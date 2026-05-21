Arsenal trở thành nhà vô địch ‘độc, lạ’

Vô địch dù không ra sân

Ở mùa bóng 1988-1989, Arsenal cũng đã phải chờ đến 18 năm để đoạt lại chức VĐQG. Khi ấy, họ trở lại ngôi cao như thế nào? Tuyển thủ Anh Michael Thomas ghi bàn quyết định ở phút 90+1, giúp Arsenal thắng 2-0 trên sân Anfield của Liverpool, ngay trong vòng đấu cuối cùng. Nhờ kết quả ấy, Arsenal vươn lên đồng điểm với… Liverpool, bằng nhau cả về hiệu số bàn thắng bại. Và Arsenal xếp trên nhờ có tổng số bàn thắng cao hơn. Bây giờ Arsenal không cần đến kịch tính và nỗ lực phi thường như thế. Đối thủ cạnh tranh duy nhất của Arsenal là Man.City chỉ hòa 1-1 trên sân Bournemouth. Thế là danh hiệu vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này chắc chắn thuộc về Arsenal, vì Man.City không thể san bằng khoảng cách 4 điểm với đội đầu bảng trong vòng đấu cuối cùng.

Mùa bóng này của Arsenal khá huy hoàng: đấy là CLB đầu tiên trên thế giới thi đấu ở giải VĐQG đúng 100 mùa liên tiếp. Đoạt lại danh hiệu vô địch giải Ngoại hạng Anh dĩ nhiên là cách tốt nhất để kỷ niệm cột mốc này. Ở một khía cạnh nào đó, có thể cho rằng mùa bóng lịch sử này cũng chính là mùa bóng thành công nhất xưa nay của Arsenal. Chưa bao giờ Arsenal đoạt chức VĐQG và lọt vào chung kết cúp C1/Champions League trong cùng một mùa bóng như hiện nay.

CĐV Arsenal chờ đợi ngôi vô địch Ngoại hạng Anh đã 22 năm ẢNH: REUTERS

Nhờ Bournemouth xuất sắc ngáng chân Man.City, Arsenal bỗng có thêm hàng loạt cái lợi đi kèm, ngoài việc chắc chắn lên ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh. Dễ thấy nhất dĩ nhiên là sự hưng phấn của toàn đội. HLV Mikel Arteta sẽ rảnh trí để nghiền ngẫm chiến thuật, chuẩn bị đối phó với PSG trong trận chung kết Champions League. Các cầu thủ trụ cột của Arsenal sẽ được nghỉ dưỡng sức và tránh nguy cơ chấn thương trong vòng đấu cuối cùng ở giải Ngoại hạng. Cũng cần nói thêm: Arsenal là CLB phải thi đấu nhiều nhất ở châu Âu mùa này (63 trận), và họ thường xuyên phải chịu đựng hậu quả của tình trạng cầu thủ chấn thương.

Chỗ đứng riêng cho nhà vô địch "độc, lạ"

Tùy quan điểm, người ta có thể thích hoặc không thích cách chơi của Arsenal. Kém hấp dẫn, thiếu thuyết phục, không có dáng vẻ nghệ thuật…, tất cả đều có vẻ đúng. Và HLV Mikel Arteta sẽ vui lòng hoan nghênh mọi sự chỉ trích. Ông sẽ không bận tâm đến mọi bình luận, miễn sao Arsenal lại thắng PSG trong cuộc đại chiến cuối cùng (23 giờ ngày 30.5) để lần đầu tiên lên ngôi vô địch Champions League. Trong 2 trận gần đây nhất ở giải Ngoại hạng, Arsenal đều phải vất vả mới thắng 1-0. Trận đầu là nhờ quyết định can đảm và khó khăn nhất trong lịch sử VAR (hủy bỏ bàn gỡ 1-1 trong những phút bù giờ của West Ham), trận sau là thắng đội Burnley đã rớt hạng. Thuyết phục hay không cũng đâu có gì quan trọng khi Arsenal lấy trọn 6 điểm tối đa. Và họ đoạt ngôi vô địch vì Man.City mất 4 điểm trong 4 trận gần đây nhất (hòa 2).

Sau 3 mùa liên tiếp về nhì, HLV Arteta đã tiếp tục vi chỉnh và hoàn thiện những điểm mạnh sở trường trong cách chơi của Arsenal, để rồi giờ đây "Pháo thủ" trở thành một nhà vô địch "độc, lạ", với những nét riêng rất hiếm thấy trong bóng đá đỉnh cao. Chưa có nhà vô địch nào ở giải Ngoại hạng Anh có đến 35% tổng số bàn thắng được ghi từ tình huống cố định. Cũng chưa có nhà vô địch nào có đến 18 bàn thắng ghi từ tình huống phạt góc. Nên nói Arsenal khai thác tình huống cố định (gồm cả phạt góc) quá tốt, hay họ quá phụ thuộc vào tình huống cố định? Dù sao đi nữa, đây vẫn là 1 trong 3 nét riêng độc đáo, đã tạo ra nhà vô địch Arsenal. Hai điểm nổi bật còn lại của họ: hệ thống phòng ngự chắc chắn và khả năng vào sân ghi bàn hoặc kiến tạo của các cầu thủ dự bị. HLV Arteta tạo nên nhà vô địch Arsenal như thế, và đấy là con đường hợp lý bởi trong tay ông không có những ngôi sao lớn.