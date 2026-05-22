Billiards: Nguyễn Trần Thanh Tự thăng hoa với sê-ri 17 điểm, thẳng tiến vòng 16 World Cup

Nguyễn Trần Thanh Tự có hiệu suất ghi điểm cao

Nguyễn Trần Thanh Tự được ấn định ra sân từ vòng 32 World Cup billards TP.HCM 2026, nhờ suất đặc cách dành cho đơn vị chủ nhà. Tuy nhiên, cơ thủ 1994 đã chứng minh anh hoàn toàn xứng đáng với điều này. Thanh Tự có màn trình diễn vô cùng bùng nổ, dù nằm ở bảng C được đánh giá rất nặng với sự xuất hiện của Eddy Merckx (Bỉ), Peter Ceulemans (Bỉ) và Omer Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ). Ở trận ra quân, tay cơ Việt Nam chỉ cần 14 lượt cơ để đánh bại Karakurt với điểm số cách biệt 40-17.

Đến lượt trận thứ hai, Thanh Tự tiếp tục duy trì phong độ cao để vượt qua “huyền thoại” người Bỉ Eddy Merckx. Sau 18 lượt cơ, đại diện Việt Nam giành chiến thắng 40-35 trước cơ thủ lão làng của carom 3 băng thế giới.

Đỉnh cao trong ngày thi đấu thăng hoa của Nguyễn Trần Thanh Tự đến ở trận đấu thuộc lượt cuối gặp Peter Ceulemans. Cơ thủ 32 tuổi thi đấu áp đảo ngay từ đầu. Ở lượt cơ thứ 5, Thanh Tự tung sê-ri 17 điểm để dẫn trước 24-6, đồng thời đưa trận đấu vào giờ nghỉ giải lao. Nếu tận dụng tốt hình bi “sườn” tiếp theo, Thanh Tự thậm chí còn có thể kéo dài sê-ri điểm xuất sắc của mình.

Nguyễn Trần Thanh Tự có ngày thi đấu thăng hoa, với đỉnh cao là sê-ri 17 điểm ẢNH: P.L

Chung cuộc, Thanh Tự thắng Ceulemans 40-15, chỉ sau 11 lượt cơ. Anh kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng, có hiệu suất trung bình 2,79 (điểm/lượt cơ). Thanh Tự là cơ thủ Việt Nam đầu tiên giành vé vào chơi ở vòng knock-out (16 cơ thủ).

Chiêm Hồng Thái suýt thắng "lão tướng" Dick Jaspers

Ở trận đấu cùng giờ thuộc bảng B, Chiêm Hồng Thái cũng có trận đấu cực hay trước đối thủ đang có phong độ cao Kang Ja-in (Hàn Quốc). Cơ thủ sinh năm 1999 có sê-ri 9 điểm ở lượt cơ thứ 10 để vươn lên dẫn ngược 30-23, tạo bước ngoặt lớn trong trận đấu.

Chiêm Hồng Thái ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Kang Ja-in với điểm số 40-26, sau 14 lượt cơ.

Chiêm Hồng Thái cũng thi đấu rất hay, suýt có trận thắng trước cơ thủ lão làng Dick Jaspers ẢNH: P.L

Trước đó, Chiêm Hồng Thái đánh bại Nguyễn Văn Trí ở trận ra quân. Đến lượt thứ hai, anh chạm mốc 40 điểm trước, trong trận hòa 40-40 với cựu số 1 thế giới Dick Jaspers. Hồng Thái cũng vào vòng 16 với tư cách là cơ thủ đứng nhất bảng B.

Tại bảng C, Bao Phương Vinh cũng đã giành vé vào vòng 16 với vị trí nhì bảng (2 thắng, 1 thua). Bao Phương Vinh đánh bại Mohamed Abdin (40-31) và Jeong Sung-il (40-22). Phương Vinh chỉ để thua đương kim số 1 thế giới Cho Myung-woo (Hàn Quốc) ở lượt trận thứ hai, với điểm số sít sao 36-40.