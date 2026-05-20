Từ kẻ về nhì vĩ đại thành ‘nhà vua’: Arsenal thay đổi thế nào dưới thời Mikel Arteta

Arsenal chính thức đăng quang Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ mùa giải bất bại 2003-2004 sau khi Manchester City bị Bournemouth cầm hòa 1-1 ở vòng áp chót rạng sáng 20.5.

Kết quả này giúp thầy trò HLV Mikel Arteta tạo khoảng cách an toàn để lên ngôi sớm, khép lại 22 năm chờ đợi danh hiệu lớn nhất bóng đá Anh.

Toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện Arsenal đã cùng theo dõi trận đấu giữa Man City và Bournemouth tại trung tâm huấn luyện CLB ở Hertfordshire. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, không khí ăn mừng lập tức bùng nổ.

Arsenal chính thức vô địch Ngoại hạng Anh: Hành trình chông gai sau 22 năm chờ đợi

Khoảnh khắc ấy được xem như dấu mốc cho hành trình dài mà Arsenal đã trải qua để tìm lại vị thế số 1 bóng đá Anh.

Khi tiếp quản Arsenal vào tháng 12.2019 thay Unai Emery, Arteta gần như chưa có kinh nghiệm cầm quân ở cấp CLB. Quyết định đặt niềm tin vào chiến lược gia người Tây Ban Nha từng khiến ban lãnh đạo Arsenal đối mặt nhiều hoài nghi.

Những năm đầu tiên dưới thời Arteta cũng đầy khó khăn. Arsenal liên tục hụt hơi trong các cuộc đua vô địch dù nhiều lần nắm lợi thế lớn. 3 mùa liên tiếp về nhì khiến đội bóng thành London bị nghi ngờ về bản lĩnh. Mùa này, Arsenal từng hơn Man City tới 9 điểm trước khi bị rút ngắn cách biệt sau thất bại tại Etihad.

CĐV Arsenal tập trung ăn mừng trước sân Emirates vào rạng sáng 20.5 (theo giờ Việt Nam) ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, khác với những mùa giải trước, Arsenal đã đứng vững ở thời điểm áp lực lớn nhất. Sau khi Man City sảy chân trước Everton, Arsenal thắng liền 4 trận mà không thủng lưới để giành lại quyền tự quyết. Chiến thắng 1-0 trước Burnley trở thành bước ngoặt quan trọng trước khi Bournemouth giữ chân Man City.

Arteta thay đổi Arsenal như thế nào?

Theo The Guardian, điểm khác biệt lớn nhất của Arsenal mùa này nằm ở chiều sâu đội hình và sự ổn định trong lối chơi. Ban lãnh đạo CLB tiếp tục đặt niềm tin tuyệt đối vào Arteta khi chi khoảng 250 triệu bảng để nâng cấp lực lượng với các bản hợp đồng đáng chú ý như Eberechi Eze hay Viktor Gyokeres.

Ban lãnh đạo Arsenal đã đúng khi kiên nhẫn với triết lý của Mikel Arteta ẢNH: REUTERS

Hàng phòng ngự trở thành nền móng cho chức vô địch của Arsenal. Sau thất bại sát nút trước Liverpool hồi đầu mùa, “Pháo thủ” chỉ thủng lưới 2 bàn trong 7 trận Ngoại hạng Anh tiếp theo.

Ngoài khả năng phòng ngự chắc chắn, Arsenal còn đặc biệt nguy hiểm ở các tình huống cố định nhờ dấu ấn từ chuyên gia Nicolas Jover. Hơn 1/3 số bàn thắng của đội bóng mùa này đến từ bóng chết.

Sau trận thua Manchester City vào hồi tháng 4, tưởng chừng như chức vô địch đã tuột khỏi tay Arsenal khi họ không còn nắm quyền tự quyết ẢNH: REUTERS

Quan trọng hơn, Arsenal cuối cùng cũng vượt qua được rào cản tâm lý từng khiến họ sụp đổ ở những mùa giải trước. Kể từ sau trận thua Man City tại Etihad, Arsenal thắng liên tiếp 4 trận mà không để lọt lưới thêm lần nào. Đội bóng của Arteta không còn quá hoa mỹ, nhưng lại cho thấy sự lì lợm và bản lĩnh của một nhà vô địch thực thụ.

Arteta từng tiết lộ rằng ông dành nhiều tháng đầu tiên để xây dựng lại văn hóa CLB, trò chuyện với mọi bộ phận và tạo nên tinh thần đoàn kết xuyên suốt đội bóng. Những ý tưởng từng bị xem là khác thường của chiến lược gia người Tây Ban Nha cuối cùng đã mang lại thành công lớn nhất.

Sau nhiều năm thất bại ở thời khắc quyết định, Arsenal giờ đã trở lại ngai vàng bóng đá Anh bằng sự kiên nhẫn, trưởng thành và niềm tin tuyệt đối vào dự án của Mikel Arteta.