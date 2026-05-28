U.19 Việt Nam đối mặt thách thức

Quá trình chuẩn bị cho giải vô địch U.19 Đông Nam Á 2026 (diễn ra từ ngày 1 - 14.6 tại Indonesia), đội tuyển U.19 VN dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Yutaka Ikeuchi đang phải đối mặt với khó khăn về nhân sự. Khác với những đợt tập trung lý tưởng trước đây, vị HLV người Nhật Bản không thể sở hữu lực lượng mạnh nhất do nhiều yếu tố khách quan. Rào cản lớn nhất đến từ việc không ít cầu thủ bận phục vụ CLB chủ quản tại các giải chuyên nghiệp quốc gia (V-League, giải hạng nhất) và giải hạng nhì. Thêm vào đó, một số nhân tố sinh năm 2008 còn phải hoàn thành nhiệm vụ học văn hóa và tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

U.19 VN (phải) gặp khó khăn về lực lượng khi dự giải U.19 Đông Nam Á 2026 ẢNH: VFF

Ở giai đoạn chạy đà của U.19 VN, những sự vắng mặt đáng tiếc có thể kể đến như trung vệ Đinh Quang Kiệt, tiền đạo Trần Gia Bảo (HAGL) và tiền đạo Nguyễn Lê Phát. Quang Kiệt hiện là nhân tố quan trọng đối với hàng thủ của HAGL, trong bối cảnh đội bóng phố núi đang dốc toàn lực cho cuộc đua trụ hạng đầy cam go tại V-League. Chính vì tính chất sống còn ở sân chơi quốc nội, nên trung vệ cao 1,95 m này chỉ có thể hội quân cùng U.19 VN khi đội chủ sân Pleiku đá xong mùa giải. Theo đó, giải vô địch quốc gia 2025-2026 còn 2 vòng đấu nữa sẽ chính thức khép lại, với vòng 25 diễn ra vào ngày 31.5 và vòng 26 ngày 7.6. Trong khi đó, Gia Bảo còn phải thi tốt nghiệp. Tình hình chân sút 19 tuổi Nguyễn Lê Phát đang khoác áo đội Ninh Bình khả quan hơn khi có khả năng anh sẽ sớm sang Indonesia để hội quân cùng U.19 VN. Hiện tại, CLB Ninh Bình đứng thứ tư trên bảng xếp hạng và đang cạnh tranh quyết liệt vị trí tốp 3 với CLB Hà Nội.

Dù đối diện với cuộc khủng hoảng quân số, nhưng HLV Yutaka Ikeuchi khá lạc quan và khẳng định chất lượng chuyên môn của các cầu thủ U.19 VN hiện tại vẫn được đảm bảo. Cơ sở cho sự tự tin này đến từ thành quả của chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày vô cùng bổ ích tại Nhật Bản vừa qua. Tại đó, U.19 VN đã hoàn thành các trận giao hữu với những đối thủ chất lượng. "Một số nhân tố mà tôi mong muốn chưa thể góp mặt. Dù vậy, U.19 VN vẫn còn nhiều cầu thủ khác chất lượng. Chuyến tập huấn vừa qua đã giúp họ tích lũy thêm kinh nghiệm và nâng cao bản lĩnh thi đấu", HLV Yutaka Ikeuchi nhấn mạnh.

Tại sân chơi khu vực, U.19 VN nằm ở bảng A với Myanmar, Timor Leste và chủ nhà Indonesia. Đội bóng xứ vạn đảo là đương kim á quân của giải đấu, đồng thời có lợi thế sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ. Sức mạnh của U.19 Indonesia được đánh giá vượt trội nhờ sở hữu dàn cầu thủ tài năng từng có trải nghiệm thi đấu đỉnh cao tại VCK U.17 World Cup. Sự già dặn về bản lĩnh trận mạc cùng ưu điểm về thể lực khiến Indonesia trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với thầy trò HLV Ikeuchi trong cuộc đua giành ngôi nhất bảng A. HLV Yutaka Ikeuchi thẳng thắn nhìn nhận: "Chủ nhà Indonesia chính là thử thách lớn nhất của U.19 VN ở vòng bảng. Nhưng mục tiêu của chúng tôi vẫn là cố gắng tiến sâu nhất có thể và đạt thứ hạng cao nhất".

Giải U.19 Đông Nam Á 2026 có 11 đội tham dự, chia vào 3 bảng (bảng A và B có 4 đội, bảng C có 3 đội). Cục diện này khiến cuộc đua giành vé vào bán kết càng trở nên khó lường. Vì bảng C chỉ có 3 đội, nên việc xét duyệt "vé vớt" cho đội nhì bảng xuất sắc nhất sẽ thay đổi. Theo đó, kết quả đối đầu với đội xếp cuối ở bảng A và B sẽ không được tính đến. Điều này đồng nghĩa với việc U.19 VN không được phép sẩy chân và phải hướng tới mục tiêu đánh bại Indonesia để chiếm ngôi đầu bảng.