Kịch tính chung kết 'Eurovision 2026': Bulgaria đăng quang, Israel về nhì

Theo Reuters, đêm chung kết Eurovision diễn ra tối 16.5 (giờ địa phương) tại thủ đô Vienna (Áo) đã chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi đại diện Bulgaria lần đầu giành vương miện quán quân.

Tuy nhiên, ngày hội âm nhạc vốn mang tính chất giải trí thuần túy này đã rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, bị ảnh hưởng bởi các tranh chấp căng thẳng xung quanh chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza.

Làn sóng phản đối từ dư luận quốc tế khiến nhiều đài truyền hình ở những cường quốc truyền thông lớn như Tây Ban Nha, Hà Lan, Ireland, Slovenia..., đồng loạt tuyên bố rút lui, không tham gia giải đấu để bày tỏ sự phản đối đối với Israel.

Sự phản đối quy mô lớn này kéo giảm số lượng quốc gia dự thi xuống chỉ còn 35 nước, con số thấp nhất kể từ năm 2003. Giới quan sát nhận định, điều này làm sụt giảm nghiêm trọng lượng khán giả truyền hình toàn cầu xem sự kiện, vốn từng đạt mức kỷ lục 166 triệu người xem vào năm ngoái.

Bất chấp "tâm bão" chính trị, nữ ca sĩ Dara, đại diện của Bulgaria, tạo nên cú bứt phá ngoạn mục với ca khúc nhạc dance sôi động và lôi cuốn mang tên Bangaranga. Đây là bài hát hoàn toàn tách biệt khỏi các yếu tố chính trị, tập trung khai thác chủ đề về sự tự chủ và khát vọng hòa mình vào tự do.

"Điều này thật không thể tin được. Tôi thậm chí không biết chuyện gì đang xảy ra lúc này", Dara xúc động phát biểu tại buổi họp báo ngay sau khi đăng quang.

Khi được hỏi về ý nghĩa của thông điệp "Bangaranga", nữ ca sĩ chia sẻ: "Đó là cảm xúc mà ai cũng có được. Đó là khoảnh khắc bạn chọn yêu thương chứ không phải nỗi sợ hãi... Khi bạn cảm thấy hòa mình với thiên nhiên và vũ trụ, bạn sẽ cảm nhận được sự hài hòa rằng bản thân có thể trở thành bất cứ điều gì mình muốn".

Áp lực đè nặng lên á quân Eurovision

Đại diện Israel một lần nữa giành vị trí á quân sau đêm chung kết đầy sóng gió. Bài hát tình yêu mang tên Michelle thể hiện bằng ba ngôn ngữ của thí sinh đến từ Israel dù ít gây tranh cãi hơn so với năm ngoái, nhưng vẫn vấp phải những phản ứng trái chiều.

Theo Reuters, những tiếng la ó từ một bộ phận khán giả đã vang lên ngay tại khán phòng khi ban tổ chức công bố số điểm dành cho đại diện đến từ Israel, giúp thí sinh này lội ngược dòng ngoạn mục từ vị trí thứ 8 lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng tổng sắp. "Kịch bản" này tương tự như mùa giải năm 2025, khi họ cũng về nhì nhưng với khoảng cách sít sao hơn.

Công tác an ninh tại thủ đô Vienna được thắt chặt ở mức tối đa. Dù cảnh báo trước đó về nguy cơ xảy ra "các vụ phong tỏa và gây rối diện rộng", nhưng thực tế các cuộc biểu tình phản đối Israel chỉ diễn ra với quy mô nhỏ và khá trầm lắng với khoảng hơn 1.000 người tham gia.

Bên cạnh hai vị trí dẫn đầu, cuộc thi năm nay cũng chứng kiến sự tiếc nuối từ hai ứng cử viên "nặng ký" được khán giả yêu thích là thí sinh đến từ Phần Lan (với ca khúc Liekinheitin kết hợp giữa violin, rock) và Úc (với bản ballad Eclipse do ngôi sao Delta Goodrem thể hiện). Chung cuộc, đại diện Úc ngậm ngùi dừng chân ở vị trí thứ 4 và thí sinh đến từ Phần Lan đứng vị trí thứ 6.