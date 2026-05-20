Báo Trung Quốc khen nức nở U.17 quá hay, dự báo Nhật Bản phải lo lắng ở chung kết

Không chỉ ca ngợi kết quả, nhiều tờ báo lớn của Trung Quốc còn nhấn mạnh rằng đây là trận đấu hay nhất của đội nhà kể từ đầu giải, đồng thời cho thấy bóng đá trẻ nước này đang sở hữu một thế hệ tài năng nhất trong nhiều năm qua.

163 Sports giật dòng tít đầy phấn khích: “U.17 Trung Quốc đánh bại Úc 2-0 để vào chung kết sau 22 năm”. Tờ báo này đặc biệt ấn tượng với cách đội bóng trẻ Trung Quốc nhập cuộc chủ động, chơi tự tin và liên tục tạo áp lực lên hàng thủ có thể hình, được tổ chức tốt của U.17 Úc.

Theo 163 Sports, ngay ở phút đầu tiên, Zhao Songyuan đã khiến thủ môn Pappus bên phía U.17 Úc phải vất vả cứu thua bằng cú đánh đầu nguy hiểm. Tờ báo nhận xét đội U.17 Trung Quốc “hoàn toàn không hề lép vế”, dù đối thủ được đánh giá cao hơn về thể lực và tốc độ.

U.17 Trung Quốc vào chung kết châu Á sau 22 năm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, Sohu Sports gọi đây là một đêm lịch sử của bóng đá trẻ Trung Quốc. Tờ báo này viết: “Trước giải, đội U.17 này từng bị nghi ngờ rất nhiều. Họ thua U.17 Indonesia và U.17 Nhật Bản ở vòng bảng, đứng trước nguy cơ bị loại. Nhưng càng vào sâu, đội bóng càng cho thấy bản lĩnh và sự trưởng thành đáng kinh ngạc”.

Sohu Sports cho rằng điều bất ngờ nhất nằm ở chất lượng chuyên môn mà đội U.17 Trung Quốc thể hiện trước U.17 Úc. Dù cầm bóng ít hơn trong hiệp 1, đội bóng trẻ xứ tỉ dân lại tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn với 6 cú sút, 5 quả phạt góc và liên tục khiến hàng thủ U.17 Úc rơi vào trạng thái chống đỡ.

Sohu Sports bình luận: “U.17 Trung Quốc chơi chủ động, pressing mạnh và chuyển trạng thái rất nhanh. Đây là hình ảnh hiếm thấy của bóng đá trẻ Trung Quốc trong nhiều năm qua”.

Sohu Sports mô tả: “Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 49. Zhou Yuno cướp bóng ngay bên phần sân đối phương rồi tung đường chuyền thuận lợi để Shuai Weihao băng xuống dứt điểm chéo góc mở tỷ số 1-0. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo này tại giải. Sau bàn thua, U.17 Úc buộc phải dâng cao đội hình nhưng tiếp tục gặp khó trước lối chơi giàu năng lượng của đối thủ. Đến phút bù giờ, Xie Jin xoay người dứt điểm chuẩn xác trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 2-0”.

Trong khi đó, Sina Sports nhận định U.17 Trung Quốc đã áp đảo hoàn toàn về mặt tấn công trước đại diện châu Đại Dương. Tờ báo này nhấn mạnh chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp tại giải, trong đó có 2 trận thắng thuyết phục tại vòng knock-out cho thấy đội bóng trẻ Trung Quốc không còn phụ thuộc vào may mắn, mà thực sự đang sở hữu năng lực cạnh tranh chức vô địch.

U.17 Trung Quốc sẽ đối đầu U.17 Nhật Bản ở chung kết ẢNH: FACEBOOK AFC

"U.17 Trung Quốc đủ sức đánh bại U.17 Nhật Bản"

Đáng chú ý, nhiều trang tin Trung Quốc bất ngờ cho rằng ở trận chung kết, U.17 Nhật Bản mới là đội phải lo lắng sau trận bán kết này. Một bài bình luận trên trang 163 Sports viết: “U.17 Nhật Bản từng nghĩ U.17 Úc sẽ dễ dàng đánh bại U.17 Trung Quốc. Nhưng giờ họ phải đối mặt với một đội bóng có tinh thần chiến đấu cực cao và khả năng phục hồi đáng sợ”.

Bài viết này còn cho rằng đội U.17 Trung Quốc hiện tại khác hẳn hình ảnh từng thua Nhật Bản 1-2 ở vòng bảng: “Khi ấy, U.17 Trung Quốc còn non nớt. Nhưng sau các trận đấu lớn với Qatar, Ả Rập Xê Út và Úc, đội bóng này đã trưởng thành rất nhanh. Đội U.17 đang quá hay, đủ sức đánh bại U.17 Nhật Bản ở chung kết”.

Tân Hoa Xã cũng đánh giá chiến thắng trước U.17 Úc mang ý nghĩa đặc biệt với bóng đá Trung Quốc, bởi đây là lần đầu tiên sau 22 năm họ trở lại chung kết châu Á. Lần gần nhất vào chung kết năm 2004, Trung Quốc sau đó đã giành chức vô địch.