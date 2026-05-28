U.19 Việt Nam sang Indonesia đấu giải Đông Nam Á: Thiếu vắng ‘tòa tháp’ 1,95m của HAGL

U.19 Việt Nam mất gần 1 ngày di chuyển

Theo lịch trình, đội tuyển U.19 Việt Nam khởi hành từ TP.HCM lúc 9 giờ 50 trên chuyến bay tới Jakarta và hạ cánh lúc 13 giờ (theo giờ địa phương). Sau đó, toàn đội tiếp tục nối chuyến nội địa từ Jakarta tới Medan – địa điểm đăng cai giải đấu, với thời gian khởi hành lúc 16 giờ 35 và đến nơi vào khoảng 19 giờ. Tổng thời gian di chuyển kéo dài gần trọn một ngày, bao gồm thời gian bay nối chuyến và chờ đợi giữa hai chặng, đặt ra không ít thách thức về thể trạng cho các cầu thủ trẻ.

Do hạn chế về đường bay tới Medan, đây là phương án di chuyển phù hợp nhất đối với đội tuyển U.19 Việt Nam. Chính vì vậy, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tạo điều kiện để toàn đội di chuyển vào TP.HCM từ một ngày trước giờ khởi hành, đồng thời bố trí thêm một buổi tập tại đây nhằm giúp các cầu thủ duy trì trạng thái vận động, giảm thiểu ảnh hưởng từ việc di chuyển kéo dài.

U.19 Việt Nam đã bắt đầu lên đường sang Indonesia, dự giải U.19 Đông Nam Á 2026 ẢNH: VFF

Không có lực lượng mạnh nhất

Trước ngày lên đường, HLV trưởng Yutaka Ikeuchi cũng đã rút gọn danh sách đội tuyển xuống còn 25 cầu thủ. Theo kế hoạch, ban huấn luyện sẽ tiếp tục đánh giá và chốt danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ một ngày trước trận ra quân tại giải.

Chia sẻ trước giờ lên đường, HLV trưởng Yutaka Ikeuchi thừa nhận quá trình chuẩn bị của đội tuyển không hề dễ dàng khi chịu ảnh hưởng từ lịch thi đấu của các giải trong nước cũng như lịch thi tốt nghiệp THPT của nhóm các cầu thủ sinh năm 2008. Đây là điều khá đáng tiếc khi đội tuyển không thể có được lực lượng mạnh nhất như kỳ vọng cho giải đấu lần này.

Theo đó, danh sách 25 cầu thủ sang Indonesia không có sự xuất hiện của trung vệ cao 1,95 m Đinh Quang Kiệt, tiền đạo Trần Gia Bảo (HAGL) và tiền đạo Nguyễn Lê Phát (CLB Ninh Bình). Các cầu thủ kể trên đều đang bận phục vụ cho CLB chủ quản ở sân chơi V-League. Trong đó, đội bóng phố núi đang căng mình đua trụ hạng. V-League mùa này vẫn còn 2 vòng đấu nữa trước khi khép lại, lần lượt diễn ra vào ngày 31.5 và 7.6

Danh sách các cầu thủ U.19 Việt Nam sang Indonesia ẢNH: VFF

Tuy nhiên, vị HLV người Nhật Bản đánh giá cao sự hỗ trợ của VFF, các CLB cũng như tinh thần nỗ lực của các cầu thủ. Ông cũng nhấn mạnh tinh thần quyết tâm của toàn đội trước những thử thách tại giải đấu sắp tới: "Tôi cùng ban huấn luyện đã chuẩn bị rất kỹ để U.19 Việt Nam hướng đến giải Đông Nam Á với tinh thần quyết tâm không bỏ cuộc. Cho dù có khó khăn thế nào toàn đội cũng sẽ cùng nhau vượt qua".

Tại giải U.19 Đông Nam Á 2026, đội tuyển U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sẽ lần lượt gặp Timor Leste ngày 1.6, Myanmar ngày 4.6 và Indonesia ngày 7.6.