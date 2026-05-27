Hà Nội mất điện đột ngột nhiều nơi, EVNHANOI nói gì?

Đời sống sinh hoạt đảo lộn do mất điện

Ghi nhận tại khu tập thể B5, B6 Thanh Xuân Bắc, P.Thanh Xuân, tình trạng mất điện đột ngột xảy ra tối ngày 25.5, kéo dài khoảng hơn 2 giờ thì có điện trở lại. Sang đến chiều ngày 26.5, tình trạng mất điện xảy ra khoảng 18 giờ, đúng giờ nấu ăn khiến đời sống sinh hoạt của nhiều gia đình bị đảo lộn. Buổi tối cùng ngày, khu vực này có thêm 3 lần mất điện.

Nhiều cửa hàng ngõ số 5, đường Khuất Duy Tiến (P.Thanh Xuân) phải tạm dừng hoạt động trong tối 25.5 do mất điện đột ngột ẢNH: PHAN HẬU

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Hùng, Tổ phó Tổ dân phố 8, P.Thanh Xuân, cho hay thời gian mất điện không kéo dài, nhiều nhất là 2 tiếng, ngắn là khoảng 30 phút. Mỗi khi mất điện, ông Hùng đều gọi nhân viên điện lực đến kiểm tra để đóng điện trở lại.

"Thông thường khi cắt điện, bên điện lực đều có thông báo trước nhưng đây là mất điện do sự cố quá tải. Mất điện xảy ra vào khung giờ tối, đây là thời điểm người dân sử dụng điện nhiều nhất. Khi được thông báo về sự cố, nhân viên điện lực đều đến kiểm tra, khắc phục nhanh", ông Hùng nói.

Ngoài địa bàn P.Thanh Xuân, nhiều hộ dân ở đường Nguyễn Đạo An, P.Phú Diễn cũng phản ánh đến Thanh Niên, những ngày gần đây có tình trạng mất điện vào giữa đêm. Dù thời gian mất điện không dài, chỉ 1 - 2 giờ nhưng rơi vào ban đêm khiến đời sống sinh hoạt của nhiều gia đình bị xáo trộn.

"Nắng nóng không có điều hòa không thể ngủ nổi. Gia đình tôi phải sơ tán sang nhà người quen, có hôm vừa được thông báo có điện, vừa về đến nhà lại mất điện trở lại", anh Nguyễn Văn Chung, nhà ở đường Nguyễn Đạo An phản ánh.

Tạm hoãn tất cả lịch cắt điện khi nắng nóng 36 độ C

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, đại diện EVNHANOI cho biết, nắng nóng gay gắt kéo dài với nhiệt độ cao đã làm cho nhu cầu sử dụng các thiết bị điện, đặc biệt là các thiết bị điện để làm mát của khách hàng gia tăng. Nhiều thiết bị điện ở ngoài trời phải chịu đựng môi trường nhiệt độ cao cả ngày dài, một số đường dây, trạm biến áp vận hành bị quá tải ở một số thời điểm tiềm ẩn nguy cơ quá tải cục bộ.

EVNHANOI yêu cầu các đơn vị kỹ thuật ứng trực 24/24 giờ, xử lý nhanh các sự cố điện ẢNH: EVNHANOI

Đại diện EVNHANOI khẳng định, tình trạng mất điện ở một số khu vực dân cư vừa qua không phải là cắt điện theo kế hoạch mà là biện pháp xử lý kỹ thuật phát sinh nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống điện.

"Khi phát hiện nguy cơ gây sự cố trên lưới, việc xử lý ngay là bắt buộc nên gián đoạn cung cấp điện tạm thời là khó tránh khỏi", đại diện EVNHANOI nói.

Cũng theo EVNHANOI, đợt nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày qua đã khiến nhu cầu sử dụng điều hòa tăng mạnh, dẫn đến nguy cơ quá tải cục bộ tại nhiều khu vực. Hiện nay, EVNHANOI đã tạm hoãn toàn bộ các kế hoạch cắt điện đã lên lịch khi nhiệt độ ngoài trời trên 36 độ C.

Ngoài ra, EVNHANOI đang tiếp tục tăng cường giám sát vận hành từ trung tâm điều độ, các trạm biến áp 110kV đến từng tuyến phố, khu dân cư… Ngoài ra, EVNHANOI đang duy trì trạng thái ứng trực 24/24 giờ, tăng cường giám sát vận hành, kiểm tra thiết bị và chủ động xử lý các nguy cơ quá tải nhằm bảo đảm dòng điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của người dân thủ đô luôn được duy trì ổn định, an toàn.

Cũng theo EVNHANOI, trong ngày 25.5, hệ thống điện TP.Hà Nội ghi nhận kỷ lục mới về công suất và sản lượng tiêu thụ điện. Cụ thể, công suất đỉnh (Pmax) được thiết lập lúc 21 giờ 30 ngày 25.5 là 6.203 MW, cao nhất trong lịch sử và tăng 3,5% so với công suất đỉnh năm 2025 (5.992 MW). Sản lượng điện năng tiêu thụ ngày 25.5 đạt 125,87 triệu kWh, tăng 2,4% so với sản lượng đỉnh năm 2025 (122,84 triệu kWh).

EVNHANOi khuyến nghị người dân nên bật điều hòa ở mức từ 26 độ C trở lên và kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát, đồng thời ưu tiên bật chế độ Eco (chế độ tối ưu năng lượng) trên các thiết bị điện khi sử dụng.

Bên cạnh đó, người dân cần tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm đồng thời các thiết bị công suất lớn trong cùng một thời điểm và tắt nguồn điện chờ, rút phích cắm các thiết bị khi không cần thiết để giảm chi phí sinh hoạt cho mỗi gia đình, chung tay góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện điện thủ đô trong giai đoạn cao điểm mùa hè sắp tới.