Billiards: Chiêm Hồng Thái ngược dòng khó tin trước 'huyền thoại' Bỉ, giành vé chung kết

Vòng bán kết giải World Cup billiards TP.HCM 2026 diễn ra vào trưa 24.5 tại nhà thi đấu Nguyễn Du. Loạt trận đầu tiên là màn so tài giữa Chiêm Hồng Thái và Eddy Merckx. Cơ thủ sinh năm 1999 lại một lần nữa chứng tỏ "bản lĩnh thép", khi có màn lội ngược dòng không tưởng trên sân nhà trước VĐV được xếp vào hàng "huyền thoại sống" của làng carom 3 băng thế giới đương đại.

Chiêm Hồng Thái ngược dòng với sê-ri 10 và 14 điểm

Trong hiệp 1, Chiêm Hồng Thái rơi vào thế trận cực kỳ bế tắc. Cơ thủ Việt Nam không gặp may mắn, thậm chí còn đánh trật cơ, hụt trái. Nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan khiến Hồng Thái mất cảm giác ghi điểm.

Sau 12 lượt cơ đầu tiên, Chiêm Hồng Thái chỉ có vỏn vẹn 3 điểm. Trong khi đó, Eddy Merckx có sê-ri 8 ở lượt cơ thứ 4. VĐV người Bỉ đưa trận đấu vào giờ nghỉ giải lao ở lượt cơ thứ 14, dẫn Hồng Thái 25-6.

Chiêm Hồng Thái bị gác sâu, nhưng vẫn tạo ra màn ngược dòng ngoạn mục bằng những sê-ri lớn trong hiệp 2

Hiệp 2 chứng kiến màn trình diễn cực kỳ bùng nổ của Chiêm Hồng Thái. Đại diện Việt Nam liên tiếp có những sê-ri lớn để bám đuổi sát sao với Eddy Merckx. Ở lượt cơ thứ 18, cơ thủ sinh năm 1999 có sê-ri 10. Đến lượt cơ thứ 21, anh tiếp tục tung sê-ri 14 để rút ngắn cách biệt còn 40-41, khiến khán đài nhà thi đấu Nguyễn Du như nổ tung.

Lượt cơ thứ 24, Chiêm Hồng Thái có thêm sê-ri 6 và chỉ còn cách chiến thắng 1 điểm, dẫn 49-44. Chung cuộc, cơ thủ Việt Nam đánh bại Eddy Merckx với điểm số 50-46, sau 25 lượt cơ.

Eddy Merckx có lợi thế lớn trong trong hiệp 1, nhưng cuộc vẫn nhận thất bại

Chiêm Hồng Thái trở thành cơ thủ đầu tiên góp mặt ở chung kết World Cup billiards TP.HCM 2026. Đối thủ của Hồng Thái ở trận tranh chức vô địch là người thắng trong cặp đấu giữa Marco Zanetti (Ý) và thiên tài Frederic Caudron (Bỉ).



