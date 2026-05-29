Đối thủ Bỉ của U.17 Việt Nam ở World Cup rơi vào thế khó tại giải châu Âu

Ở lượt trận thứ hai bảng A diễn ra vào tối 28.5 (giờ Việt Nam), U.17 Bỉ nhận thất bại 0-1 trước U.17 Tây Ban Nha. Ngay từ những phút đầu tiên, U.17 Tây Ban Nha đã áp đảo hoàn toàn thế trận bằng lối chơi kiểm soát cũng như pressing đầy tốc độ. Chỉ sau 9 phút bóng lăn, Ebrima Tunkara – tài năng trẻ thuộc lò đào tạo Barcelona thực hiện pha kiến tạo để Abdou Kemo Badji ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Bàn thua sớm khiến U.17 Bỉ rơi vào trạng thái bị động. Dù sở hữu dàn cầu thủ có thể hình và nền tảng thể lực rất tốt, U.17 Bỉ lại không thể tạo ra nhiều pha phản công nguy hiểm. Trong phần lớn thời gian thi đấu, họ bị U.17 Tây Ban Nha áp đảo về khả năng kiểm soát bóng lẫn số cơ hội tạo ra.

U.17 Bỉ (trái) nhận thất bại trước U.17 Tây Ban Nha và phải đua tranh quyết liệt với U.17 Croatia để giành vé vào bán kết ẢNH: REUTERS

U.17 Bỉ phải thắng ở lượt đấu cuối nếu muốn vào bán kết

Điều gây thất vọng nhất với U.17 Bỉ là họ gần như không thể hiện được hình ảnh mạnh mẽ từng xuất hiện ở trận ra quân thắng U.17 Croatia 2-0. Khi đó, đội bóng này được ca ngợi nhờ lối chơi tốc độ, khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả và hệ thống phòng ngự đầy sức mạnh với các cầu thủ cao to như Preben Blondeel, Elie Mbavu hay thủ môn Mattis Seghers.

Tuy nhiên, trước U.17 Tây Ban Nha, toàn bộ hệ thống ấy gần như bị vô hiệu hóa. U.17 Bỉ tạo ra rất ít cơ hội rõ ràng và liên tục gặp khó trước các pha phối hợp kỹ thuật của đối phương. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Seghers cùng một số tình huống cứu thua may mắn, tỷ số có thể còn đậm hơn.

Thất bại này khiến U.17 Bỉ rơi vào thế khó tại bảng A. Hiện U.17 Bỉ có 3 điểm sau 2 trận, bằng với U.17 Croatia và vẫn chưa thể giành vé vào bán kết. Ở lượt đấu cuối, đội bóng này buộc phải đánh bại chủ nhà U.17 Estonia để tự quyết số phận. Chỉ một cú sảy chân cũng có thể khiến hành trình của họ khép lại sớm hơn dự kiến.

Sau trận đấu, HLV Preben Blondeel của U.17 Bỉ bày tỏ sự thất vọng: "Hiện tại, tôi không muốn dùng từ hy vọng để nói về trận đấu sắp tới của đội. Chúng tôi biết mình sẽ giành vé vào bán kết nếu đạt được phong độ tốt nhất. U.17 Bỉ phải giữ vững sự tập trung và không được kiêu ngạo. Mặc dù chúng tôi đã chơi tốt, nhưng vẫn còn nhiều điều cần cải thiện"

Tờ De Morgen của Bỉ nhận xét: “Nếu dừng chân sớm, đây rõ sẽ là kết cục ít ai nghĩ tới trước giải. Bởi tại vòng loại, U.17 Bỉ từng thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng với chuỗi trận bất bại cùng hàng công hiệu quả. Nhiều chuyên gia đánh giá thế hệ hiện tại của bóng đá trẻ Bỉ sở hữu tiềm năng lớn nhờ sự kết hợp giữa thể hình, tốc độ và tư duy chơi bóng hiện đại”.

Ký giả trang Le Soir nhận xét: “Việc U.17 Bỉ bất ngờ rơi vào tình cảnh căng thẳng ngay từ vòng bảng khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng. Đội bóng từng được kỳ vọng cạnh tranh chức vô địch giờ phải bước vào trận cuối với áp lực rất lớn”.

U.17 Bỉ (áo xanh) sẽ phải giành 3 điểm ở lượt đấu cuối để nuôi hy vọng đi tiếp ẢNH: REUTERS

Trái ngược với tình cảnh của U.17 Bỉ, U.17 Tây Ban Nha tiếp tục chứng minh đẳng cấp của ứng viên vô địch hàng đầu. Đội bóng của HLV Sergio García kéo dài chuỗi bất bại lên con số 17 và tiến rất gần tấm vé vào bán kết. Họ sở hữu nhiều tài năng nổi bật như Enzo Alves – con trai của danh thủ từng khoác áo Real Madrid - Marcelo hay Ebrima Tunkara, cầu thủ đang gây ấn tượng mạnh tại giải đấu năm nay.

Với bóng đá Việt Nam, màn trình diễn của U.17 Bỉ được theo dõi đặc biệt bởi đây là một trong những đối thủ của U.17 Việt Nam tại VCK U.17 World Cup 2026. Dù vừa gây thất vọng tại sân chơi châu Âu, đại diện này vẫn được xem là thử thách cực lớn với thầy trò HLV Cristiano Roland nhờ chất lượng đội hình cùng nền tảng bóng đá trẻ phát triển hàng đầu thế giới.

VCK U.17 World Cup 2026 diễn ra từ ngày 19.11 đến 13.12.2026 tại Qatar. U.17 Việt Nam nằm ở bảng G, cùng với các đội U.17 Bỉ, U.17 Mali và U.17 New Zealand.