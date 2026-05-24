Lịch thi đấu billiards hôm nay (24.5): Chiêm Hồng Thái, thiên tài Caudron tranh vé chung kết

Thu Bồn
24/05/2026 06:58 GMT+7

Chiêm Hồng Thái là niềm hy vọng duy nhất của carom 3 băng tại vòng bán kết giải World Cup billiards TP.HCM 2026. Đại diện Việt Nam chạm trán cơ thủ người Bỉ. Trong khi đó, thiên tài Caudron so tài nảy lửa với người đồng nghiệp cùng lứa.

Ở ngày thi đấu 23.5 của World Cup billiards TP.HCM 2026, Chiêm Hồng Thái đã tạo ra hai màn lội ngược dòng ngoạn mục. Tại vòng 16, cơ thủ sinh năm 1999 đánh bại Bao Phương Vinh với điểm số 50-47, sau 34 lượt cơ. Đến tứ kết, Hồng Thái một lần nữa so kè quyết liệt với cựu số 1 thế giới Dick Jaspers (Hà Lan) và giành chiến thắng kịch tính 50-46, sau 29 lượt cơ.

Đối thủ của Chiêm Hồng Thái ở bán kết là Eddy Merckx (Bỉ). Trận đấu này diễn ra lúc 11 giờ 30.

Trận bán kết còn lại là màn so tài giữa Frederic Caudron (Bỉ) và Marco Zanetti (Ý), lúc 14 giờ.

Chiêm Hồng Thái thi đấu đầy bản lĩnh để vượt qua cơ thủ lão làng Dick Jaspers ở tứ kết

ẢNH: P.L

Hai cơ thủ giành chiến thắng ở vòng bán kết sẽ tiến vào trận chung kết tranh chức vô địch diễn ra vào chiều cùng ngày tại nhà thi đấu Nguyễn Du, lúc 17 giờ 30.

Các trận đấu của World Cup billiards TP.HCM 2026 được phát sóng trực tiếp trên nền tảng SOOP Live (link: https://billiards.sooplive.com/schedule?sub1=schedule&sub2=2026-05-24).

Với những gì đã thể hiện, người hâm mộ có quyền đặt niềm tin vào Chiêm Hồng Thái, khi anh đối đầu Merckx - một trong những "huyền thoại sống" của làng carom 3 băng đương đại. Tại giải đấu này, đại diện Việt Nam có 1 trận hòa với Dick Jaspers ở vòng bảng, trước khi tiếp tục đánh bại tay cơ Hà Lan ở tứ kết. Điều này cho thấy cơ thủ sinh năm 1999 đã cải thiện rất nhiều về mặt tâm lý, thi đấu ổn định dù rơi vào thế khó.

Thiên tài Caudron vẫn thể hiện lối đánh tấn công rực lửa, với những đường bi đẹp mắt

ẢNH: P.L

Trận bán kết còn lại giữa thiên tài Caudron và Marco Zanetti hứa hẹn nảy lửa. Đây là trận đấu của những cơ thủ xuất sắc thuộc thế hệ trước. Tại tứ kết, Zanetti thắng đầy thuyết phục trước Tasdemir Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ). Trong khi đó, Frederic Caudron càng vào sâu chơi càng hay. Thiên tài người Bỉ vẫn trình diễn lối đánh tấn công rực lửa, lần lượt đánh bại hai cơ thủ rất mạnh của Hàn Quốc là Cho Myung-woo (vòng 16) và Heo Jung-han (tứ kết).

