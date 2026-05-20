HLV U.17 Trung Quốc bình tĩnh lạ thường, HLV U.17 Úc thừa nhận sự thật đau lòng

"U.17 Trung Quốc thắng xứng đáng vì..."

Những phát biểu sau trận đấu của HLV Carl Veart phía U.17 Úc nhận được sự quan tâm lớn từ CĐV lẫn truyền thông Trung Quốc. Dù đội nhà vừa nhận thất bại 0-2 nhưng chiến lược gia người Úc vẫn dành sự thừa nhận đặc biệt cho U.17 Trung Quốc.

Tờ Sohu Sports dẫn lại lời của ông Carl Veart: “Tôi nghĩ U.17 Trung Quốc đã chơi tốt hơn chúng tôi trong hầu hết thời gian của trận đấu. Họ có tổ chức tốt, duy trì cường độ cao và gần như kiểm soát được thế trận từ đầu đến cuối. Chúng tôi đã cố gắng tìm cách tạo ra khác biệt nhưng không có nhiều cơ hội thực sự rõ ràng. Chiến thắng này hoàn toàn xứng đáng thuộc về họ".

Thuyền trưởng U.17 Úc sau đó tiếp tục đánh giá về khả năng vô địch của U.17 Trung Quốc: “Nếu tiếp tục duy trì phong độ và tinh thần như hiện tại, tôi tin đội bóng này có đủ khả năng giành chức vô địch. Họ cho thấy sự trưởng thành lớn về cách thi đấu cũng như tâm lý trong những trận quan trọng”.

HLV Carl Veart thừa nhận rằng U.17 Trung Quốc (phải) thắng xứng đáng vì chơi hay hơn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE-AFC

Thực tế, những diễn biến ở trận bán kết vào rạng sáng 20.5 cũng cho thấy U.17 Trung Quốc có trận đấu rất tốt. Đội bóng của trẻ xứ tỉ dân nhập cuộc tự tin, pressing liên tục và khiến U.17 Úc gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng.

Trong hiệp 1, đại diện Đông Á tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng chưa thể ghi bàn. Sang hiệp 2, Shuai Weihao tận dụng tốt tình huống phản công để mở tỷ số. Đến thời gian bù giờ, Xie Jin ghi thêm bàn thắng thứ hai, khép lại chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục cho U.17 Trung Quốc.

Không chỉ chiến thắng, điều khiến người hâm mộ Trung Quốc hài lòng là cách đội bóng giữ được sự ổn định về tâm lý. Sau trận, trong khi truyền thông và CĐV bắt đầu nhắc đến chức vô địch, HLV Toshimitsu Ukishima vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh.

Chiến lược gia người Nhật Bản cho rằng toàn đội chưa được phép hài lòng với những gì đã làm được, bởi phía trước vẫn còn trận đấu khó khăn nhất.

HLV Toshimitsu Ukishima chia sẻ: “Chúng tôi vui vì đã vào chung kết, nhưng mọi thứ chưa kết thúc. Điều quan trọng nhất lúc này là sự chuẩn bị cho trận tiếp theo. Một đội bóng muốn vô địch không thể chỉ dựa vào cảm xúc sau một chiến thắng lớn, mà phải duy trì được sự tập trung trong tập luyện và thi đấu”.

Ông Toshimitsu Ukishima cũng nhấn mạnh rằng các cầu thủ trẻ Trung Quốc đã tiến bộ rất nhiều trong cách kiểm soát áp lực: “Khi đội gặp khó khăn ở vòng bảng, các cầu thủ vẫn giữ được tinh thần và không bỏ cuộc. Đến bây giờ, sau những chiến thắng liên tiếp, điều tôi muốn thấy là họ tiếp tục giữ sự khiêm tốn và kỷ luật. Chức vô địch sẽ phụ thuộc vào điều đó”.

HLV Toshimitsu Ukishima muốn các cầu thủ giữ đội chân trên mặt đất dù đã vào chung kết ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE-AFC

Theo truyền thông Trung Quốc, đây chính là thay đổi lớn nhất của đội U.17 hiện tại. Trong quá khứ, nhiều đội trẻ nước này thường mất cân bằng tâm lý sau những chiến thắng quan trọng. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của HLV Toshimitsu Ukishima, U.17 Trung Quốc đang cho thấy hình ảnh khác hẳn với lối chơi kỷ luật, tinh thần ổn định và sự tập trung cao độ.

Ở trận chung kết ngày 23.5, U.17 Trung Quốc sẽ chạm trán U.17 Nhật Bản. Sau những gì đã thể hiện trước U.17 Úc, đội bóng trẻ Trung Quốc đang nhận được rất nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ nước này rằng sẽ tiếp tục làm nên lịch sử, vô địch sau 22 năm chờ đợi.