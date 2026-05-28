Trọng tài Malaysia chứng kiến cuộc ‘vượt cạn’ sinh tử của HAGL, Thể Công Viettel không ‘tái mặt’ vì...

Hai trọng tài ngoại tiếp tục làm tâm điểm khi V-League sắp hạ màn

Vòng 25 V-League 2025-2026 sẽ đồng loạt diễn ra lúc 18h ngày 31.5 với cả 7 trận đấu cùng giờ. Hai trọng tài FIFA Malaysia được mời tham gia điều hành hai trận đấu được dự báo có tính chất quyết định, gồm cuộc đối đầu giữa HAGL và CLB Hà Nội trên sân Pleiku; cùng trận đấu giữa CLB Công an TP.HCM và CLB Thể Công Viettel trên sân Bình Dương. Theo phân công, trọng tài Muhammad Izzul Fikri Bin Kamaruzaman sẽ điều hành trận Công an TP.HCM gặp Thể Công Viettel. Trong khi đó, trọng tài Razlan Joffri Bin Ali được giao cầm còi trận HAGL gặp Hà Nội.

Trọng tài Muhammad Izzul Fikri Bin Kamaruzaman ẢNH: VPF

Trận đấu trên sân Pleiku nhận được sự quan tâm lớn khi CLB Hà Nội (45 điểm, tạm xếp thứ 3) vẫn đang cạnh tranh quyết liệt trong nhóm dẫn đầu. Đội bóng Thủ đô hiện có cùng điểm số với CLB Ninh Bình và kém đội xếp thứ hai là Thể Công Viettel 5 điểm. Với khoảng cách không quá lớn trong bối cảnh mùa giải vẫn còn hai vòng đấu, Hà Nội FC buộc phải hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm để duy trì hy vọng cải thiện thứ hạng.

Ở chiều ngược lại, HAGL (23 điểm, tạm xếp thứ 11) vẫn chưa thể an tâm trong cuộc đua trụ hạng. Đội bóng phố Núi hiện chỉ hơn CLB Đà Nẵng – đội đang xếp thứ 13 và phải đá play-off – khoảng cách 3 điểm, đồng thời hơn đội cuối bảng PVF-CAND 5 điểm. Điều đó khiến trận đấu trên sân Pleiku được dự báo sẽ diễn ra với áp lực lớn dành cho cả hai đội.

Trọng tài Razlan Joffri Bin Ali ẢNH: VPF

Ở trận đấu còn lại, cuộc đối đầu giữa CLB Công an TP.HCM (34 điểm) và Thể Công Viettel (50 điểm) cũng được dự báo rất quyết liệt. Công an TP.HCM đang cần thêm điểm để giữ vững vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, trong khi Thể Công Viettel vẫn hướng tới mục tiêu bảo vệ vị trí á quân của mùa giải trước sự bám đuổi từ các đội phía sau.

Những gương mặt không xa lạ

Muhammad Izzul Fikri Bin Kamaruzaman (sinh năm 1995) là gương mặt trọng tài trẻ của Malaysia. Từ đầu mùa giải 2025-2026, Trọng tài này đã hai lần đảm nhiệm trọng tài VAR tại các trận đấu của CLB Công an Hà Nội gặp Ninh Bình (vòng 12) và trận derby thủ đô giữa Hà Nội FC và CLB Công an Hà Nội (vòng 15), mới đây nhất là trọng tài chính trận HAGL gặp PVF-CAND (vòng 22).

Trong khi đó, Razlan Joffri Bin Ali là cái tên quen thuộc với khán giả V-League. Trọng tài FIFA sinh năm 1985 có nhiều năm kinh nghiệm điều hành các trận đấu quốc tế của AFC và thường xuyên được mời làm nhiệm vụ tại các trận cầu trọng điểm ở Việt Nam. Từ đầu mùa giải 2025-2026, ông đã tham gia điều hành nhiều trận đấu đáng chú ý như CLB Công an Hà Nội gặp Ninh Bình (vòng 12), Thanh Hóa gặp PVF-CAND (vòng 20), gần đây nhất là trận CLB Đà Nẵng gặp Becamex TP.HCM tại vòng 22.

5 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR tại vòng 25 LPBank V-League gồm có: PVF-CAND vs Hải Phòng; HAGL vs Hà Nội; CLB Hà Tĩnh vs CLB Đà Nẵng; CLB Công an TP.HCM vs Thể Công Viettel; CLB Công an Hà Nội vs Becamex TP.HCM.