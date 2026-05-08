Trao tặng trẻ em vùng biên nhiều công trình an sinh xã hội

Ban tổ chức cho biết, chương trình là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030" do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành.

Trao nhiều phần quà giá trị

Mường Pồn là xã biên giới còn nhiều khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Ở một số bản, điều kiện học tập, sinh hoạt của thanh thiếu nhi còn hạn chế; hạ tầng dân sinh chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân.

Từ thực tế đó, các công trình, phần việc được tuổi trẻ VTV lựa chọn triển khai tập trung vào giáo dục, dân sinh, sinh kế, kỹ năng số và chăm lo nhóm đối tượng yếu thế.

Ban tổ chức trao tặng công trình an sinh xã hội cho địa phương ẢNH: CTV

Tại bản Kết Tinh, Đoàn Thanh niên VTV và Quỹ Tấm lòng Việt đã hỗ trợ tổng kinh phí 668 triệu đồng để xây dựng, sửa chữa 2 điểm Trường mầm non Kết Tinh và Trường tiểu học Pú Múa.

Tại bản Huổi Nhả, công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" được đưa vào sử dụng với 50 bộ đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời, lắp đặt trên các trục đường chính của bản, tổng trị giá 150 triệu đồng.

Cùng với các công trình dân sinh, chương trình trao tặng nhiều phần quà cho nhân dân, gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 280 hộ nghèo tại 15 bản trồng 27 ha cây cà phê.

Trong chuỗi hoạt động lần này, Đoàn Thanh niên VTV phối hợp Học viện Công nghệ TEKY trao tặng 200 khóa học online "An toàn trên không gian mạng" cho học sinh trung học cơ sở tại xã Mường Pồn.

Chương trình cũng dành sự quan tâm tới phụ nữ, trẻ em thông qua việc trao tặng sữa Modilac Doucéa cho 100 bà mẹ đang nuôi con nhỏ từ 1 đến 3 tuổi, góp phần bổ sung dinh dưỡng cho trẻ; đồng thời trao tặng nước giặt, nước rửa chén bát cho 100 hộ gia đình, hỗ trợ việc giữ gìn vệ sinh trong sinh hoạt hằng ngày.

Ban tổ chức trao các công trình thanh niên cho địa phương ẢNH: CTV

Chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho thanh thiếu nhi

Một điểm nhấn của chương trình là lễ ký kết kết nghĩa giữa Đoàn Thanh niên VTV và Đoàn Thanh niên xã Mường Pồn. Nội dung phối hợp tập trung vào các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho thanh thiếu nhi và nhân dân địa phương.

Anh Nguyễn Hoài Đảm, Bí thư Đoàn Thanh niên VTV, cho biết: "Thông qua chương trình kết nghĩa với Đoàn Thanh niên xã Mường Pồn, tuổi trẻ VTV mong muốn không chỉ dừng lại ở một chương trình trao tặng, mà sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động phù hợp với thanh thiếu nhi và nhân dân địa phương. Mỗi công trình, mỗi phần việc cần hướng tới hiệu quả cụ thể, từ điều kiện học tập, sinh hoạt đến kỹ năng tự bảo vệ của học sinh trên không gian mạng".

Đoàn Thanh niên VTV thăm và tri ân Chiến sĩ Điện Biên

ẢNH: CTV

Ông Hà Quốc Thịnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Pồn, đánh giá các hoạt động của Đoàn Thanh niên VTV và Quỹ Tấm lòng Việt đã tập trung vào những nhu cầu cụ thể của địa phương, từ giáo dục, dân sinh đến sinh kế, chăm lo học sinh, phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số.

"Những công trình, phần quà được trao tặng góp phần giúp địa phương cải thiện điều kiện học tập cho học sinh, sinh hoạt cho người dân và hỗ trợ thêm sinh kế cho hộ nghèo. Địa phương mong muốn tiếp tục nhận được sự kết nối, đồng hành trong các hoạt động phát triển sinh kế, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo thanh thiếu nhi vùng biên", ông Hà Quốc Thịnh chia sẻ.

Dịp này, Đoàn Thanh niên VTV cũng thăm hỏi, tri ân các Chiến sĩ Điện Biên năm xưa, nhằm giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn cho đoàn viên thanh niên.