Arteta trưởng thành hơn, lì lợm hơn và thực dụng hơn khi cần thiết. Khác biệt lớn nhất nằm ở sự ổn định.

Arsenal vượt lời nguyền 22 năm, giờ chỉ còn cách đỉnh châu Âu đúng 1 trận đấu

Sau 37 vòng đấu, Arsenal chỉ thủng lưới 26 bàn - thành tích phòng ngự tốt nhất giải. Họ giữ sạch lưới 19 trận và trở thành đội nguy hiểm nhất Ngoại hạng Anh ở các tình huống cố định với 24 bàn thắng từ bóng chết, trong đó có 18 bàn từ phạt góc.

David Raya tiếp tục khẳng định vị thế một trong những thủ môn ổn định nhất châu Âu với mùa thứ 3 liên tiếp giành giải Găng tay vàng Ngoại hạng Anh. Phía trên anh, bộ đôi William Saliba và Gabriel Magalhaes trở thành nền tảng cho hàng thủ chắc chắn bậc nhất giải đấu.

Trong khi đó, Arsenal cũng không còn phụ thuộc vào một ngôi sao duy nhất trên hàng công. Viktor Gyokeres, Bukayo Saka, Declan Rice, Leandro Trossard, Eberechi Eze đều biết cách tạo dấu ấn ở những thời điểm quan trọng.

Đây cũng là thành quả cho niềm tin mà Arsenal dành cho Mikel Arteta suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, mùa giải lịch sử của “Pháo thủ” vẫn chưa kết thúc.

Thử thách lớn nhất mang tên PSG

Ngày 30.5 tới, Arsenal sẽ bước vào trận chung kết Champions League gặp PSG tại Budapest. Đây không chỉ là cơ hội để “Pháo thủ” chạm tay vào danh hiệu châu Âu đầu tiên trong lịch sử CLB, mà còn là thử thách lớn nhất với thế hệ cầu thủ hiện tại dưới thời Mikel Arteta.

PSG lúc này không còn là đội bóng chỉ dựa vào các siêu sao để tạo khác biệt như nhiều năm trước. Dưới thời HLV Luis Enrique, đại diện nước Pháp đang trở thành một tập thể cân bằng, giàu tốc độ và có chiều sâu đội hình đáng gờm bậc nhất châu Âu. Họ vào chung kết Champions League mùa này bằng thứ bóng đá giàu năng lượng, pressing cường độ cao và khả năng chuyển trạng thái cực nhanh.

PSG là đội được đánh giá cao hơn trước trận chung kết Champions League ẢNH: REUTERS

Ousmane Dembele đang chơi mùa giải ổn định nhất sự nghiệp, trong khi Kvaratskhelia, Vitinha giúp PSG sở hữu hàng công có khả năng tạo đột biến ở mọi thời điểm. Không còn phụ thuộc vào một cá nhân như giai đoạn có Lionel Messi, Neymar hay Kylian Mbappe, PSG hiện tại nguy hiểm hơn nhờ tính tập thể và khả năng kiểm soát trận đấu.

Hành trình vào chung kết của PSG cũng cho thấy bản lĩnh của đội bóng này đã khác trước rất nhiều. Họ lần lượt vượt qua nhiều đối thủ mạnh ở vòng knock-out bằng sự lì lợm và khả năng thích nghi chiến thuật rất cao. Với Arsenal, đây sẽ là trận đấu khó khăn nhất mùa giải.

Arsenal đứng trước ngưỡng cửa tạo nên mùa giải vĩ đại nhất lịch sử CLB ẢNH: REUTERS

Ngay cả đội hình huyền thoại “The Invincibles” của Arsene Wenger năm 2004 cũng chưa từng vô địch Champions League. Arsenal từng vào chung kết năm 2006 nhưng thất bại trước Barcelona. Gần 20 năm sau, họ lại đứng trước cánh cửa lịch sử, nhưng phía trước là một PSG được đánh giá toàn diện và giàu chiều sâu hơn bất kỳ đối thủ nào Arsenal từng gặp mùa này.

Nếu đánh bại PSG, Arsenal sẽ hoàn tất cú đúp danh hiệu lớn nhất mùa giải và có thể khép lại mùa bóng được xem là vĩ đại nhất lịch sử CLB. Sau 22 năm chờ đợi để trở lại đỉnh bóng đá Anh, Arsenal giờ chỉ còn cách đỉnh cao châu Âu đúng 1 trận đấu nữa.