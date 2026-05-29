Thể thao Bóng đá Việt Nam

HAGL nguy to vì lịch thi đấu bất lợi nhất trong nhóm ‘vật lộn’ tránh rớt hạng

Thiếu Bá
29/05/2026 15:14 GMT+7

Trong nhóm 4 đội cuối bảng của V-League 2025-2026, HAGL là đội sở hữu lịch thi đấu bất lợi nhất ở vòng 25 (đều vào 18 giờ ngày 31.5). Đội bóng phố núi vừa gặp đội mạnh, đội này lại còn động lực cạnh tranh thứ hạng.

Đối thủ rất mạnh, lại đang cạnh tranh huy chương

Đối thủ của HAGL (đang có 23 điểm) ở vòng 25 V-League 2025-2026 là Hà Nội FC. Trong khi đó, đội cuối cùng bảng PVF-CAND (đang có 18 điểm) gặp Hải Phòng, CLB Đà Nẵng (20 điểm) gặp Hà Tĩnh, còn Becamex TP.HCM (21 điểm) chạm trán CLB Công an Hà Nội (CAHN).

HAGL (áo vàng) đang trong cảnh khó khăn

Trong số này, các đội Hải Phòng và Hà Tĩnh đã an toàn. Họ cũng không còn mục tiêu cạnh tranh huy chương. CLB CAHN đã chính thức giành ngôi vô địch. Đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Mano Polking dù rất mạnh, nhưng trong bối cảnh đã đến đích, cầu thủ của họ khó giữ được sự tập trung như những vòng đấu trước đây, khi họ chưa chính thức xưng vương. Bằng chứng là ở vòng 24 diễn ra cách đây không lâu, CLB CAHN từng bị đội Hà Tĩnh cầm hòa 1-1.

Chính vì thế, trong số 4 đội thuộc nhóm cuối bảng, HAGL chính là đội gặp đối thủ khó nhất ở vòng 25, diễn ra ngày 31.5. Đầu tiên, đối thủ của họ là Hà Nội FC rất mạnh, sở hữu hàng loạt ngôi sao sáng giá của bóng đá Việt Nam. Thứ nhì, Hà Nội FC đang cạnh tranh gắt gao vị trí thứ 3, cùng tấm huy chương đồng V-League mùa này với CLB Ninh Bình. Đấy là lý do Hà Nội FC có động lực rất rõ ràng để đánh bại HAGL, nhằm tích lũy thêm điểm trên đường đua đến huy chương.

Thách thức cho các cầu thủ trẻ

Tình cảnh của HAGL lúc này ngặt nghèo ở chỗ, nếu họ sẩy chân trước Hà Nội FC, trong khi các đội Becamex TP.HCM, PVF-CAND và Đà Nẵng có chiến thắng, các đội vừa nêu hoặc sẽ vượt qua HAGL (Becamex TP.HCM), bắt kịp đội bóng phố núi về điểm số (Đà Nẵng), hoặc bám sát đội này (PVF-CAND).

Trung vệ Đinh Quang Kiệt (5) tập trung cao độ trước trận đấu quan trọng với Hà Nội FC ở vòng 25

Với tình cảnh hiện nay, HAGL hiện có lẽ rất tiếc 2 trận thua PVF-CAND (1-2) ở vòng 22 ngày 10.5 và Hà Tĩnh (0-2) ở vòng 23 ngày 17.5. Đây là 2 trận đấu mà HAGL được đá sân nhà, trước các đối thủ có thực lực chỉ ở mức trung bình, nhưng đội bóng phố núi không giành được điểm nào. Để giờ đây, từ chỗ cách khá xa nhóm rớt hạng, HAGL đã bị nhóm này "phà hơi nóng vào gáy".

Nhiệm vụ của HAGL giờ đây là "gồng mình" thi đấu với đội bóng rất mạnh Hà Nội FC, đồng thời cầu mong cho các đối thủ còn lại trong những trận đấu có liên quan đến thứ hạng của họ thi đấu sòng phẳng. Đây cũng là lúc mà bản lĩnh của các cầu thủ trẻ trong đội hình của HAGL như thủ môn Trần Trung Kiên, trung vệ Đinh Quang Kiệt, các tiền đạo Minh Tâm, Gia Bảo được thử thách. Họ càng kiên cường, cơ hội vượt qua sóng gió của HAGL càng lớn.

