HLV Nhật Bản nói điều cực bất ngờ về U.19 Việt Nam, xác định lịch thi đấu mới nhất: Giờ đẹp!

U.19 Việt Nam vẫn còn nhiều cầu thủ chất lượng

Theo HLV Yutaka Ikeuchi, đội tuyển U.19 Việt Nam đã bắt đầu quá trình tập trung khoảng 1 tháng trước tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, nhằm chuẩn bị cho giải U.19 Đông Nam Á 2026 và xa hơn là vòng loại U.20 châu Á 2027. Dù chưa có đầy đủ lực lượng mạnh nhất, vị thuyền trưởng người Nhật Bản vẫn đánh giá cao chất lượng đội hình của U.19 Việt Nam hiện tại.

"Một số nhân tố mà tôi mong muốn chưa thể góp mặt vì những lý do khách quan. Dẫu vậy, U.19 Việt Nam vẫn còn có nhiều cầu thủ có chất lượng khác", HLV Yutaka Ikeuchi chia sẻ.

U.19 Việt Nam đang tích cực tập luyện cho giải U.19 Đông Nam Á 2026 ẢNH: MINH QUÂN

Trong thời gian qua, ban huấn luyện tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thiện khả năng vận hành chiến thuật và giúp các cầu thủ thích nghi với triết lý bóng đá mà U.19 Việt Nam hướng tới. Theo HLV Yutaka Ikeuchi, các cầu thủ đã có sự tiến bộ rõ rệt trong việc tiếp cận phong cách chơi bóng và yêu cầu chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra.

Đánh giá về chuyến tập huấn kéo dài hơn 10 ngày qua tại Nhật Bản, HLV Yutaka Ikeuchi cho biết đây là giai đoạn rất quan trọng đối với quá trình chuẩn bị của đội tuyển. Thông qua sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp của ông Ikeuchi, U.19 Việt Nam đã được sắp xếp thi đấu với nhiều đối thủ chất lượng.

Đặc biệt, trận đấu với đội B của CLB Shimizu S-Pulse (sử dụng nhiều cầu thủ thuộc đội một) đã mang lại những trải nghiệm bổ ích cho các cầu thủ trẻ Việt Nam. HLV Yutaka Ikeuchi cũng đánh giá cao ý nghĩa chuyên môn từ các trận đấu tập này khi U.19 Việt Nam được cọ xát với những đối thủ mạnh cả về thể lực lẫn kỹ năng, qua đó giúp các họ tích lũy thêm kinh nghiệm và nâng cao bản lĩnh thi đấu.

Trước câu hỏi liên quan đến áp lực thành tích trong bối cảnh các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia Việt Nam liên tiếp đạt kết quả tích cực trong thời gian gần đây, HLV Yutaka Ikeuchi thừa nhận điều đó tạo thêm áp lực cho U.19 Việt Nam. Tuy nhiên, ông coi đây là trách nhiệm và động lực để toàn đội nỗ lực nhiều hơn. "Với tôi, nghề huấn luyện phải song hành với áp lực. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, tôi luôn mong muốn bản thân có thể đóng góp vào việc rèn luyện và mang lại thành tích cho lứa U.19 Việt Nam này", HLV Yutaka Ikeuchi bày tỏ.

"U.19 Indonesia là đối thủ mạnh"

Đánh giá về các đối thủ tại giải đấu lần này, HLV Yutaka Ikeuchi cho rằng chủ nhà Indonesia sẽ là thử thách lớn nhất của U.19 Việt Nam ở vòng bảng. Theo ông, Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ từng tham dự U.17 World Cup và có trình độ chuyên môn rất cao. "Chắc chắn Indonesia là đối thủ rất mạnh. Nhưng mục tiêu của chúng tôi vẫn là cố gắng tiến sâu nhất có thể và đạt thứ hạng cao nhất tại giải", HLV Yutaka Ikeuchi khẳng định.

Lịch thi đấu của U.19 Việt Nam ẢNH: VFF

Chia sẻ về triết lý bóng đá mà mình xây dựng cho U.19 Việt Nam, HLV Yutaka Ikeuchi cho biết ông hướng tới lối chơi công thủ toàn diện. Trong đó, toàn đội cùng tham gia tấn công và phòng ngự một cách đồng bộ. "Tôi muốn làm sao để cả đội hình cùng tham gia tấn công và phòng ngự một cách nhịp nhàng", vị HLV người Nhật Bản nhấn mạnh.

Liên quan đến điều kiện thời tiết nắng nóng tại Hà Nội trong buổi tập cuối cùng trước ngày lên đường, HLV Yutaka Ikeuchi cho rằng khí hậu tại Indonesia có nhiều nét tương đồng với Việt Nam, nên các cầu thủ sẽ sớm thích nghi. Ban huấn luyện cũng chủ động điều chỉnh khối lượng vận động nhằm đảm bảo thể trạng tốt nhất cho toàn đội.

Theo kế hoạch, đội tuyển U.19 Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia vào ngày 28.5 để tham dự giải U.19 Đông Nam Á 2026. Theo kết quả bốc thăm, U.19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Giải đấu diễn ra từ ngày 1.6 đến 14.6.2026, được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho các đội hướng tới vòng loại U.20 châu Á 2027.

Theo lịch, U.19 Việt Nam gặp Timor Leste ngày 1.6 (16 giờ), gặp Myanmar ngày 4.6 (16 giờ) và gặp Indonesia ngày 7.6 (20 giờ). Các trận đấu phát trên TV360.