Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Billiards: Chiêm Hồng Thái ngược dòng khó tin trước 'huyền thoại' Bỉ, giành vé chung kết

Thu Bồn
Thu Bồn
24/05/2026 13:51 GMT+7

Niềm hy vọng duy nhất của carom 3 băng Việt Nam Chiêm Hồng Thái đã có màn ngược dòng đầy ngoạn mục trước tay cơ lão làng Eddy Merckx, qua đó giành vé vào chơi trận chung kết World Cup billiards TP.HCM 2026.

Vòng bán kết giải World Cup billiards TP.HCM 2026 diễn ra vào trưa 24.5 tại nhà thi đấu Nguyễn Du. Loạt trận đầu tiên là màn so tài giữa Chiêm Hồng Thái và Eddy Merckx. Cơ thủ sinh năm 1999 lại một lần nữa chứng tỏ "bản lĩnh thép", khi có màn lội ngược dòng không tưởng trên sân nhà trước VĐV được xếp vào hàng "huyền thoại sống" của làng carom 3 băng thế giới đương đại.

Chiêm Hồng Thái ngược dòng với sê-ri 10 và 14 điểm

Trong hiệp 1, Chiêm Hồng Thái rơi vào thế trận cực kỳ bế tắc. Cơ thủ Việt Nam không gặp may mắn, thậm chí còn đánh trật cơ, hụt trái. Nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan khiến Hồng Thái mất cảm giác ghi điểm.

Sau 12 lượt cơ đầu tiên, Chiêm Hồng Thái chỉ có vỏn vẹn 3 điểm. Trong khi đó, Eddy Merckx có sê-ri 8 ở lượt cơ thứ 4. VĐV người Bỉ đưa trận đấu vào giờ nghỉ giải lao ở lượt cơ thứ 14, dẫn Hồng Thái 25-6.

Billiards: Chiêm Hồng Thái ngược dòng khó tin trước 'huyền thoại' Bỉ, giành vé chung kết- Ảnh 1.

Chiêm Hồng Thái bị gác sâu, nhưng vẫn tạo ra màn ngược dòng ngoạn mục bằng những sê-ri lớn trong hiệp 2

ẢNH: QUỐC KHANG

Hiệp 2 chứng kiến màn trình diễn cực kỳ bùng nổ của Chiêm Hồng Thái. Đại diện Việt Nam liên tiếp có những sê-ri lớn để bám đuổi sát sao với Eddy Merckx. Ở lượt cơ thứ 18, cơ thủ sinh năm 1999 có sê-ri 10. Đến lượt cơ thứ 21, anh tiếp tục tung sê-ri 14 để rút ngắn cách biệt còn 40-41, khiến khán đài nhà thi đấu Nguyễn Du như nổ tung.

Lượt cơ thứ 24, Chiêm Hồng Thái có thêm sê-ri 6 và chỉ còn cách chiến thắng 1 điểm, dẫn 49-44. Chung cuộc, cơ thủ Việt Nam đánh bại Eddy Merckx với điểm số 50-46, sau 25 lượt cơ.

Billiards: Chiêm Hồng Thái ngược dòng khó tin trước 'huyền thoại' Bỉ, giành vé chung kết- Ảnh 2.

Eddy Merckx có lợi thế lớn trong trong hiệp 1, nhưng cuộc vẫn nhận thất bại

ẢNH: QUỐC KHANG

Chiêm Hồng Thái trở thành cơ thủ đầu tiên góp mặt ở chung kết World Cup billiards TP.HCM 2026. Đối thủ của Hồng Thái ở trận tranh chức vô địch là người thắng trong cặp đấu giữa Marco Zanetti (Ý) và thiên tài Frederic Caudron (Bỉ).


Tin liên quan

Lịch thi đấu billiards hôm nay (24.5): Chiêm Hồng Thái, thiên tài Caudron tranh vé chung kết

Lịch thi đấu billiards hôm nay (24.5): Chiêm Hồng Thái, thiên tài Caudron tranh vé chung kết

Chiêm Hồng Thái là niềm hy vọng duy nhất của carom 3 băng tại vòng bán kết giải World Cup billiards TP.HCM 2026. Đại diện Việt Nam chạm trán cơ thủ người Bỉ. Trong khi đó, thiên tài Caudron so tài nảy lửa với người đồng nghiệp cùng lứa.

Billiards: Chiêm Hồng Thái tung siêu phẩm khiến Dick Jaspers thắc mắc, ngược dòng vào bán kết

Billiards: Đôi công mãn nhãn, thiên tài Caudron thắng kịch tính thần đồng Hàn Quốc

Khám phá thêm chủ đề

Billiards Chiêm Hồng Thái world cup billiards World Cup billiards TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận